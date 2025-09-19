H1B Visa new rules: ট্রাম্প জমানায় সত্যিই পালে বাঘ পড়ল! H1B ভিসা পাওয়ার পরীক্ষা আরও কঠিন, স্ক্রুটিনি আরও কড়া...

H1B Visa new rules: ট্রাম্প জমানায় সত্যিই পালে বাঘ পড়ল! H1B ভিসা পাওয়ার পরীক্ষা আরও কঠিন, স্ক্রুটিনি আরও কড়া...
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে মোট H-1B ভিসার প্রায় ৭৪% ভারতীয় নাগরিকরা, যা সারা বিশ্বে সর্বোচ্চ। তবে আমেরিকার অভিবাসন নীতি আরও কঠোর হচ্ছে—বিশেষ করে নাগরিকত্ব পরীক্ষা এবং বাড়তি যাচাইয়ের মাধ্যমে। যার ফলে ভারতীয় পেশাদারদের জন্য কাজের ভিসা থেকে নাগরিকত্বের পথ আরও জটিল হয়ে উঠছে।
H1B ভিসায় কড়া বদল
২০২০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ২,৩২,৯৭৪টি H-1B অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষ কর্মশক্তিতে তাদের প্রাধান্যকে তুলে ধরে। পিউ রিসার্চ জানিয়েছে, ২০২৩ সালে অভিবাসনের সংখ্যা ১৬ লাখে পৌঁছেছে, যা গত ২০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং বর্তমানে অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার ১৪%—যা ১৯১০ সালের পর সর্বোচ্চ।
H1B ভিসায় কড়া বদল
H1B ভিসায় কড়া বদল
H1B ভিসায় কড়া বদল
H1B ভিসায় কড়া বদল
H1B ভিসায় কড়া বদল
H1B ভিসায় কড়া বদল
