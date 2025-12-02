English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Baloch Woman Suicide Bomber: ২ সন্তানের 'মা'-ই আত্মঘাতী বোমারু...'ভয়ংকর' বালোচ সুন্দরী নিজেকে উড়িয়ে দিয়ে করলেন 'রাস্তা সাফ'...

Baloch Woman Suicide Bomber: এই আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছে "আত্মত্যাগ" শাখা, সাদ্দো অপারেশনাল ব্যাটালিয়ন (SOB)। যার সক্রিয় সদস্য ওই বালোচ সুন্দরী...

| Dec 02, 2025, 06:49 PM IST
বালোচ সুন্দরীর নেতৃত্বেই প্রথম আত্মঘাতী হামলা!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রথমবার আত্মঘাতী হামলা! প্রথমবার আত্মঘাতী বোমারু একজন মহিলা! বালুচিস্তানে চিনের মদতপুষ্ট পাকি সেনাঘাঁটিতে হামলা চালালেন এক বালোচ মহিলা আত্মঘাতী বোমারু। BLF-এর প্রথম আত্মঘাতী হামলার নেতৃত্ব দিলেন এক মহিলা।

প্রথমবার আত্মঘাতী হামলা, বোমারু বালোচ সুন্দরী!

বালুচিস্তানের চাগাইতে চিন পরিচালিত তামা ও স্বর্ণ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সীমান্ত কর্পস কমপ্লেক্সে হামলা চালান বালুচ লিবারেশন ফ্রন্টের (BLF) সদস্য ওই মহিলা আত্মঘাতী বোমারু। এটাই BLF-র প্রথম আত্মঘাতী হামলা।

প্রথমবার আত্মঘাতী হামলা, বোমারু বালোচ সুন্দরী!

হামলায় নিহত ৬ পাকিস্তানি সেনা। যদিও ইসলামাবাদ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে হতাহতের বিষয়টি স্বীকার করেনি। বিএলএফ-এর এই আত্মঘাতী হামলার পিছনে রয়েছেন আত্মঘাতী বোমারু জারিনা রফিক, যে ট্রাং মাহু নামেও পরিচিত। জারিনা ২ সন্তানের 'মা' বলেও খবর।

প্রথমবার আত্মঘাতী হামলা, বোমারু বালোচ সুন্দরী!

আত্মঘাতী বোমারু জারিনা প্রথমে সেনাঘাঁটির বাইরের গেটে নিজেকে উড়িয়ে দেয়। যা সশস্ত্র বিদ্রোহীদের মূল কম্পাউন্ডে প্রবেশের পথ পরিষ্কার করে। প্রসঙ্গত এই কৌশলে আগে বালুচ লিবারেশন আর্মির (BLA) মাজিদ ব্রিগেড হামলা চালাত। এবার BLF-ও হামলা চালাল।

প্রথমবার আত্মঘাতী হামলা, বোমারু বালোচ সুন্দরী!

টেলিগ্রামের মাধ্যমে জারি করা এক বিবৃতিতে, বিএলএফ-এর মুখপাত্র গওহরাম বালুচ বলেছেন, আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছে তাদের "আত্মত্যাগ" শাখা, সাদ্দো অপারেশনাল ব্যাটালিয়ন (SOB)। যার নামকরণ হয়েছে শহিদ কমান্ডার ওয়াজা সাদো ওরফে সাদাথ মারির নামে।

প্রথমবার আত্মঘাতী হামলা, বোমারু বালোচ সুন্দরী!

ওদিকে বিএলএ ((BLA)-ও দাবি করেছে, ২৯টি পৃথক হামলা চালিয়েছে তারা। যাতে ২৭ জন পাকিস্তানি সামরিক কর্মী নিহত হয়েছে। একইসঙ্গে BLA আরও দাবি করেছে যে, তারা পাক সেনার অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে। মোটরওয়ের কিছু অংশের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। একইসঙ্গে কৌশলগত স্থাপনা লক্ষ্য করে একযোগে আক্রমণ শুরু করেছে।

প্রথমবার আত্মঘাতী হামলা, বোমারু বালোচ সুন্দরী!

গোয়াদারের পাসনিতে অবস্থিত কোস্টগার্ড ক্যাম্পে একাধিক গ্রেনেড লঞ্চারের হামলা চালিয়েছে BLA।  দিয়ে আক্রমণ করেছে এবং গোয়াদারের জিওয়ানিতে পাক সেনার গোয়েন্দা ঘাঁটিতে রিমোট-কন্ট্রোল পরিচালিত আইইডি হামলাও চালিয়েছে। 

প্রথমবার আত্মঘাতী হামলা, বোমারু বালোচ সুন্দরী!

মাস্তুং শহরে পাক সেনাবাহিনীর একজন মেজরের বাসভবন লক্ষ্য করেও আরেকটি হামলা চালানো হয়েছে। কোয়েটার বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন সামরিক কেন্দ্রেও ৬টি বিস্ফোরণ ঘটনা ঘটেছে।

