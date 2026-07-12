/৪৮ থেকে এখন ৪! ফ্রান্স-স্পেন, ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা...কবে কোথায় কখন মাঠে নামছে?

কোয়ার্টার ফাইনালের গল্প শেষ। এবার শুরু সেমিফাইনালের যুদ্ধ। ফাইনালের লড়াইয়ে চার হেভিওয়েট। ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনা লড়বে ফাইনালের টিকিট কাটার জন্য়। দেখে নিন সেমির জোড়া ডুয়েল কবে কোথায় কখন কীভাবে দেখবেন?
আপাতত দু'রাত নিশ্চিন্তে ঘুম দিন। কারণ আগামী বুধ-বৃহস্পতি রাতে আর টিভি বা মোবাইল থেকে চোখ সরাতে পারবেন না। দু'দিন ধরে চলবে শেষ চারের মহাযুদ্ধ। বিজয়ী দুই দল চলে যাবে ফাইনালে। আর সেমিফাইনালের দুই পরাজিত দল ব্রোঞ্জ ফাইনাল খেলবে। মানে থার্ড প্লেস প্লে অফ।
বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় আসর এবার শেষের পথে। ৪৮ দলীয় ঐতিহাসিক টুর্নামেন্ট এখন ৪ দলের লড়াইয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনা লড়বে ফাইনালের জন্য। আর ঠিক ৭ দিন পরেই শেষ বিশ্বকাপ।
শেষ আটে ফ্রান্স ২-০ মরক্কোকে হারিয়েছে। ওদিকে স্পেন ২-১ বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে জিতেছে। ইংল্যান্ড ২-১ জিতে নরওয়ের বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন শেষ করেছে। লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা ৩-১ সুইজারল্যান্ডকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে।
তারিখ ও সময়: ১৫ জুলাই বুধবার রাত ১২:৩০ | ভেন্যু: ডালাস স্টেডিয়াম
তারিখ ও সময়: ১৬ জুলাই বৃহস্পতিবার, রাত ১২:৩০ | ভেন্যু: আটলান্টা স্টেডিয়াম
সেমি ফাইনালের জোড়া মহাযুদ্ধ টিভিতে দেখবেন শুধুমাত্র Zee-র Unite8 Sports নেটওয়ার্কের চ্যানেলগুলিতে। দেখাবে Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 এবং Unite8 Sports 2 HD।
সেমি ফাইনালের জোড়া মহাযুদ্ধ Zee5 ওয়েবসাইট এবং অ্যাপে লাইভ স্ট্রিমিং করে দেখতে পারবেন।