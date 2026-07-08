/ষোলোর গল্প শেষ, এবার শেষ আটে কার সামনে কে? রইল ৪ মহারণের ভারতীয় সময়ে পুরো সূচি

বিশ্বকাপের কোয়ার্টারফাইনাল শুরু হয়ে যাচ্ছে ১০ জুলাই। ১৩ জুলাই পর্যন্ত চলবে চার মহাযুদ্ধ। সেখান থেকে দুই হয়ে এক। কাপযুদ্ধ প্রায় অন্তিম লগ্নে চলে এল। রইল শেষ আটের লড়াইয়ে কে কার সামনে, কবে কখন কোথায় খেলা...
শেষ ষোলোর লড়াই শেষ। এবার শুরু কোয়ার্টারফাইনাল। ৬৪ থেক এখন ৮ দল বিশ্বকাপে। এবার লড়াই শেষ চারে যাওয়ার। রইল শেষ আটের পুরো সূচি
কোয়ার্টার ফাইনাল ওয়ান (Q1 ): ১০ জুলাই রাত দেড়টায় বোস্টনে ফ্রান্স বনাম মরক্কোর লড়াই
কোয়ার্টার ফাইনাল টু (Q2): ১১ জুলাই রাত সাড়ে বারোটায় লস অ্যাঞ্জেলেসে স্পেন বনাম বেলজিয়াম লড়াই
কোয়ার্টার ফাইনাল থ্রি (Q3): ১২ জুলাই রাত আড়াইটেতে মায়ামিতে ইংল্যান্ড বনাম নরওয়ে লড়াই
কোয়ার্টার ফাইনাল ফোর (Q4): ১৩ জুলাই কানসাস সিটিতে ভোর সাড়ে ছ'টায় আর্জেন্টিনা বনাম সুইত্জারল্যান্ড
১৫ জুলাই ভোর সাড়ে পাঁচটায় প্রথম সেমিফাইনালে Q1 বিজয়ী বনাম Q2 বিজয়ী। ১৬ জুলাই ভোর সাড়ে পাঁচটায় দ্বিতীয় সেমিফাইনালে Q3 বিজয়ী বনাম Q4 বিজয়ী
২০ জুলাই মায়ামিতে থার্ড প্লেস প্লে-অফের খেলা রাত আড়াইটের সময়ে। দুই সেমিফাইনালের পরাজিত দল মুখোমুখি হবে।
২০ জুলাই মেটলাইফ স্টেডিয়ামে রাত সাড়ে বারোটায় ফাইনাল। সেমি ফাইনাল ওয়ানের বিজয়ী মুখোমুখি হবে সেমি ফাইনাল টু-র বিজয়ীর।