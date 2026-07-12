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৪৮ থেকে এখন ৪! ফ্রান্স-স্পেন, ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা...কবে কোথায় কখন মাঠে নামছে?

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 12, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:12 PM IST

কোয়ার্টার ফাইনালের গল্প শেষ। এবার শুরু সেমিফাইনালের যুদ্ধ। ফাইনালের লড়াইয়ে চার হেভিওয়েট। ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনা লড়বে ফাইনালের টিকিট কাটার জন্য়। দেখে নিন সেমির জোড়া ডুয়েল কবে কোথায় কখন কীভাবে দেখবেন? 

FIFA World Cup 2026 Semi-Final 1/7

বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল

আপাতত দু'রাত নিশ্চিন্তে ঘুম দিন। কারণ আগামী বুধ-বৃহস্পতি রাতে আর টিভি বা মোবাইল থেকে চোখ সরাতে পারবেন না। দু'দিন ধরে চলবে শেষ চারের মহাযুদ্ধ। বিজয়ী দুই দল চলে যাবে ফাইনালে। আর সেমিফাইনালের দুই পরাজিত দল ব্রোঞ্জ ফাইনাল খেলবে। মানে থার্ড প্লেস প্লে অফ। 

 

FIFA World Cup 20262/7

৪৮ থেকে এখন ৪

বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় আসর এবার শেষের পথে। ৪৮ দলীয় ঐতিহাসিক টুর্নামেন্ট এখন ৪ দলের লড়াইয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনা লড়বে ফাইনালের জন্য। আর ঠিক ৭ দিন পরেই শেষ বিশ্বকাপ। 

 

Thrilling quarter-final3/7

রুদ্ধশ্বাস কোয়ার্টার ফাইনাল পর্ব

শেষ আটে ফ্রান্স ২-০ মরক্কোকে হারিয়েছে। ওদিকে স্পেন ২-১ বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে জিতেছে। ইংল্যান্ড ২-১ জিতে নরওয়ের বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন শেষ করেছে। লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা ৩-১ সুইজারল্যান্ডকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে।

 

France vs Spain4/7

ফ্রান্স বনাম স্পেন

তারিখ ও সময়: ১৫ জুলাই বুধবার রাত ১২:৩০ | ভেন্যু: ডালাস স্টেডিয়াম

 

England vs Argentina5/7

ইংল্যান্ড বনাম আর্জেন্টিনা

তারিখ ও সময়: ১৬ জুলাই বৃহস্পতিবার, রাত ১২:৩০ | ভেন্যু: আটলান্টা স্টেডিয়াম

 

Semi-Final Live Telecast6/7

জোড়া সেমিফাইনাল কোন চ্যানেলে?

সেমি ফাইনালের জোড়া মহাযুদ্ধ টিভিতে দেখবেন শুধুমাত্র Zee-র Unite8 Sports নেটওয়ার্কের চ্যানেলগুলিতে। দেখাবে Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 এবং Unite8 Sports 2 HD। 

 

Semi-Final Live Streaming7/7

জোড়া সেমিফাইনাল অনলাইনে কোথায়?

সেমি ফাইনালের জোড়া মহাযুদ্ধ Zee5 ওয়েবসাইট এবং অ্যাপে লাইভ স্ট্রিমিং করে দেখতে পারবেন।

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