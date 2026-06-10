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Kolkata Fire Incident: আলিপুরে বিধ্বংসী আগুন: উপর থেকে ছিটকে পড়ল জ্বলন্ত এসি, ছাদ থেকে দড়ি বেয়ে নামেন কর্মীরা

Written BySoumita Khan
Published: Jun 10, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:58 AM IST

Alipore Fire: আলিপুরের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সরকারি ভবনে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। অফিস সময় শুরু হওয়ার আগেই বহুতল ভবনটির ৪ তলায় প্রথম আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন তীব্র আকার ধারণ করে ৫ তলা এবং ৬ তলাতেও ছড়িয়ে পড়ে।

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বিক্রম দাস: আলিপুর জেলা পরিষদ ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। পুরো এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য। বুধবার সকালে আচমকাই ওই বহুতল ভবনটির চারতলায় আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন তীব্র আকার ধারণ করে ৫ তলা এবং ৬ তলাতেও ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিকাণ্ডের জেরে গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। দূর থেকেও আগুনের লেলিহান শিখা স্পষ্ট দেখা যেতে থাকে।

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ঘটনার সময় অফিসের কাজ শুরু না হলেও বিল্ডিংয়ের ভেতরে বেশ কয়েকজন কর্মী উপস্থিত ছিলেন। আগুন লাগার পর অধিকাংশ কর্মীকে নিরাপদে বের করে আনা সম্ভব হয়।

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কিন্তু গ্রুপ-ডি স্টাফ পর্যায়ের ৩ জন কর্মী ভবনের ছাদে আটকে পড়েন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে এবং প্রাণ বাঁচাতে শেষ পর্যন্ত ওই কর্মীরা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণভাবে দড়ি বেয়ে নিচে নামার চেষ্টা শুরু করেন। পরবর্তীকালে একজনকে নিরাপদে নীচে নামানো হয়।

 

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খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছায় দমকলের ১০টি ইঞ্জিন এবং বিপর্যয় মোকাবেলা বাহিনীর সদস্যরা। উপস্থিত হন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক এবং এডিএম-সহ ঊর্ধ্বতন সরকারি আধিকারিকেরা। 

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আটকে পড়া কর্মীদের সঙ্গে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা হয় এবং তাঁদের আতঙ্কিত না হয়ে ছাদে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে তাঁদের উদ্ধারের তৎপরতাও শুরু হয়।

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দমকলের তৎপরতা চলাকালীনই ৪ তলা থেকে একটি জ্বলন্ত এসি মেশিন নীচে ছিটকে পড়ে এবং নীচের একটি দোকানে আগুন ধরে যায়। তবে দমকল কর্মীরা দ্রুত সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। আগুনের উৎসস্থলে পৌঁছানোর জন্য দমকল কর্মীরা মাস্ক ব্যবহার করে হোস পাইপের সাহায্যে জল দেওয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। 

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দমকলকর্মীরা জানান, ঘটনাস্থল পুরো কালো ধোঁয়ায় ভরে যায়। অফিসের একজন স্টাফ আটকে পড়েছিলেন, তাঁকে ইতোমধ্যেই উদ্ধার করা হয়েছে। আর কেউ আটকে নেই।

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ঠিক কী কারণে এই সরকারি দফতরে এত বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। জেলাশাসক জানিয়েছেন, আপাতত প্রথম লক্ষ্য হল আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা এবং আটকে পড়াদের নিরাপদে উদ্ধার করা। পরবর্তীতে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে সম্পূর্ণ বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।

TAGS:
Alipore fire news
South 24 Parganas Zilla Parishad
Kolkata fire accident
Alipore Zilla Parishad building fire

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