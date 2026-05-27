Anik Dutta Passes Away: জুতো খুলে এগোচ্ছেন 'ভবিষ্যৎদ্রষ্টা', ছাদের CCTV ফুটেজে অনীক-মৃত্যুর ক্লু...নিজেই লিখেছেন নিজের মৃত্যুর কারণ, মিলল নোট

Written BySoumita MukherjeeUpdated bySoumita Mukherjee
Published: May 27, 2026, 04:22 PM IST|Updated: May 27, 2026, 04:22 PM IST

Anik Dutta Suicide: আত্মহত্যা অনীক দত্তের। তিনি প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তবে প্রাক্তন স্ত্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাননি। সেই সময় বাড়িতেই ছিলেন প্রাক্তন স্ত্রী। এরপর তিনি সোজা ছাদে চলে যান এবং সেখান থেকেই ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। উদ্ধার হওয়া সুইসাইড নোটে নিজের গভীর হতাশার কথা উল্লেখ করেন। 

 

অনীকের মৃত্যুরহস্য

বিক্রম দাস: বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম জনপ্রিয় পরিচালক অনীক দত্তের আকস্মিক প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা সিনেজগত। কলকাতার গড়িয়াহাটের এক বহুতল আবাসনের ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন ‘ভূতের ভবিষ্যৎ’ খ্যাত এই পরিচালক। 

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওপর থেকে নিচে কংক্রিটের মেঝেতে পড়ার কারণে তাঁর মাথায় মারাত্মক চোট লেগেছিল এবং বুকের একাধিক পাঁজর ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকুরিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা করা সম্ভব হয়নি। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে এক গভীর মানসিক যন্ত্রণা এবং হতাশার করুণ কাহিনি।

ঘটনার দিন অর্থাৎ আজ সকাল বা দুপুরের দিকে গড়িয়াহাটের ওই বহুতল আবাসনে নিজের প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন অনীক দত্ত। ঘটনার সময় তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী নিজের ফ্ল্যাটেই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে তিনি পরিচালকের সঙ্গে দেখা করতে চাননি। 

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, হতাশায় ভেঙে পড়েন অনীক দত্ত। তিনি ফ্ল্যাটের ভেতরে না ঢুকে সোজা আবাসনের ছাদের দিকে চলে যান এবং সেখান থেকেই নিচে ঝাঁপ দিয়ে নিজের জীবন শেষ করার চরম সিদ্ধান্ত নেন।

খবর পেয়েই গড়িয়াহাট থানার পুলিশ ও লালবাজারের হোমিসাইড শাখার আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। বহুতলের সিসিটিভি (CCTV) ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে যে, অনীক দত্ত একাই ছাদের দিকে যাচ্ছিলেন। অর্থাৎ, ঘটনার সময় তাঁর আশেপাশে বা ছাদে অন্য কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন না। 

ছাদ তল্লাশি করার সময় পুলিশের হাতে আসে আরও একটি বড় সূত্র—সেখান থেকে পরিচালকের একজোড়া চটি জুতো উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের ধারণা, ঝাঁপ দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে তিনি ছাদের পাঁচিলের ধারে নিজের চটি জোড়া খুলে রেখেছিলেন।

তদন্তে জানা গেছে, বুধবার নিজের গাড়ি করে চালককে (ড্রাইভার) সঙ্গে নিয়ে এই বিল্ডিংয়ে এসেছিলেন অনীক দত্ত। তিনি ওপরে যাওয়ার সময় চালককে নিচে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। চালক ঘুণাক্ষরেও টের পাননি ওপরে কী ঘটতে চলেছে। আচমকা ওপর থেকে বিকট শব্দ শুনে তিনি এবং আবাসনের অন্যান্যরা ছুটে গিয়ে দেখেন, নিচে রক্তাক্ত ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন পরিচালক।

ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে। সেখানে নিজের দীর্ঘদিনের মানসিক যন্ত্রণা ও তীব্র হতাশার কথা উল্লেখ করেছেন অনীক দত্ত। তবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সুইসাইড নোটে তিনি স্পষ্টভাবে লিখে গেছেন—"তাঁর এই মৃত্যুর জন্য অন্য কেউ দায়ী নয়।" 

পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্য কোনো অস্বাভাবিকতা বা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের (No foul play) প্রমাণ মেলেনি। এটি যে সম্পূর্ণভাবে অবসাদজনিত আত্মহত্যার ঘটনা, তা প্রাথমিক তদন্তে স্পষ্ট।

ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানা গেছে, অনীক দত্ত দীর্ঘদিন ধরে তীব্র ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন বা মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। এই মানসিক পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য তাঁকে নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে কড়া ডোজের ওষুধ খেতে হতো। 

২০১২ সালে ‘ভূতের ভবিষ্যৎ’ সিনেমা দিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন অনীক দত্ত। পর্দায় যিনি সমাজ ও রাজনীতির অসঙ্গতিকে চতুর ব্যঙ্গের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতেন, বাস্তব জীবনে তাঁর মনের অন্দরে যে এতখানি অন্ধকার ও একাকীত্ব জমা হয়েছিল, তা মেনে নিতে পারছে না টলিউড। হাসপাতালে খবর পেয়েই ভিড় জমান তাঁর সতীর্থ ও অনুরাগীরা। বাংলা সিনেমা হারাল তাঁর এক প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত রূপকারকে।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...  iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১ কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭ ২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

বিশ্বকাপের বল না গ্যাজেট? আছে ৫০০ হার্টজ মোশন সেন্সর চিপ! পুরো চার্জ চলবে ৬ ঘণ্টা

