/বিশ্বকাপের মঞ্চেই গ্লোবাল সুপারস্টার! ফুটবল দুনিয়ার চর্চায় এই ৫ ফুটবলার

আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে স্পেন। পাশাপাশি নজর কেড়েছেন একঝাঁক নতুন ও অভিজ্ঞ ফুটবলার। তাঁরা আন্তর্জাতিক ফুটবলের নতুন মহাতারকা হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করেছেন। বিশ্বজুড়ে নজর কেড়েছেন এমন কোন কোন ফুটবলাররা?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত এক মাস ধরে চলা উত্তেজনার ইতি। ১৯ জুলাই শেষ হল বিশ্বকাপ ২০২৬। আবার সেই চার বছরের অপেক্ষা। আট থেকে আশি, ছেলে-মেয়ে সবার মধ্যেই ছিল উত্তজেনা তুঙ্গে। আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে জয়ের শিরোপা ছিনিয়ে নেয় লা রোজারা। ফুটবলের এই বিশ্বমঞ্চে স্পেনের পাশাপাশি নজর কেড়েছেন একঝাঁক নতুন ও অভিজ্ঞ ফুটবলার। তাঁরা আন্তর্জাতিক ফুটবলের নতুন মহাতারকা হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করেছেন। বিশ্বজুড়ে নজর কেড়েছেন এমন কোন কোন ফুটবলাররা?
এই তালিকায় প্রথম নাম লামিন ইয়ামাল। স্পেনের এই টিনেজ সেনসেশন লামিন ইয়ামালের বয়স মাত্র ১৮ বছর। এই বিশ্বকাপে তিনি ছিলেন স্পেনের আক্রমণের মূল চালিকাশক্তি। মাঠে তাঁর গতি এবং দূরদর্শিতা সবাইকে মুগ্ধ করেছে। কম বয়সেও তিনি অত্যন্ত পরিপক্ব খেলা উপহার দিয়েছেন। ফ্রান্সের বিপক্ষে সেমিফাইনাল ম্যাচে তিনি দলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পেনাল্টি আদায় করেন। পুরো টুর্নামেন্টে দারুণ খেলার জন্য তিনি ফিফা সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন।
ইউরোপের চেনা মুখ জুড বেলহিংহাম এই বিশ্বকাপের মাধ্যমে ঘরে ঘরে পরিচিত নাম হয়ে উঠেছেন। ইংল্যান্ডের এই তারকার গতিশীল খেলা সবাইকে মুগ্ধ করেছে। তিনি মাঠের ভেতরে দারুণ নেতৃত্ব দিয়েছেন। পুরো টুর্নামেন্টে বেলহিংহাম মোট ৭টি গোল করেছেন। তার এই চমৎকার পারফরম্যান্স এবং ব্যক্তিগত আকর্ষণ তাকে বিশ্ব ফুটবলের এক নতুন আইকন বানিয়ে দিয়েছে।
নরওয়ের গোলমেশিন আরলিং হাল্যান্ড আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের বড় মঞ্চে নিজের আগমনী বার্তা দিয়েছেন। এই প্রতিভাবান স্ট্রাইকার বিশ্বকাপে দুর্দান্ত খেলে মোট ৭টি গোল করেছেন। বিশেষ করে ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচে তিনি দুটি স্মরণীয় গোল করেন। তার এই জোড়া গোল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঝড় তুলেছিল। হালান্দের এই বিধ্বংসী ফর্ম পুরো ফুটবল দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দিয়েছে।
সুইজারল্যান্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পেছনে বড় অবদান রেখেছেন ২০ বছর বয়সী জোহান মানজাম্বি। ফ্রাইবুর্গের এই তরুণ ফুটবলার দলের প্রয়োজনে যেকোনো পজিশনে দারুণ খেলেছেন। তিনি এই টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা আবিষ্কার। সুইজারল্যান্ডের হয়ে তিনি পুরো আসরে ৩টি গোল করেছেন। এর পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে আরও ২টি গোল করিয়েছেন।
মরক্কোর ১৮ বছর বয়সী তরুণ মিডফিল্ডার আয়ুব বৌদ্দি এই বিশ্বকাপে দারুণ পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। লিলের এই উদীয়মান তারকা মরক্কো দলের সেন্ট্রাল বা কেন্দ্রীয় মাঝমাঠের পুরো নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নেন। টুর্নামেন্টের শেষদিকের কঠিন ধাপগুলোতে দলের টানা জয়ে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। মাঝমাঠে তার এমন আধিপত্য ও জাদুকরী পাসিং ফুটবল বিশেষজ্ঞদের নজর কেড়েছে।