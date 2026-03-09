Heatwave 2026: এসি-ও হার মানছে, মার্চের শুরুতেই বইছে লু; পারদ ছুঁল ৩৯ ডিগ্রি
IMD Heatwave Weather Alert: ২০২৬ সালের প্রথম তাপপ্রবাহে পুড়ছে গোটা শহর। পারদ ছুঁল ৩৮.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে প্রায় ৬ ডিগ্রি বেশি। পুবালি বাতাসের জেরে বাড়ছে আর্দ্রতা ও অস্বস্তি। আগামী কয়েকদিনও গরম কমার সম্ভাবনা কম।
মার্চের শুরুতেই বইছে লু
