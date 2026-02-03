West Bengal Assembly Election 2026: বিগ ব্রেকিং! SIR হিয়ারিঙের পরেও বাদ যাবে কোন ভোটারদের নাম? ১৪ তারিখ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগেই বড় আপডেট...

West Bengal Assembly Election 2026: বিগ ব্রেকিং! SIR হিয়ারিঙের পরেও বাদ যাবে কোন ভোটারদের নাম? ১৪ তারিখ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগেই বড় আপডেট...
SIR in Bengal: আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে প্রকাশ করা হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা বা ফাইনাল ভোটার লিস্ট। এই তালিকা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে নানা প্রশ্ন রয়েছে। বিশেষ করে যাদের বাড়িতে শুনানির নোটিস গিয়েছিল, তাদের উৎকণ্ঠা কিছুটা বেশি। কমিশনের এসআইআর (SIR) বা ভোটার তালিকার শুনানি সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী কাদের নাম নিশ্চিত থাকছে এবং কাদের নাম বাদ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তা নিয়ে একটি স্পষ্ট চিত্র উঠে এসেছে।
1/15
চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম
2/15
চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম
photos
TRENDING NOW
3/15
চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম
4/15
চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম
5/15
চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম
6/15
চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম
7/15
চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম
8/15
চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম
9/15
চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম
10/15
চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম
11/15
চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম
12/15
চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম
13/15
চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম
14/15
চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম
15/15
চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম
photos