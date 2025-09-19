English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
H1B Visa new rules: ট্রাম্প জমানায় সত্যিই পালে বাঘ পড়ল! H1B ভিসা পাওয়ার পরীক্ষা আরও কঠিন, স্ক্রুটিনি আরও কড়া...

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে মোট H-1B ভিসার প্রায় ৭৪% ভারতীয় নাগরিকরা, যা সারা বিশ্বে সর্বোচ্চ। তবে আমেরিকার অভিবাসন নীতি আরও কঠোর হচ্ছে—বিশেষ করে নাগরিকত্ব পরীক্ষা  এবং বাড়তি যাচাইয়ের মাধ্যমে। যার ফলে ভারতীয় পেশাদারদের জন্য কাজের ভিসা থেকে নাগরিকত্বের পথ আরও জটিল হয়ে উঠছে।

| Sep 19, 2025, 08:21 PM IST
H1B ভিসায় কড়া বদল

২০২০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ২,৩২,৯৭৪টি H-1B অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষ কর্মশক্তিতে তাদের প্রাধান্যকে তুলে ধরে। পিউ রিসার্চ জানিয়েছে, ২০২৩ সালে অভিবাসনের সংখ্যা ১৬ লাখে পৌঁছেছে, যা গত ২০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং বর্তমানে অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার ১৪%—যা ১৯১০ সালের পর সর্বোচ্চ।

H1B ভিসায় কড়া বদল

তবে ভিসা পাওয়াই শেষ নয়। অনেক ভারতীয় পেশাজীবীর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো স্থায়ী বসবাসের অনুমতি—গ্রিন কার্ড—এবং শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব। সেই পথ এখন আরও কঠিন হতে চলেছে।  

H1B ভিসায় কড়া বদল

২০২৫ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব পরীক্ষার নতুন সংস্করণ চালু হবে। বর্তমান ট্রাম্প প্রশাসন এটি পুনরায় চালু করেছে, যা আগে বাইডেন প্রশাসন বাতিল করেছিল। 

H1B ভিসায় কড়া বদল

নতুন পরীক্ষায় প্রশ্নের সংখ্যা বাড়িয়ে ১২৮ করা হয়েছে এবং আবেদনকারীদের ২০টি প্রশ্নের মধ্যে মৌখিকভাবে ১২টি সঠিকভাবে উত্তর দিতে হবে—যা আগে ছিল ১০টির মধ্যে ৬টি।

H1B ভিসায় কড়া বদল

এই পরীক্ষা এখন আমেরিকার ইতিহাস ও সংবিধান সম্পর্কিত গভীর বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেমন: ফেডারালিস্ট পেপারস, দশম সংশোধনী, এবং প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে আলেকজান্ডার হ্যামিলটন ও জেমস ম্যাডিসন।

H1B ভিসায় কড়া বদল

এর পাশাপাশি, USCIS (যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা) ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাই এবং ভালো ব্যাবহারের রেকর্ডের যাচাই  বাড়িয়েছে, যার মধ্যে আবার চালু হয়েছে 'পাড়ার সাক্ষাৎকার'—যার মাধ্যমে আবেদনকারীর ব্যক্তিগত ও পেশাগত সুনাম যাচাই করা হবে।

H1B ভিসায় কড়া বদল

USCIS-এর মুখপাত্র ম্যাথিউ ট্র্যাগেসার বলেন, 'এটি অনেক পরিবর্তনের প্রথম ধাপ,'

H1B ভিসায় কড়া বদল

তবে সমালোচকরা বলছেন, এই পদক্ষেপগুলো অপ্রয়োজনীয় বাধা সৃষ্টি করছে। 'এটি দীর্ঘদিন ধরে বসবাসরত, প্রতিদিন অবদান রাখা ব্যক্তিদের জন্য নাগরিকত্ব পাওয়াকে আরও কঠিন করে তোলে'

