Salman Khan under threat: 'সলমানের সঙ্গে মাখামাখি করলেই মারব'! কপিলের ক্যাফেতে হামলার পর বিষ্ণোই-হুমকি গোটা বলিউডকে ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সালমান খানকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য কপিল শর্মার কানাডার ক্যাফেতে দুষ্কৃতিদের হামলা, গোলাগুলি, এমনকি প্রাণহানির হুমকি। এই হামলের পিছনে থাকা বিষ্ণোই গ্যাং সদস্যের অডিও ক্লিপ এবার প্রকাশ্যে এসেছে। লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের এক সদস্যের একটি অডিও ক্লিপ সামনে এসেছে, যেখানে দাবি করা হচ্ছে, অভিনেতা সালমান খানকে অতিথি হিসেবে বিখ্যাত কপিল শর্মা কমেডি শো-তে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এই হামলা করা হয়েছে।

| Aug 08, 2025, 07:30 PM IST
1/10

লরেন্স-বিষ্ণোই গ্যাঙের হামলা

কপিল শর্মার টরন্টোতে অবস্থিত ক্যাফে 'কফি বিন অ্যান্ড টি লিফ'-এর বাইরে গত মাসে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। প্রাথমিকভাবে, এটিকে স্থানীয় গ্যাংগুলির মধ্যকার শত্রুতার ফল বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু অডিও ক্লিপটিতে গ্যাং সদস্যটি দাবি করেছে যে এই হামলার কারণ হলো কপিল শর্মা তার সাম্প্রতিক একটি শোতে সালমান খানকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

2/10

লরেন্স-বিষ্ণোই গ্যাঙের হামলা

কৌতুক অভিনেতা কপিল শর্মার কানাডার ক্যাফে 'ক্যাপস ক্যাফে'তে গত বৃহস্পতিবার (আগস্ট ৭) আবারও হামলা হয়, যা এক মাস আগে প্রথম হামলার পর দ্বিতীয়বার। গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই এবং তার গ্যাং এই হামলার দায় স্বীকার করেছে এবং এখন তারা বলছে যে সালমান খানের সঙ্গে কপিলের ঘনিষ্ঠতার কারণেই তাকে টার্গেট করা হয়েছে।

3/10

লরেন্স-বিষ্ণোই গ্যাঙের হামলা

ফাঁস হওয়া একটি অডিও ক্লিপে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্য হ্যারি বক্সার বলেছেন, 'কপিল শর্মার রেস্টুরেন্টে প্রথম এবং এখন দ্বিতীয়বার গুলি চালানো হয়েছে কারণ তিনি একটি নেটফ্লিক্স শো-এর উদ্বোধনে সালমান খানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।'

4/10

লরেন্স-বিষ্ণোই গ্যাঙের হামলা

ক্লিপটিতে শোনা যাচ্ছে, গ্যাং সদস্যটি বলছে, "আমরা কপিলকে সতর্ক করতে চেয়েছিলাম। সালমান খান আমাদের প্রধান লক্ষ্য এবং যে কেউ তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে, তাকেও ফল ভোগ করতে হবে।" সে আরও দাবি করে, সালমান খান যদি ক্ষমা না চান, তবে ভবিষ্যতে আরও বড় হামলার ঘটনা ঘটতে পারে।

5/10

লরেন্স-বিষ্ণোই গ্যাঙের হামলা

শুধু তাই নয়, তিনি বলিউডের সব নির্মাতাকে সালমান খানের সঙ্গে কাজ না করার জন্য সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, 'যদি কোনো ছোট অভিনেতা বা ছোট পরিচালকও সালমানের সঙ্গে কাজ করে, আমরা কাউকে ছাড়ব না। আমরা তাদের মেরে ফেলব। তাদের মেরে ফেলার জন্য আমরা যেকোনো পর্যায়ে যেতে পারি।'

6/10

লরেন্স-বিষ্ণোই গ্যাঙের হামলা

১৯৯৮ সালের কৃষ্ণসার হরিণ শিকারের ঘটনা থেকে সালমান খান এবং বিষ্ণোই গ্যাংয়ের মধ্যে বিরোধ চলছে, যেখানে সালমানকে প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে নাম দেওয়া হয়েছিল।

7/10

লরেন্স-বিষ্ণোই গ্যাঙের হামলা

সলমান খান ২১ জুন থেকে শুরু হওয়া নেটফ্লিক্সে 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো'-এর দ্বিতীয় সিজনের প্রথম অতিথি ছিলেন।

8/10

লরেন্স-বিষ্ণোই গ্যাঙের হামলা

ক্যাপস ক্যাফেতে প্রথম হামলা হয়েছিল জুলাই মাসের ৮ তারিখে, যখন অজ্ঞাত হামলাকারীরা কানাডার সারেতে অবস্থিত রেস্তোরাঁটিতে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। 

9/10

লরেন্স-বিষ্ণোই গ্যাঙের হামলা

প্রাথমিক পুলিসি তদন্তের পর, ক্যাফেটি আবার খোলা হয়, কিন্তু ৭ আগস্ট দ্বিতীয়বার আবারও হামলা হয়। রিপোর্ট অনুযায়ী, রেস্টুরেন্টের জানালায় অন্তত হাফ ডজন গুলির আঘাত দেখা গেছে।

10/10

লরেন্স-বিষ্ণোই গ্যাঙের হামলা

এই দ্বিতীয় হামলা এবং হুমকির বিষয়ে কপিল শর্মা এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি। এই ঘটনার পর কপিল শর্মা বা তার টিমের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। কানাডিয়ান পুলিস এই অডিও ক্লিপটির সত্যতা যাচাই করছে এবং তদন্ত চালাচ্ছে।  

