Oscar 2025: এও এক মিশন ইমপসিবল! অবশেষে অ্যাকাডিমের মঞ্চে টম ক্রুজ়, পেলেন জীবনকৃতীর অস্কার...

97th Academy Awards: টম ক্রুজ ৬৩ বছর বয়সে তাঁর চার দশকের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রথমবারের মতো সম্মানসূচক অস্কার হাতে তুললেন। গভর্নরস অ্যাওয়ার্ডসের এই আবেগঘন মুহূর্তে উঠে এল তাঁর সিনেমার প্রতি অফুরন্ত প্রেম ও অবিচল যাত্রাপথ।

| Nov 20, 2025, 04:21 PM IST
1/8

টম ক্রুজ পেলেন বহু প্রতীক্ষিত সম্মান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৬৩ বছর বয়সে টম ক্রুজ অবশেষে হাতে তুললেন অস্কার। তবে এই পুরস্কার কোনও একক ছবির জন্য নয়-আজীবন অবদানের জন্য।

2/8

গভর্নরস অ্যাওয়ার্ডসে প্রথম অস্কার

 ২০২৫ সালের গভর্নরস অ্যাওয়ার্ডসে তাঁকে দেওয়া হয় সম্মানসূচক অস্কার। চার দশকের অভিনয়, প্রযোজনা ও সিনেমা শিল্পে অবদানের স্বীকৃতি এটি।

3/8

দু’মিনিটের দাঁড়িয়ে অভিবাদন

লস অ্যাঞ্জেলেসের রে ডলবি বলরুমে দুই মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে সম্মান জানালেন উপস্থিত সবাই। বলিউড থেকে হলিউড সবাই মুগ্ধ তাঁর যাত্রাপথে।

4/8

'সিনেমা আমার অস্তিত্ব'- টম ক্রুজ

পুরস্কার হাতে নিয়ে ক্রুজ বললেন - ফিল্ম বানানো আমার পেশা নয়, এটাই আমি। সিনেমা আমাকে পৃথিবীকে দেখতে শিখিয়েছে। 

5/8

টিভিতে মানায় না ক্রুজকে

গভর্নরস অ্যাওয়ার্ডস টেলিভিশনে দেখানো হয় না। ক্রুজও সবসময়ই থিয়েটার অভিজ্ঞতার পক্ষপাতী তাই যেন আরও মানানসই এই মঞ্চ।

6/8

ইনাররিতুর হাতে পেলেন সোনালি মূর্তি

খ্যাতনামা পরিচালক আলেহান্দ্রো গনজালেস ইনাররিতু (Alejandro González Iñárritu) তাঁর হাতে তুলে দেন অস্কারটি। এই দু’জন লন্ডনে নতুন ছবির কাজে ব্যস্ত ইনাররিতুর কথায়, 'এটাই তাঁর শেষ অস্কার নয়।'

7/8

এই বছরের সম্মানিত

এই অনুষ্ঠানে আরও সম্মানিত হন উইন থমাস (Wynn Thomas), ডেবি অ্যালেন (Debbie Allen) এবং ডলি পার্টন (Dolly Parton)। তবে সন্ধ্যার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন টম ক্রুজই।

8/8

আগামী দিনে নতুন চমক

যদিও এই অস্কারটি প্রতিযোগিতামূলক নয়, তবু তাঁর ক্যারিয়ারের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এগিয়ে আসছে ‘ব্রডসোয়ার্ড’, ‘এজ অব টুমরো’–এর সিক্যুয়েল এবং ইনাররিতুর সঙ্গে নতুন ছবি।

