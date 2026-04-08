West Bengal Assembly Election 2026: মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের জনসভায় আগুন? বক্তব্য থামিয়ে ভয়ংকর ক্ষুব্ধ মমতা বললেন, 'কেন এরকম হবে?'

| Apr 08, 2026, 04:31 PM IST
1/8

দর্শকাশনে আগুন

বিধান সরকার: শ্রীরামপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় দর্শকাশনে ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের ফুলকি! তা দেখে ছড়ায় চাঞ্চল্য। 

2/8

স্বয়ং মমতা

বক্তব্য থামিয়ে স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিকে নজর দেন। 'কেন এরকম হবে?' প্রশ্ন তোলেন তিনি। যিনি করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেন তিনি। পুলিস সেই জায়গা ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ে। জানা যায়, একটি খোলা বক্স থেকে শর্ট সার্কিট হয়।

3/8

এই নিয়ে বারপাঁচেক

এই নিয়ে বারপাঁচেক বিপত্তির মুখে পড়লেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগের তিনটিই আকাশপথে। একটি সভায়। আর এবারেরটিও সভায়।

4/8

দুবরাজপুর থেকে ফেরার পথে

আকাশপথের যাত্রা নিয়ে গত কয়েক দিন ধরে একের পর এক উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ২৬ মার্চ দুবরাজপুর থেকে ফেরার পথে প্রবল দুর্যোগের মুখে পড়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর বিমান। প্রায় ৭০ মিনিট কলকাতার আকাশে চক্কর কাটার পরে তিনবার অবতরণে ব্যর্থ হয়ে শেষমেশ কোনওমতে দমদমে নামতে পারে বিমানটি।

5/8

পুরুলিয়ায়

এর পরে ২৮ মার্চে পুরুলিয়ার কাশীপুর বিধানসভা সেবাব্রতী সংঘের মাঠে ঘটে বড়রকম বিপত্তি। তৃণমূলের একটি জনসভা ছিল সেখানে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সেখানকার সভামঞ্চে উঠছিলেন, তখনই ঘটে এই দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছিলেন, মঞ্চের সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আচমকাই রেলিংয়ে ধাক্কা খান তিনি। ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী কিছুটা হকচকিয়ে যান, তবে আঘাত লাগেনি। দ্রুত নিরাপত্তারক্ষীরা পরিস্থিতি সামাল দেন এবং মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ আছেন বলেই জানানো হয়।

6/8

আকাশ-বিভ্রাট!

এর পরে ১ এপ্রিল ফের আকাশ-বিভ্রাট! মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থেকে নবগ্রাম যাওয়ার পথে ঝড়বৃষ্টির কারণে তাঁর কপ্টার নামতে না পেরে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। মুখ্যমন্ত্রীকে শেষ পর্যন্ত সড়কপথেই গন্তব্যে পৌঁছতে হয়।

7/8

ষড়যন্ত্র?

আবার এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই মালদহে ঘটে ‘ড্রোন বিভ্রাট'! তা নতুন করে ষড়যন্ত্রের তত্ত্বও উসকে দেয়। রাজনীতির কারবারিদের একাংশ প্রশ্ন তুলছিলেন, বারবার কেন মুখ্যমন্ত্রীর যাত্রাপথেই এমন অস্বাভাবিক ঘটনা? এসব কি নিছকই দুর্ঘটনা, না কি, তা নেত্রীর উপর কোনো বড়সড় আঘাত হানার প্রচ্ছন্ন ছক?

8/8

ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

তাঁর কপ্টারের সামনে ড্রোনটির রহস্যময় গতিবিধি দেখে স্থির থাকতে পারেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তক্ষুণি কপ্টারে না উঠে একটু দাঁড়িয়ে যান। নিজের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী এবং সেখানে উপস্থিত পুলিস আধিকারিকদের ডেকে বিষয়টি নিয়ে তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করেন।

Gold Price Today: ট্রাম্প যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতেই ফের বেলাগাম বাজার, লাফিয়ে বেড়ে গেল সোনার দাম

