Oscar 2025: এও এক মিশন ইমপসিবল! অবশেষে অ্যাকাডিমের মঞ্চে টম ক্রুজ়, পেলেন জীবনকৃতীর অস্কার...
97th Academy Awards: টম ক্রুজ ৬৩ বছর বয়সে তাঁর চার দশকের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রথমবারের মতো সম্মানসূচক অস্কার হাতে তুললেন। গভর্নরস অ্যাওয়ার্ডসের এই আবেগঘন মুহূর্তে উঠে এল তাঁর সিনেমার প্রতি অফুরন্ত প্রেম ও অবিচল যাত্রাপথ।
1/8
টম ক্রুজ পেলেন বহু প্রতীক্ষিত সম্মান
2/8
গভর্নরস অ্যাওয়ার্ডসে প্রথম অস্কার
photos
TRENDING NOW
3/8
দু’মিনিটের দাঁড়িয়ে অভিবাদন
4/8
'সিনেমা আমার অস্তিত্ব'- টম ক্রুজ
5/8
টিভিতে মানায় না ক্রুজকে
6/8
ইনাররিতুর হাতে পেলেন সোনালি মূর্তি
7/8
এই বছরের সম্মানিত
8/8
আগামী দিনে নতুন চমক
photos