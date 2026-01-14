English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Firings and layoffs at TCS: ভবী ভোলার নয়া! চুপচাপ গত ৬ মাসে ৩০০০০+ চাকরি খেয়ে নিল TCS, আরও ৫ ভয়ংকর তথ্য...

Firings and layoffs at TCS: ভবী ভোলার নয়া! চুপচাপ গত ৬ মাসে ৩০০০০+ চাকরি খেয়ে নিল TCS, আরও ৫ ভয়ংকর তথ্য...

TCS Mass Layoffs News: টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS),ভারতের বৃহত্তম আইটি পরিষেবা সংস্থা, বর্তমানে গত কয়েক বছরের মধ্যে, তাদের সবচেয়ে বড় কাজ, অর্থাত্‍ আবারও কর্মীছাঁটাইয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। গত ছয় মাসেই TCS কর্মী সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০ কমেছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI-এর ব্যবহারের ফলে এই প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হয়ে

| Jan 14, 2026, 09:26 PM IST
1/14

TCS কর্মী ছাঁটাই

যদিও টিসিএস বলছে, এই কর্মী ছাঁটাইয়ের বিষয়টি একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া। তবুও এই ছাঁটাইয়ের ব্যাপকতা এবং সময় নির্দেশ করছে যে AI কেবল আমেরিকার সিলিকন ভ্যালিকেই বদলে দিচ্ছে না, বরং ভারতের প্রযুক্তি মানচিত্রকেও প্রভাবিত করছে। বর্তমানে টিসিএস-এ যা ঘটছে, তা পাঁচটি মূল পয়েন্টে নিচে আলোচনা করা হল- 

2/14

ধাপে ধাপে কর্মী সংকোচন

টিসিএস-এর এই কর্মী কমানোর প্রক্রিয়াটি ঘটেছে পর্যায়ক্রমে। ২০২৫ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে কোম্পানিটি নিট ১৯,৭৫৫ জন কর্মী কমার কথা জানায়। 

3/14

ধাপে ধাপে কর্মী সংকোচন

এরপর অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে আরও ১১,১৫১ জন কর্মী কমেছে। অর্থাৎ মাত্র ছয় মাসে প্রায় ৩০,০০০ কর্মী বিদায় নিয়েছেন। 

4/14

ধাপে ধাপে কর্মী সংকোচন

এর ফলে টিসিএস-এর মোট কর্মী সংখ্যা এখন ৫.৮২ লাখে নেমে এসেছে, যা গত কয়েক বছর ধরে ৬ লাখের উপরে ছিল। 

5/14

ধাপে ধাপে কর্মী সংকোচন

টিসিএস-এর মানবসম্পদ বিভাগ (HR) জানিয়েছে, ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে ১,৮০০ কর্মীকে সরাসরি ছাঁটাই করা হয়েছে, আর বাকিরা স্বাভাবিক নিয়মে চাকরি ছেড়েছেন অথবা শূন্য পদে নতুন কর্মী নিয়োগ না দেওয়ায় এই সংখ্যা কমেছে।  

6/14

কেন এই ছাঁটাই হচ্ছে?

প্রকাশ্যে টিসিএস এই পরিবর্তনকে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পুনর্গঠনের সাথে যুক্ত করলেও, প্রকৃত কারণ অনেক গভীর।   

7/14

কেন এই ছাঁটাই হচ্ছে?

‘অক্সফোর্ড ইকোনমিক্স’-এর একটি সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, বিশ্বজুড়ে আইটি খাতের ছাঁটাই কেবল AI-এর কারণে নয়, বরং খরচ কমানোর (Cost Optimisation) চেষ্টার কারণেও হচ্ছে। 

8/14

কেন এই ছাঁটাই হচ্ছে?

পাশাপাশি যেসব পদের কার্যকারিতা কম, সেগুলোকেও সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, বাজেটের কড়াকড়ি, কর্মীদের কর্মক্ষমতা যাচাই এবং ক্লায়েন্টদের নতুন ধরণের চাহিদাও এই কর্মী হ্রাসের পেছনে বড় ভূমিকা পালন করছে।

9/14

আরও ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা

টিসিএস এবং ভারতের আইটি শিল্পের কর্মীদের মধ্যে উদ্বেগের প্রধান কারণ হল কোম্পানির একটি স্বীকারোক্তি—পুনর্গঠন প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি।

10/14

আরও ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা

তৃতীয় ত্রৈমাসিকের (Q3) ফলাফল ঘোষণার পর টিসিএস জানিয়েছে যে, আগামী ত্রৈমাসিকেও কর্মী বিদায়ের এই ধারা অব্যাহত থাকতে পারে।

