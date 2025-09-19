First Woman Loco Pilot Of Asia Surekha Yadav to retire: 'কোনও স্বপ্নই নাগালের বাইরে নয়', ৩৬ বছর পর অবসর নিচ্ছেন এশিয়ার প্রথম মহিলা ট্রেন চালক সুরেখা...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'সত্যিই তিনি একজন পথপ্রদর্শক। সব বাধা ভেঙে দিয়েছেন, অসংখ্য নারীকে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে কোনও স্বপ্নই নাগালের বাইরে নয়। ভারতীয় রেলওয়েতে তাঁর এই যাত্রা নারীশক্তির প্রতীক হয়ে চিরকাল থাকবে'।

| Sep 19, 2025, 08:16 PM IST

First Woman Loco Pilot Of Asia Surekha Yadav to retire: 'সত্যিই তিনি একজন পথপ্রদর্শক। সব বাধা ভেঙে দিয়েছেন, অসংখ্য নারীকে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে কোনও স্বপ্নই নাগালের বাইরে নয়। ভারতীয় রেলওয়েতে তাঁর এই যাত্রা নারীশক্তির প্রতীক হয়ে চিরকাল থাকবে'।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: এশিয়ার প্রথম মহিলা লোকো পাইলট। ৩ দশকের কর্মজীবন। মালগাড়ি থেকে শুরু করে হাই স্পিড বন্দে ভারতও  চালিয়েছেন।  চাকরি থেকে অবসর নিচ্ছে সুরেখা যাদব। কবে? আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর।

স্বপ্ন তো অনেকেই দেখেন। কিন্তু জীবনে চলার পথে সেই স্বপ্নকে সফল করতে পারেন ক'জন! সুরেখা কিন্তু পেরেছেন।

সালটা ১৯৮৯। ভারতীয় রেলে সহকারী চালক হিসেবে যোগ দেন সুরেখা।  ১৯৯৬ সালে হন মালবাহী ট্রেনের চালক। এরপর দু'হাজার সাল থেকে মোটরওম্যান বা লোক পাইলট। সেই সুরেখা এবার অবসর নিচ্ছেন।

আজ, শুক্রবার নিজামুদ্দিন-সিএসএমটি রাজধানী এক্সপ্রেস চালিয়ে যখন ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস পৌঁছন সুরেখা, তখন তাঁকে সংবর্ধনা জানান সহকর্মী, বিভাগীয় কর্মচারী ও পরিবারের সদস্য়রা।

সেন্ট্রাল রেলওয়ের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা হয়েছে, 'এশিয়ার প্রথম মহিলা ট্রেন চালক শ্রীমতী সুরেখা যাদব, ৩৬ বছরের গৌরবময় চাকরি জীবন শেষে ৩০ সেপ্টেম্বর অবসর নিচ্ছেন। সত্যিই তিনি একজন পথপ্রদর্শক। সব বাধা ভেঙে দিয়েছেন, অসংখ্য নারীকে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে কোনও স্বপ্নই নাগালের বাইরে নয়। ভারতীয় রেলওয়েতে তাঁর এই যাত্রা নারীশক্তির প্রতীক হয়ে চিরকাল থাকবে'।

এশিয়ার প্রথম মহিলা রেল চালকে অবসর জীবনের জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন  মাহিন্দ্রা গ্রুপের চেয়ারম্যান আনন্দ মাহিন্দ্রা।

সুরেখা যাদবের জন্ম মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায় এক কৃষক পরিবারে। বরাবরই পড়াশোনা ভালো ছিলেন।  সরকারি পলিটেকনিক কলেজ পলিটেকনিল কলেজে ছাত্রী ছিলেন সুরেখা। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা করার পর যোগ দেন ভারতীয় রেল।

 ভারতীয় রেলে এখন মহিলা লোকো পাইলটের সংখ্যা ১৫০০। তাঁদের পথ দেখিয়েছিলেন সুরেখা।  

