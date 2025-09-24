First Time Ever In Indian Cricket: আচমকাই নিয়েছেন অবসর, এবার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ডেকে নিল, ভারত ছাড়ছেনই কিংবদন্তি!

First Time Ever In Indian Cricket: আচমকাই নিয়েছেন অবসর, এবার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ডেকে নিল, ভারত ছাড়ছেনই কিংবদন্তি!
R Ashwin Seals Historic BBL Move: আচমকাই নিয়েছিলেন অবসর, এবার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তাঁকে ডেকে নিল, ভারত ছাড়ছেন এই কিংবদন্তি ক্রিকেটার!
একই সঙ্গে জোড়া ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে অশ্বিন
একই সঙ্গে জোড়া ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে অশ্বিন
গত অগাস্টের শেষ দিকে অশ্বিন আইপিএল থেকেও অবসর নিয়েছিলেন। কিংবদন্তি স্পিনার এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। অশ্বিন লিখেছিলেন, 'ওই যে, কথায় বলে যে প্রতিটি শেষেরই এক নতুন শুরু থাকে। আইপিএল ক্রিকেটার হিসেবে আমার সময় আজ শেষ। কিন্তু চারপাশের বিভিন্ন লিগে খেলার এক অনুসন্ধানকারী হিসেবে আমার সময় আজ থেকে শুরু হচ্ছে।'
