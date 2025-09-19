First Woman Loco Pilot Of Asia Surekha Yadav to retire: 'কোনও স্বপ্নই নাগালের বাইরে নয়', ৩৬ বছর পর অবসর নিচ্ছেন এশিয়ার প্রথম মহিলা ট্রেন চালক সুরেখা...

First Woman Loco Pilot Of Asia Surekha Yadav to retire: 'কোনও স্বপ্নই নাগালের বাইরে নয়', ৩৬ বছর পর অবসর নিচ্ছেন এশিয়ার প্রথম মহিলা ট্রেন চালক সুরেখা...
সেন্ট্রাল রেলওয়ের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা হয়েছে, 'এশিয়ার প্রথম মহিলা ট্রেন চালক শ্রীমতী সুরেখা যাদব, ৩৬ বছরের গৌরবময় চাকরি জীবন শেষে ৩০ সেপ্টেম্বর অবসর নিচ্ছেন। সত্যিই তিনি একজন পথপ্রদর্শক। সব বাধা ভেঙে দিয়েছেন, অসংখ্য নারীকে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে কোনও স্বপ্নই নাগালের বাইরে নয়। ভারতীয় রেলওয়েতে তাঁর এই যাত্রা নারীশক্তির প্রতীক হয়ে চিরকাল থাকবে'।
