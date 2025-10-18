English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Train Fire Accident: গরিব রথ এক্সপ্রেসে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড! পুড়ে খাক পরপর তিনটি কোচ...

Punjab Train Accident: পঞ্জাবের সিরহিন্দ স্টেশনে ট্রেন নং ১২২০৪ অমৃতসর-সাহারসার এক কোচে আগুন লেগেছে। কোনো হতাহত হয়নি। রেল মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী আগুন নেভানো হয়েছে। খবর পেয়ে রেল কর্মী, সরকারি রেল পুলিস, রেল সুরক্ষা বাহিনী এবং স্থানীয় পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।

| Oct 18, 2025, 12:50 PM IST
1/9

পঞ্জাবে রেল দুর্ঘটনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক্সপ্রেস ট্রেনে বিধ্বংসী আগুন। শুক্রবার সাতসকালে পঞ্জাবে অমৃতসর-সাহারসা গরিব রথ এক্সপ্রেস ট্রেনে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড।

2/9

পঞ্জাবে রেল দুর্ঘটনা

জানা গিয়েছে, সিরহিন্দ জংশনের কাছে শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লাগে। আগুনে তিনটি কোচ পুড়ে যায়। 

3/9

পঞ্জাবে রেল দুর্ঘটনা

দুর্ঘটনায় এক মহিলা পুড়ে যান এবং তাকে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

4/9

পঞ্জাবে রেল দুর্ঘটনা

ট্রেনটি লুধিয়ানা থেকে দিল্লির দিকে যাচ্ছিল, তখন মাঝপথে অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

5/9

পঞ্জাবে রেল দুর্ঘটনা

কয়েকজন ব্যবসায়ী কোচ নম্বর ১৯-এ ছিলেন, তখন হঠাৎ ধোঁয়া বের হতে শুরু করে, যা যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। তারা সঙ্গে সঙ্গে চেন টানেন এবং ট্রেনকে অম্বালার কাছে আধা কিলোমিটার আগে থামিয়ে দেন। 

6/9

পঞ্জাবে রেল দুর্ঘটনা

জানা গিয়েছে, লোকোমোটিভ চালকও ইর্মাজেন্সি ব্রেক ব্যবহার করেন এবং সব যাত্রীকে ট্রেন থেকে নেমে যেতে বলেন।

7/9

পঞ্জাবে রেল দুর্ঘটনা

অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে রেলওয়ে কর্মকর্তা, কর্মচারী, GRP, RPF এবং পুলিস দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রায় এক ঘণ্টা পর ফায়ার ব্রিগেড আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। সিরহিন্দ GRP’র SHO রতন লা জানান, দুর্ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

8/9

পঞ্জাবে রেল দুর্ঘটনা

আগুন কেন লেগেছে তা জানতে তদন্ত করা হচ্ছে। অনেক যাত্রী ভয় পেয়ে ট্রেন থেকে নেমে গিয়ে আহত হয়েছেন। তাদের সাহায্য করা হয়েছে। কিছু ভিডিয়োতে দেখা গেছে তারা তাদের ব্যাগপত্র নিয়ে রেলের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

9/9

পঞ্জাবে রেল দুর্ঘটনা

সরকারি বিবৃতিতে রেল মন্ত্রণালয় বলেছে, 'আজ পঞ্জাবের সিরহিন্দ স্টেশনে ট্রেন নং ১২২০৪ অমৃতসর-সাহারসার এক কোচে আগুন লেগেছিল। কেউ হতাহত হয়নি। আগুন নেভানো হয়েছে।'  

