  • Fire in Intercity Express: আতঙ্কের রেলযাত্রা, এবার চলন্ত ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড! লেলিহান শিখায় ডি-১ কামরা...

Fire in Intercity Express: আতঙ্কের রেলযাত্রা, এবার চলন্ত ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড! লেলিহান শিখায় ডি-১ কামরা...

Fire in Intercity Express: হাওড়া  থেকে মালদহ যাওয়ার পথে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের ডি-১ কামরায় আগুন! যাত্রীদের চিত্‍কারে নবদ্বীপ স্টেশনে ট্রেন থামালেন চালক।

| Feb 17, 2026, 07:49 PM IST
1/8

ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে আগুন!

সন্দীপ ঘোষচৌধুরী: রেলপথে আতঙ্ক। এবার ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে আগুন! কালো ধোঁয়া ঢেকে গেল চারপাশ। তুমুল আতঙ্ক ছড়াল নবদ্বীপ স্টেশন।  

2/8

ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে আগুন!

 আতঙ্কের রেলযাত্রী। যাত্রীবাহী ট্রেনে পর এবার আগুন লাগল  হাওড়া-মালদহ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে।  

3/8

ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে আগুন!

হাওড়া থেকে ছেড়ে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস তখন মালদহের পথে।  

4/8

ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে আগুন!

আজ, মঙ্গলবার বিকেলে চলন্ত ট্রেনে ডি-১ কামরা থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন যাত্রীরা। কিছুক্ষণ পরে আবার আগুনের ফুলকিও!

5/8

ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে আগুন!

আতঙ্কে রীতিমতো চিত্‍কার করতে শুরু করেন যাত্রীরা। চিত্‍কার শুনে নবদ্বীপ স্টেশনে ট্রেন দাঁড় করিয়ে দেন চালক।  

6/8

ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে আগুন!

 খবর পেয়ে দ্রুত ইন্টারসিটি এক্সপেসে ওই কামরায় বিদ্যুত্‍ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন নবদ্বীপ স্টেশনের ইলেকট্রিক বিভাগের কর্মীরা। যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা করা হয় অন্য কামরায়।  

7/8

ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে আগুন!

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লেগে যায় প্রায় এক ঘণ্টা। এরপর ফের মালদহে উদ্দেশে রওনা দেন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস।  

8/8

ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে আগুন!

দিন কয়েক আগে ভোররাতে কাটোয়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা  আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জারের একটি বগিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল।  

