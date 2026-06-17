/FIR against Abhishek Banerjee: মাটি চুরির কাদা এবার গায়ে! কয়েকশো কোটির দুর্নীতি, অভিষেকের বিরুদ্ধে এফআইআর

FIR against Abhishek Banerjee: ২০১৪ সালে সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারির তদন্তে বিষ্ণুপুরে সারদা গার্ডেনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল ইডি। অভিযোগ সেই সরকারি জমি থেকেই বছরের পর বছর মাটি কেটে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে
মারাত্মক অভিযোগ। ৩০০ কোটি টাকার দুর্নীতি! মাটি তুলে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের বিরুদ্ধে। এবার সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর হল অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে। অভিয়োগ করেছিলেন অভিজিত্ দাস ববি।-তথ্য-বিক্রম দাস ও অয়ন শর্মা
মাটি চুরির অভিযোগে এফআইআর হলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে। প্রায় ৩০০ কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ। দাবি করা হয়েছে, মাটি চুরির সিন্ডিকেট চালানো হয়েছে। ডায়মন্ডহারের কালীতলা আসুতি থানাতে এফআইআর অভিষেকের বিরুদ্ধে। বিএনএস ছাড়াও আরও একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে আজ সকালে।
উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারির তদন্তে বিষ্ণুপুরে সারদা গার্ডেনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল ইডি। অভিযোগ সেই সরকারি জমি থেকেই বছরের পর বছর মাটি কেটে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।
অভিযোগকারী বিজেপি নেতার স্পষ্ট দাবি, ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ নির্দেশেই স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল এবং তাঁর অনুগামীরা এই অবৈধ মাটি কাটার সিন্ডিকেট চালাতেন। বছরের পর বছর ধরে চলা এই মাটি বিক্রির কয়েকশো কোটি টাকা দিলীপ মণ্ডলের হাত ঘুরে সরাসরি ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছাত বলে এফআইআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।
থানায় যে অভিযোগ করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে মাটি পাচারে ৩০০-৪০০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে।
ববির বক্তব্য, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আসার পর মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য প্রচুর বেড়ে যায়। কোনও অনুমতি ছাড়া যা ইচ্ছে তাই করেছে অভিষেকের গ্যাং। ২০২১ সালে যেখানে খানাখন্দ ছিল না সেখানে ২০২৩ সালে বিরাট গর্ত। এনিয়ে যাবতিয় তথ্য পুলিসকে দেওয়া হয়েছে। জমা দেওয়া হয়েছে উপগ্রহ চিত্রও।