11/14

আরও ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা

কোম্পানির চিফ হিউম্যান রিসোর্সেস অফিসার সুদীপ কন্নুমাল জানিয়েছেন, ছাঁটাইয়ের নির্দিষ্ট কোনও সংখ্যা নেই, তবে ‘সুনির্দিষ্ট ও প্রকৃত কারণ’ থাকলে ছাঁটাই হবেই। অর্থাৎ ২০২৬ সালেও আরও কর্মসংস্থানের ঝুঁকি রয়ে যাচ্ছে।

12/14

সাংগঠনিক পরিবর্তন এবং কড়া অফিসের নিয়ম

ছাঁটাইয়ের পাশাপাশি টিসিএস তাদের কর্মক্ষেত্রে উপস্থিতির নীতি আরও কঠোর করেছে। 

13/14

সাংগঠনিক পরিবর্তন এবং কড়া অফিসের নিয়ম

কর্মীদের নিয়মিত অফিসে এসে কাজ করার (Work-from-office) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, অফিসের উপস্থিতির নিয়ম না মানায় অনেক কর্মীর বার্ষিক মূল্যায়ন বা অ্যাপ্রাইজাল বিলম্বিত হয়েছে। 

14/14

সাংগঠনিক পরিবর্তন এবং কড়া অফিসের নিয়ম

এমনকি অভ্যন্তরীণ বার্তায় সতর্ক করা হয়েছে যে, যারা এই নিয়ম মানবেন না, ২০২৬ সালের পারফরম্যান্স রেটিংয়ে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। চাকরির অনিশ্চয়তার মধ্যে এই কঠোর নিয়ম কর্মীদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করেছে।    

পরবর্তী
অ্যালবাম

Abhishek Banerjee meets Ranjit Mallick: অভিষেকের গুরুদক্ষিণা! রঞ্জিত মল্লিকের বাড়িতে ঘণ্টা দু'য়েক অভিষেক, শুধুই উন্নয়নের পাঁচালি...

পরবর্তী অ্যালবাম

Abhishek Banerjee meets Ranjit Mallick: অভিষেকের গুরুদক্ষিণা! রঞ্জিত মল্লিকের বাড়িতে ঘণ্টা দু&#039;য়েক অভিষেক, শুধুই উন্নয়নের পাঁচালি...

Abhishek Banerjee meets Ranjit Mallick: অভিষেকের গুরুদক্ষিণা! রঞ্জিত মল্লিকের বাড়িতে ঘণ্টা দু'য়েক অভিষেক, শুধুই উন্নয়নের পাঁচালি...

Abhishek Banerjee meets Ranjit Mallick: অভিষেকের গুরুদক্ষিণা! রঞ্জিত মল্লিকের বাড়িতে ঘণ্টা দু'য়েক অভিষেক, শুধুই উন্নয়নের পাঁচালি... 8
New Alipore College: &#039;দক্ষতা বাড়াতে অভিজ্ঞতা জরুরি&#039; ! নিউ আলিপুর কলেজে চিত্রনাট্য ও ফিল্ড রিসার্চের &#039;মাস্টার ক্লাস&#039;

New Alipore College: 'দক্ষতা বাড়াতে অভিজ্ঞতা জরুরি' ! নিউ আলিপুর কলেজে চিত্রনাট্য ও ফিল্ড রিসার্চের 'মাস্টার ক্লাস'

New Alipore College: 'দক্ষতা বাড়াতে অভিজ্ঞতা জরুরি' ! নিউ আলিপুর কলেজে চিত্রনাট্য ও ফিল্ড রিসার্চের 'মাস্টার ক্লাস' 10
Balurghat: জমির বদলে চাকরি চাই, আস্ত একটি ট্রেন হাইজ্যাক করে নিলেন জমিদাতারা! ৩ দিন ধরে...

Balurghat: জমির বদলে চাকরি চাই, আস্ত একটি ট্রেন হাইজ্যাক করে নিলেন জমিদাতারা! ৩ দিন ধরে...

Balurghat: জমির বদলে চাকরি চাই, আস্ত একটি ট্রেন হাইজ্যাক করে নিলেন জমিদাতারা! ৩ দিন ধরে... 8
Debolinaa Nandy: &#039;চরিত্রহনন বন্ধ করুন, সায়ককে বিয়ে করতে চাইলে কেউ আটকাত না&#039;, ট্রোলারদের কড়া জবাব দেবলীনার...

Debolinaa Nandy: 'চরিত্রহনন বন্ধ করুন, সায়ককে বিয়ে করতে চাইলে কেউ আটকাত না', ট্রোলারদের কড়া জবাব দেবলীনার...

Debolinaa Nandy: 'চরিত্রহনন বন্ধ করুন, সায়ককে বিয়ে করতে চাইলে কেউ আটকাত না', ট্রোলারদের কড়া জবাব দেবলীনার... 12