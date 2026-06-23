/১ লাখ লোক তো নেওয়া হবে, কিন্তু কোন দফতরে কত পদে কত নিয়োগ, জানেন?

West Bengal Budget 2026 Highlights: বাজেট নিয়ে সুখবরের পর সুখবর। বাজেটের দিকে সবচেয়ে বেশি আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে ছিলেন সম্ভবত রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। ডিএ নিয়ে। কত শতাংশ ডিএ মিলতে পারে, এ নিয়ে নানা জল্পনার মধ্যেই তাঁরা গতকালই জেনেছেন প্রায় ৩৮ শতাংশ DA মিলবে!
এক লক্ষ শূন্যপদে নিয়োগ হবে জানা গিয়েছে গতকালের পেশ করা বাজেটে। কিন্তু কোন পদে কত নিয়োগ?
আপাতত যতটুকু জানা গিয়েছে, তা এরকম: এর মধ্যে পুলিসে ২০ হাজার নিয়োগ।
নিয়োগ হবে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসেও।
নিয়োগ হবে শিক্ষক অধ্যাপক ও অশিক্ষককর্মীও। সংখ্যাটা ৫০ হাজার!
এ ছাড়া আর যা রইল সেই বাদবাদি বিভিন্ন সরকারি অফিসে। এবং এক্ষেত্রে মনে রাখার মতো বিষয় হল-- ৩৩ শতাংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত।