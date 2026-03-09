English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Heatwave 2026: এসি-ও হার মানছে, মার্চের শুরুতেই বইছে লু; পারদ ছুঁল ৩৯ ডিগ্রি

Heatwave 2026: এসি-ও হার মানছে, মার্চের শুরুতেই বইছে লু; পারদ ছুঁল ৩৯ ডিগ্রি

IMD Heatwave Weather Alert: ২০২৬ সালের প্রথম তাপপ্রবাহে পুড়ছে গোটা শহর। পারদ ছুঁল ৩৮.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে প্রায় ৬ ডিগ্রি বেশি। পুবালি বাতাসের জেরে বাড়ছে আর্দ্রতা ও অস্বস্তি। আগামী কয়েকদিনও গরম কমার সম্ভাবনা কম।  

| Mar 09, 2026, 04:54 PM IST
1/8

মার্চের শুরুতেই বইছে লু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: কিছুদিন আগেই সামনে আসে বড় তথ্য। লা নিনোর জেরে ২০২৬ হতে চলেছে ইতিহাসের উষ্ণতম বছর।  ক্যালেন্ডার বলছে সবে মার্চের প্রথম সপ্তাহ, কিন্তু এরই মধ্যে চৈত্র সেলের উত্তাপকে হার মানিয়েছে আবহাওয়া।   

2/8

মার্চের শুরুতেই বইছে লু

মহানগরীতে আছড়ে পড়ল মরসুমের প্রথম তাপপ্রবাহ। শহরতলি এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছেছে ৩৮.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় ৫.৯ ডিগ্রি বেশি।  

3/8

মার্চের শুরুতেই বইছে লু

মুম্বইয়ের সান্তাক্রুজ আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, শুক্রবার থেকেই শুরু হয়ে তাপপ্রবাহ। এদিন  সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৯ ডিগ্রির দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল।   

4/8

মার্চের শুরুতেই বইছে লু

দক্ষিণ মুম্বইয়ের কোলাবাতেও তাপমাত্রা ছিল ৩৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শুধু দিন নয়, রাতের তাপমাত্রাও ছিল ঊর্ধ্বমুখী। কোলাবায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি এবং সান্তাক্রুজে ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে, যা স্বাভাবিকের থেকে অন্তত ২ ডিগ্রি বেশি।  

5/8

মার্চের শুরুতেই বইছে লু

কেন আকস্মিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেল মুম্বইয়ে? মুম্বইয়ের আঞ্চলিক আবহাওয়া দফতরের আবহাওয়াবিদ সুষমা নায়ার জানিয়েছেন, দক্ষিণ গুজরাট ও সংলগ্ন এলাকায় তৈরি হওয়া একটি উচ্চচাপ বলয় এবং পুবালি বাতাসের দাপটে উত্তাপ ও আর্দ্রতা— দুই-ই বেড়েছে।   

6/8

মার্চের শুরুতেই বইছে লু

যদিও এই সিস্টেমটি ধীরে ধীরে উত্তর মহারাষ্ট্রের (নন্দুরবার ও সংলগ্ন এলাকা) দিকে সরে যাচ্ছে, তবুও মুম্বাইয়ের অস্বস্তি এখনই কমছে না।  

7/8

মার্চের শুরুতেই বইছে লু

মুম্বই এবং সংলগ্ন এলাকায় আগামী কয়েকদিন গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে বলে 'ইয়েলো অ্যালার্ট' জারি করেছে আইএমডি (IMD)।   

8/8

মার্চের শুরুতেই বইছে লু

বিশেষ করে যারা বাইরে কাজ করেন বা যাদের বাড়িতে এসির সুবিধা নেই, তাঁদের জন্য বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

