Red Road: শহর জুড়ে নাকা চেকিং, ১৩টি জোনে ভাগ রেড রোড! স্বাধীনতা দিবসের চূড়ান্ত প্রস্তুতি কেমন?
Independence Day Kolkata: রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতি। শহরকে নিরাপদ রাখতে প্রায় পাঁচ হাজার পুলিস মোতায়েন করা হবে। যার মধ্যে ১২০০ থেকে ১৫০০ পুলিসকর্মী শুধুমাত্র রেড রোড এবং আশেপাশের এলাকায় নিরাপত্তা পরিচালনা করবেন।
স্বাধীনতা দিবসে নজরদারি
