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১ লাখ লোক তো নেওয়া হবে, কিন্তু কোন দফতরে কত পদে কত নিয়োগ, জানেন?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 23, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:12 PM IST

West Bengal Budget 2026 Highlights: বাজেট নিয়ে সুখবরের পর সুখবর। বাজেটের দিকে সবচেয়ে বেশি আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে ছিলেন সম্ভবত রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। ডিএ নিয়ে। কত শতাংশ ডিএ মিলতে পারে, এ নিয়ে নানা জল্পনার মধ্যেই তাঁরা গতকালই জেনেছেন প্রায় ৩৮ শতাংশ DA মিলবে!

কোন পদে কত1/5

কোন পদে কত

এক লক্ষ শূন্যপদে নিয়োগ হবে জানা গিয়েছে গতকালের পেশ করা বাজেটে। কিন্তু কোন পদে কত নিয়োগ?

পুলিসে2/5

পুলিসে

আপাতত যতটুকু জানা গিয়েছে, তা এরকম: এর মধ্যে পুলিসে ২০ হাজার নিয়োগ।

রাইফেলসে3/5

রাইফেলসে

নিয়োগ হবে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসেও।

শিক্ষক নিয়োগ4/5

শিক্ষক নিয়োগ

নিয়োগ হবে শিক্ষক অধ্যাপক ও অশিক্ষককর্মীও। সংখ্যাটা ৫০ হাজার!

৩৩ শতাংশ5/5

৩৩ শতাংশ

এ ছাড়া আর যা রইল সেই বাদবাদি বিভিন্ন সরকারি অফিসে। এবং এক্ষেত্রে মনে রাখার মতো বিষয় হল-- ৩৩ শতাংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত।  

TAGS:
West Bengal Budget 2026
Employment

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