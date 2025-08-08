Salman Khan under threat: 'সলমানের সঙ্গে মাখামাখি করলেই মারব'! কপিলের ক্যাফেতে হামলার পর বিষ্ণোই-হুমকি গোটা বলিউডকে ...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সালমান খানকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য কপিল শর্মার কানাডার ক্যাফেতে দুষ্কৃতিদের হামলা, গোলাগুলি, এমনকি প্রাণহানির হুমকি। এই হামলের পিছনে থাকা বিষ্ণোই গ্যাং সদস্যের অডিও ক্লিপ এবার প্রকাশ্যে এসেছে। লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের এক সদস্যের একটি অডিও ক্লিপ সামনে এসেছে, যেখানে দাবি করা হচ্ছে, অভিনেতা সালমান খানকে অতিথি হিসেবে বিখ্যাত কপিল শর্মা কমেডি শো-তে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এই হামলা করা হয়েছে।
কপিল শর্মার টরন্টোতে অবস্থিত ক্যাফে 'কফি বিন অ্যান্ড টি লিফ'-এর বাইরে গত মাসে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। প্রাথমিকভাবে, এটিকে স্থানীয় গ্যাংগুলির মধ্যকার শত্রুতার ফল বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু অডিও ক্লিপটিতে গ্যাং সদস্যটি দাবি করেছে যে এই হামলার কারণ হলো কপিল শর্মা তার সাম্প্রতিক একটি শোতে সালমান খানকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।
কৌতুক অভিনেতা কপিল শর্মার কানাডার ক্যাফে 'ক্যাপস ক্যাফে'তে গত বৃহস্পতিবার (আগস্ট ৭) আবারও হামলা হয়, যা এক মাস আগে প্রথম হামলার পর দ্বিতীয়বার। গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই এবং তার গ্যাং এই হামলার দায় স্বীকার করেছে এবং এখন তারা বলছে যে সালমান খানের সঙ্গে কপিলের ঘনিষ্ঠতার কারণেই তাকে টার্গেট করা হয়েছে।
