/মাত্র ৮ সপ্তাহে রেডি ইবোলার ভ্যাকসিন-বানাচ্ছে ভারতের সেরাম, শুরু হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল

Ebola Vaccine: ইবোলার ছয়টি ভিন্ন প্রজাতি। তাদের "যমজ না বলে বোন" হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ তারা একই রকম হলেও, তাদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা চিকিৎসা ও ভ্যাকসিনের প্রয়োজন। যারফলে বুন্দিবুগিওর প্রাদুর্ভাবের জন্য বর্তমানে কোনও অনুমোদিত ওষুধ বা ভ্যাকসিন নেই।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইবোলায় কঙ্গোতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭২ জন। আর তারমধ্যেই সুখবর। মানুষের উপর এবার শুরু হচ্ছে ইবোলা ভ্যাকসিনের ট্রায়াল।
যুক্তরাজ্য মানুষের উপর ইবোলা ভ্যাকসিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরুর অনুমতি দিয়েছে। এই প্রথম ইবোলার 'বুন্দিবুগিও' ভ্যাকসিনের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু হতে চলেছে।
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা মাত্র আট সপ্তাহে ইবোলার বুন্দিবুগিও প্রজাতির সংক্রমণ রুখতে এই ভ্যাকসিন তৈরি করেছেন।
স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ শুরু হয়ে গিয়েছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ প্রাপ্তবয়স্কদের প্রথম ডোজ দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
১৮ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ৫০ জন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানবদেহের উপর এই ভ্যাকসিনের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করা হবে।
স্বেচ্ছাসেবকদের এক বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করা হবে। দেখা হবে যে ভ্যাকসিনটি ঠিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করছে কিনা বা এর কোনও অপ্রত্যাশিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে কিনা।
ভ্যাকসিনের জেনেটিক কোডের অংশটি শরীরের ভিতরে ইবোলার একটি ভাইরাল প্রোটিন তৈরি করা শুরু করবে। যাতে শরীর ভাইরাসটিকে চিনে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে।
ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট তৈরি করছে এই ইবোলার ভ্যাকসিন। ইতিমধ্যে প্রায় ৬,২০,০০০ ডোজ তৈরি ও মজুতও করা হয়েছে।