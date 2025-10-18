Train Fire Accident: গরিব রথ এক্সপ্রেসে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড! পুড়ে খাক পরপর তিনটি কোচ...
Punjab Train Accident: পঞ্জাবের সিরহিন্দ স্টেশনে ট্রেন নং ১২২০৪ অমৃতসর-সাহারসার এক কোচে আগুন লেগেছে। কোনো হতাহত হয়নি। রেল মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী আগুন নেভানো হয়েছে। খবর পেয়ে রেল কর্মী, সরকারি রেল পুলিস, রেল সুরক্ষা বাহিনী এবং স্থানীয় পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।
1/9
পঞ্জাবে রেল দুর্ঘটনা
2/9
পঞ্জাবে রেল দুর্ঘটনা
photos
TRENDING NOW
3/9
পঞ্জাবে রেল দুর্ঘটনা
5/9
পঞ্জাবে রেল দুর্ঘটনা
6/9
পঞ্জাবে রেল দুর্ঘটনা
7/9
পঞ্জাবে রেল দুর্ঘটনা
8/9
পঞ্জাবে রেল দুর্ঘটনা
9/9
পঞ্জাবে রেল দুর্ঘটনা
photos