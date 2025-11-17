KSBKBT 2: বোনের প্রেমে হাবুডুবু দাদা! স্মৃতি ইরানির প্রত্যাবর্তনের সিরিয়ালে বড় ঘটনা...

KSBKBT 2: বোনের প্রেমে হাবুডুবু দাদা! স্মৃতি ইরানির প্রত্যাবর্তনের সিরিয়ালে বড় ঘটনা...
Shagun-Aman dating: টেলিভিশন অভিনেত্রী শগুন শর্মা অবশেষে স্বীকার করলেন যে তিনি ডেট করছেন আমান গান্ধিকে, যিনি সিরিয়ালে তাঁর অনস্ক্রিন ভাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করেন। শো শুরুর আগেই শুরু হওয়া তাঁদের সম্পর্ক এখন আরও মজবুত, এবং আমনই শগুনকে পরিধির চরিত্র করতে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন।
অনস্ক্রিন ভাই-বোন, অফস্ক্রিন প্রেম!
গুঞ্জন নয়, সত্যি!
শো শুরুর আগেই প্রেম
‘ভাই-বোন’ হওয়ার মজার স্মৃতি
একসঙ্গে কাজের আনন্দ
নেগেটিভ রোলে হেট কমেন্ট
ভ্যালেন্টাইন পোস্টে আরও জল্পনা
আমানের সমর্থনেই পরিধির চরিত্র
