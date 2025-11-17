English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
KSBKBT 2: বোনের প্রেমে হাবুডুবু দাদা! স্মৃতি ইরানির প্রত্যাবর্তনের সিরিয়ালে বড় ঘটনা...

Shagun-Aman dating: টেলিভিশন অভিনেত্রী শগুন শর্মা অবশেষে স্বীকার করলেন যে তিনি ডেট করছেন আমান গান্ধিকে, যিনি সিরিয়ালে তাঁর অনস্ক্রিন ভাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করেন। শো শুরুর আগেই শুরু হওয়া তাঁদের সম্পর্ক এখন আরও মজবুত, এবং আমনই শগুনকে পরিধির চরিত্র করতে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন।

| Nov 17, 2025, 06:48 PM IST
অনস্ক্রিন ভাই-বোন, অফস্ক্রিন প্রেম!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টেলিভিশন অভিনেত্রী শগুন শর্মা অবশেষে স্বীকার করলেন যে তিনি ডেট করছেন আমন গান্ধিকে। সিরিয়াল 'কিউকি সাস ভি কভি বহু থি ২'-এ তাঁরা অভিনয় করেন ভাই-বোনের চরিত্রে।

গুঞ্জন নয়, সত্যি!

এক সাক্ষাৎকারে শগুন বলেন, 'রুমার্স তো নয়, এটাই সত্যি।' তিনি খোলাখুলি জানিয়ে দেন-তাঁদের প্রেমের খবর সত্যি।

শো শুরুর আগেই প্রেম

শগুন জানান, তাঁদের সম্পর্ক সিরিয়ালের সেটে শুরু হয়নি। তিনি বলেন, 'আমরা শো-এর আগেই ডেট করা শুরু করেছি।'

‘ভাই-বোন’ হওয়ার মজার স্মৃতি

অডিশনের আগে শগুন আমানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁরা কি অনস্ক্রিন ভাই-বোন হয়ে যাবেন? দু’জনেই এতে স্বচ্ছন্দ ছিলেন, তাই সহজেই চরিত্র গ্রহণ করেন।

একসঙ্গে কাজের আনন্দ

শগুন বলেন, অনস্ক্রিন বোন হওয়াতে তাঁর খুব অসুবিধা হয় না। বরং ভালো লাগে একসঙ্গে লাঞ্চ করা ও বেশি সময় কাটানো - বন্ধুত্ব আরও গভীর হয়েছে।

নেগেটিভ রোলে হেট কমেন্ট

আমান জানান, শগুনের নেগেটিভ রোল দেখে অনেকেই তাঁকে প্রশ্ন করেন কেন তিনি শগুনকে ডেট করছেন। শগুনও স্বীকার করেন, চরিত্রের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় হেট পান তিনি।

ভ্যালেন্টাইন পোস্টে আরও জল্পনা

ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে শগুন–আমানের প্রেমময় ছবি প্রকাশ্যে আসতেই সম্পর্কের গুঞ্জন আরও বেড়ে যায়। তখন থেকেই নেটপাড়ায় তাঁদের নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

আমানের সমর্থনেই পরিধির চরিত্র

আমানের পডকাস্ট সেট পে চার্চা-তে শগুন জানান, তাঁর ক্যারিয়ারের উন্নতিতে অমানের বড় ভূমিকা আছে। তিনি বলেন, 'আমি আজ যেখানে আছি, তার বড় কারণ এই মানুষটা।'

