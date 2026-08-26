/বীভৎস এই ফ্ল্যাশফ্লাড কেন ঘটল নেপালে? অতিবৃষ্টি? গ্লেসিয়ার অ্যাভালানশ? না কি... সামনে হড়পার হাড়হিম রহস্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়াবহতম ফ্ল্যাশফ্লাডে দানবের কেশরের মতো ফুলে উঠল পাহাড়ি নদী! সেই স্রোত পাহাড় থেকে পাগলা দৈত্যের মতো নেমে এসে গিলে খেল এলাকা। ১০০০ জনই ভেসে গেল কয়েকে সেকেন্ডে। নেপালের এই আকস্মিক বন্যায় উথলে উঠল ভোটে কোশী নদী। স্রোতে লণ্ডভণ্ড রসুয়া। কী ভাবে এই বিপর্যয়?
আকস্মিক বন্যার কারণ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। নেপালের হাইড্রোলজি ও মেটিওরোলজি বিভাগের মতে, রসুয়ার এই বন্যা বৃষ্টির কারণে হয়নি।
তা হলে? ঘটনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ মাত্র এক বছর আগেই এই ভোটে কোশী অঞ্চলেই এক 'সুপ্রাগ্লেসিয়াল' (হিমবাহের উপর তৈরি) হ্রদ ফেটে আকস্মিক বন্যা হয়েছিল। যাতে অন্তত ১০ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন সেবার।
কিন্তু আজ, কী ঘটল? এত বৃষ্টি হল যে, উথলে উঠল নদী? ঘটল ফ্ল্যাশফ্লাড?
জানা গিয়েছে, নেপালের ফরেন মিনিস্টার নাকি জানিয়ে দিয়েছেন, কীভাবে এই যে ফ্ল্যাশফ্লাড ঘটল।
জানা গিয়েছে, ভয়ংকর একটা ভূমিকম্প ঘটেছিল। যার জেরে হয় ল্যান্ডস্লাইড, বা ধস। আর সেই ধসের পরেই এই হড়পাবান।
আজ, সকাল ঠিক ৮টা ৩৭ মিনিটে একটা ল্যান্ডস্লাইড, বা ধস নামে। সেই ধসের বিরাট খণ্ডটি নদীর গতিকে আটকে দেয়। তা থেকেই এই ভয়াবহ ফ্লাড।
মার্কিন ভূতত্ত্ব সমীক্ষা সংস্থা জানাল, একটি ৪.৪ মাত্রার ভূকম্প ঘটে।