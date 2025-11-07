English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bengal Weather Update: শীতের পরশের প্রথম স্পেল! জাঁকিয়ে ঠান্ডা কবে? কী জানাল হাওয়া অফিস?

West Bengal Weather Update: জাঁকিয়ে শীত ডিসেম্বরের আগে নয়। কলকাতায় চলতি সপ্তাহের শেষ দিকে রাতের পারদ নামতে পারে ২০ ডিগ্রির ঘরে।  উত্তরের দার্জিলিং, কালিম্পং জেলার সঙ্গে সেয়ানে সেয়ানে টক্কর দিতে পারে দক্ষিণের উলুবেড়িয়া, পুরুলিয়া, পানাগড়। 

| Nov 07, 2025, 09:57 AM IST
শীতের আপডেট

অয়ন ঘোষাল: রাতে এবং ভোরে হালকা শীতের পরশের প্রথম স্পেল রাজ্যজুড়ে। জাঁকিয়ে শীত ডিসেম্বরের আগে নয়। কারণ মাঝে একাধিক দফায় লঘুচাপ, নিম্নচাপ, ঘূর্ণাবর্ত বা পশ্চিমী ঝঞ্ঝার বাধা আসতে পারে নভেম্বর জুড়ে। 

কনকনে ঠান্ডা কবে?

কনকনে ঠান্ডা পড়তে পারে জানুয়ারি মাসে। উত্তরের দার্জিলিং, কালিম্পং জেলার সঙ্গে সেয়ানে সেয়ানে টক্কর দিতে পারে দক্ষিণের উলুবেড়িয়া, পুরুলিয়া, পানাগড়। 

বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা

বড়সড় কোনও সিস্টেম তৈরি বা পরিস্থিতি পরিবর্তন না হলে আগামী অন্ততঃ ১০ থেকে ১২ দিন রাজ্যে আর বৃষ্টিপাতের তেমন সম্ভবনা দেখছেন না আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা। 

তাপমাত্রার উত্থান-পতন

মৌসম ভবন আউট লুক অনুয়ায়ী তাপমাত্রার খুব বেশি উত্থান পতন ছাড়াই নভেম্বর জুড়ে ভোরের দিকে হালকা হিমের পরশ এবং বেলায় মোটের ওপর স্বাভাবিক বা তার সামান্য নিচে থাকতে চলেছে দিন ও রাতের পারদ। 

কলকাতার আপডেট

কলকাতায় চলতি সপ্তাহের শেষ দিকে রাতের পারদ নামতে পারে ২০ ডিগ্রির ঘরে। আগামী সপ্তাহে বুধ বৃহস্পতি বার নাগাদ সেই তাপমাত্রা আরও সামান্য নেমে ১৮ বা ১৯ ডিগ্রি হতে পারে। 

উত্তরবঙ্গের আপডেট

উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলায় এই সপ্তাহের শেষে পারদ সিঙ্গল ডিজিটে নামতে পারে। উত্তরের সমতল এবং ডুয়ার্সের জেলায় রাতের পারদ ঘোরাফেরা করতে পারে ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রির ঘরে। 

পশ্চিমের জেলায়

পশ্চিমের জেলায় চলতি সপ্তাহান্তে পারদ নামতে পারে ১৬ ডিগ্রির ঘরে। আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি সেই পারদ আরও কিছুটা নেমে ১৩ থেকে ১৫ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছাতে পারে। 

উত্তর থেকে দক্ষিণ

বড়দিনের মরশুমে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার বাধা তৈরি না হলে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে একেবারে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত টানা জাঁকিয়ে ঠাণ্ডার স্পেল পেতে পারে রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র।

