English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • West Bengal Assembly Election 2026: বিগ ব্রেকিং! SIR হিয়ারিঙের পরেও বাদ যাবে কোন ভোটারদের নাম? ১৪ তারিখ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগেই বড় আপডেট...

West Bengal Assembly Election 2026: বিগ ব্রেকিং! SIR হিয়ারিঙের পরেও বাদ যাবে কোন ভোটারদের নাম? ১৪ তারিখ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগেই বড় আপডেট...

SIR in Bengal: আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে প্রকাশ করা হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা বা ফাইনাল ভোটার লিস্ট। এই তালিকা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে নানা প্রশ্ন রয়েছে। বিশেষ করে যাদের বাড়িতে শুনানির নোটিস গিয়েছিল, তাদের উৎকণ্ঠা কিছুটা বেশি। কমিশনের এসআইআর (SIR) বা ভোটার তালিকার শুনানি সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী কাদের নাম নিশ্চিত থাকছে এবং কাদের নাম বাদ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তা নিয়ে একটি স্পষ্ট চিত্র উঠে এসেছে।

| Feb 03, 2026, 02:44 PM IST
1/15

চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম

কারা থাকছে আর কারাই বা চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে তার স্পষ্ট তথ্য দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন  

2/15

চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম

ভোটার তালিকায় নাম থাকা না থাকা মূলত দুটি পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে। প্রথমত, যাদের নাম খসড়া বা ড্রাফট তালিকায় ছিল এবং বাড়িতে কোনো শুনানির নোটিস বা হেয়ারিং লেটার আসেনি, তাদের জন্য সুখবর।   

3/15

চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম

এই সকল নাগরিকের নাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা ‘অটোমেটিক’ পদ্ধতিতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় স্থান পাবে।   

4/15

চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম

তবে নিশ্চিত হতে স্থানীয় বিডিও বা পঞ্চায়েত অফিসে টাঙানো ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’ বা ‘আনম্যাপড ভোটার’ তালিকায় নিজের নাম নেই—সেটা দেখে নেওয়া জরুরি। সেখানে নাম না থাকলে, ফাইনাল লিস্টে আপনার নাম থাকা নিশ্চিত।  

5/15

চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম

দ্বিতীয়ত, যাদের কাছে নোটিস এসেছিল এবং যারা শুনানিতে অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের ভাগ্য নির্ভর করছে জমা দেওয়া নথিপত্র বা ডকুমেন্টের ওপর। 

6/15

চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম

 নির্বাচন কমিশন নাম যাচাইয়ের জন্য ১৩টি নির্দিষ্ট নথির তালিকা প্রকাশ করেছিল, যার মধ্যে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডও গ্রহণযোগ্য।

7/15

চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম

 শুনানির সময় যদি আপনি এই নির্দিষ্ট তালিকার মধ্যে থাকা কোনো বৈধ নথি দেখিয়ে থাকেন, তবে আপনার নামও চূড়ান্ত তালিকায় থাকবে।  

8/15

চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম

চিন্তার কারণ হতে পারে তাদের জন্য, যারা শুনানিতে অংশ নিয়েছিলেন কিন্তু কমিশনের নির্দেশিত নথির বাইরে অন্য কোনো কাগজপত্র দেখিয়েছেন। 

9/15

চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম

নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, নির্ধারিত তালিকার বাইরের কোনো নথি গ্রাহ্য হবে না।

10/15

চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম

ফলে, শুনানির সময় সঠিক প্রমাণপত্র দাখিল করতে না পারলে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।  

11/15

চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম

গুরুত্বপূর্ণ সময়সীমা ও পরবর্তী পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশন এই পুরো প্রক্রিয়ার জন্য কিছু নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল:

12/15

চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম

নোটিস জেনারেট: ৩১শে জানুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে যাদের নোটিশ জেনারেট হওয়ার কথা ছিল, তা সম্পন্ন হয়েছে। নতুন করে আর কাউকে নোটিশ পাঠানো হবে না।  

13/15

চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম

নোটিস পৌঁছনো: ১লা ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে নোটিশ নাগরিকদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার সময়সীমা ছিল।  

14/15

চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম

নথি আপলোড: যাদের শুনানি সম্পন্ন হয়েছে, তাদের যাবতীয় নথিপত্র ২রা ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে পোর্টালে আপলোড করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।  

15/15

চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম

শুনানির সময়: নোটিস ইস্যু হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে শুনানি শেষ করার নিয়ম। সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি জানা যাবে কাদের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় স্থান পেল।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Gold, Silver Price big fall: এ কোন অশুভ লক্ষণ? সোনার দামে বিরাট ধস এবার ভয় ধরাচ্ছে! বিনিয়োগ করবেন না কিনবেন এখন জেনে নিন...

পরবর্তী অ্যালবাম

Gold, Silver Price big fall: এ কোন অশুভ লক্ষণ? সোনার দামে বিরাট ধস এবার ভয় ধরাচ্ছে! বিনিয়োগ করবেন না কিনবেন এখন জেনে নিন...

Gold, Silver Price big fall: এ কোন অশুভ লক্ষণ? সোনার দামে বিরাট ধস এবার ভয় ধরাচ্ছে! বিনিয়োগ করবেন না কিনবেন এখন জেনে নিন...

Gold, Silver Price big fall: এ কোন অশুভ লক্ষণ? সোনার দামে বিরাট ধস এবার ভয় ধরাচ্ছে! বিনিয়োগ করবেন না কিনবেন এখন জেনে নিন... 23
Baba Vanga Gold Price Prediction 2026: ২০২৬-এ সোনার দাম নিয়ে বিশাল বড় ভবিষ্যদ্বাণী বাবা ভাঙ্গার! বহু সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন আজ... বৃহস্পতি থেকেই বাজারে বড় বদল...

Baba Vanga Gold Price Prediction 2026: ২০২৬-এ সোনার দাম নিয়ে বিশাল বড় ভবিষ্যদ্বাণী বাবা ভাঙ্গার! বহু সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন আজ... বৃহস্পতি থেকেই বাজারে বড় বদল...

Baba Vanga Gold Price Prediction 2026: ২০২৬-এ সোনার দাম নিয়ে বিশাল বড় ভবিষ্যদ্বাণী বাবা ভাঙ্গার! বহু সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন আজ... বৃহস্পতি থেকেই বাজারে বড় বদল... 10
Bengal Weather Update: ফেব্রুয়ারিতেই ৩২° ছোঁবে পারদ, মার্চে ৪০ ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা! ভয়ংকর গরমে ফুটবে বাংলা...

Bengal Weather Update: ফেব্রুয়ারিতেই ৩২° ছোঁবে পারদ, মার্চে ৪০ ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা! ভয়ংকর গরমে ফুটবে বাংলা...

Bengal Weather Update: ফেব্রুয়ারিতেই ৩২° ছোঁবে পারদ, মার্চে ৪০ ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা! ভয়ংকর গরমে ফুটবে বাংলা... 7
Ajker Rashifal | Horoscope Today: পরিবারই ভরসা কর্কটের, হিসাবি পদক্ষেপে লাভ কন্যার...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: পরিবারই ভরসা কর্কটের, হিসাবি পদক্ষেপে লাভ কন্যার...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: পরিবারই ভরসা কর্কটের, হিসাবি পদক্ষেপে লাভ কন্যার... 12