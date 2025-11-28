English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
8th Pay Commission: বিরাট খবর! কেন্দ্রীয় অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা আর DA পাবেন না? মিলবে না পে কমিশনের সুবিধা? কী জানাল কেন্দ্র?

8th Pay Commission confussion: কেন্দ্রীয় সরকারের (Central Govt.) অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা বা পেনশনারদের মহার্ঘ ভাতা (DA) দেওয়া বন্ধ করা হবে ও পে কমিশনের (8th Pay Commission) সুবিধা থেকে তাঁদের বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। এহেন একটি বিভ্রান্তি ও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের মধ্যে। দুঃশ্চিন্তায় অনেক পরিবারও। হোয়াটসঅ্যাপ-সহ নানা সোশ্যাল মিডিয়ায় মেসেজ ছড়ানো হচ্ছে। প্রশ্ন হল, এটা কি সত্যি? 

| Nov 28, 2025, 07:38 PM IST
1/11

অষ্টম পে কমিশনের সুবিধা পাবেন পেনশনভোগীরাও

এই যাবতীয় কনফিউসন বা বিভ্রান্তির আবহে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সূত্র জানাল, এই সবই মিথ্যে। পেনশনার বা কেন্দ্রের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের যেরকম সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, তা চলবে। বিষয়টি নিয়ে অযথা চিন্তার কারণ নেই। বস্তুত, অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের অষ্টম পে কমিশনের আওতায় রাখা হচ্ছে না, এই রকম একটি মেসেজ ছড়ানো হচ্ছে বেশ কিছু দিন ধরেই।

2/11

অষ্টম পে কমিশনের সুবিধা পাবেন পেনশনভোগীরাও

এমনকী এরপর থেকে অবসরপ্রাপ্তদের DA দেওয়াও বন্ধ করা হবে বলে বার্তা ছড়ানো হয়েছে। PIB ফ্যাক্টচেক করে জানিয়ে দিয়েছে, এই সব কিছুই ভুয়ো। কোনও ভিত্তি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো বার্তাটি মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করার উদ্দেশ্যে।

3/11

অষ্টম পে কমিশনের সুবিধা পাবেন পেনশনভোগীরাও

PIB ফ্যাক্টচেক টিম জানিয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপে ছড়িয়ে পড়া একটি বার্তায় দাবি করা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার নাকি ফাইন্যান্স অ্যাক্ট ২০২৫ এর মাধ্যমে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীদের পোস্ট-রিটায়ারমেন্ট সুবিধা, যেমন ডিএ বৃদ্ধি ও পে কমিশনের সংশোধন তুলে নিয়েছে। 

4/11

অষ্টম পে কমিশনের সুবিধা পাবেন পেনশনভোগীরাও

সেই বার্তায় বলা হয়েছে, এখন থেকে অবসরপ্রাপ্তদের জন্য আর কোনও বাড়তি আর্থিক সুবিধা ঘোষণা হবে না। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যে দাবি। 

5/11

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে, এ ধরনের কোনও সিদ্ধান্ত সরকার নেয়নি এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো বার্তাটি মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করার উদ্দেশ্যেই প্রচার করা হচ্ছে।

6/11

PIB-এর তরফে নাগরিকদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, সরকারি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনও তথ্য পেতে শুধুমাত্র সরকারি ওয়েবসাইট বা অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট অনুসরণ করতে। অযাচিত ফরওয়ার্ড হওয়া বার্তা বিশ্বাস বা প্রচার না করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

7/11

কাদের অবসরকালীন সুবিধা বাতিল করা হবে?

CCS (পেনশন) আইন ২০২১ অনুযায়ী, যদি কোনও PSU-তে কর্মীদের অসদাচরণের দায়ে বরখাস্ত হন, তবে তাঁর অবসর পরবর্তী সুবিধাগুলি বাতিল করা হবে। এটি সকল কেন্দ্রীয় সরকারি পেনশনভোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 

8/11

কাদের অবসরকালীন সুবিধা বাতিল করা হবে?

সংশোধিত Rule 37(29C) খুবই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নিয়মে বলা হয়েছে বরখাস্ত, অপসারণ বা ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট PSU-র সিদ্ধান্ত প্রশাসনিকভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক পর্যালোচনা করতে পারবে। 

9/11

কাদের অবসরকালীন সুবিধা বাতিল করা হবে?

এই নিয়মে Rule 7 এবং Rule 8 এর সঙ্গে Rule 41 এবং Rule 44(5)(a) ও (b)-র বিধান সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, ঠিক তেমনভাবেই কার্যকর হবে।

10/11

কাদের অবসরকালীন সুবিধা বাতিল করা হবে?

তাই কেন্দ্রীয় সরকারের পেনশনভোগীরা যে সব সুবিধা পাচ্ছেন, ভবিষ্যতেও সেটাই পাবেন। ফলে মার্চ ও সেপ্টেম্বরে DA পাবেন পেনশনভোগীরা। 

11/11

কাদের অবসরকালীন সুবিধা বাতিল করা হবে?

অর্থ মন্ত্রক ও PIB ফ্যাক্টচেক স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আইনে সম্প্রতি যে সংশোধন করা হয়েছে, তাতে প্রায় সব পেনশনভোগীই পে কমিশন ও ডিএ সুবিধা পাবেন। 

