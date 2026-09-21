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ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগের তাণ্ডবলীলা: মৃত্যুদূতের মতো ফুঁসছে জলরাশি, হড়পা বান আর সুনামির তীব্র আতঙ্ক-- সর্বনাশের শেষ কোথায়?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 21, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 06:12 PM IST

Ohio Weather: আমেরিকার মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য ওহাইওতে ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ। চরম উদ্বেগ প্রশাসনিক মহলে। সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে ওহাইওর একাধিক জায়গায় জারি থাকা টর্নেডোর সতর্কতা প্রত্যাহার করে নেওয়া হলেও স্বস্তি মেলেনি সাধারণ মানুষের। মার্কিন জাতীয় আবহাওয়া দপ্তর (National Weather Service - NWS) জানিয়েছে, টর্নেডোর আশঙ্কা কিছুটা কমলেও এখন রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় হড়পা বান বা ফ্ল্যাশ ফ্লাডের (Flash Flood) প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। টানা ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে জল জমে স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করেছে।

 

টর্নেডোর তাণ্ডব ও ক্ষয়ক্ষতি1/13

টর্নেডোর তাণ্ডব ও ক্ষয়ক্ষতি

দুর্যোগপূর্ণ এই আবহাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রবল বেগে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিবায়ু এবং তীব্র ঝড়বৃষ্টিতে ওহাইওর বিভিন্ন অংশে উপড়ে পড়েছে বহু গাছপালা ও বিদ্যুতের খুঁটি। 

টর্নেডোর তাণ্ডব ও ক্ষয়ক্ষতি2/13

টর্নেডোর তাণ্ডব ও ক্ষয়ক্ষতি

একাধিক আবাসিক ভবন এবং বাণিজ্যিক বিল্ডিং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আবহাওয়া দফতর টর্নেডো সতর্কতা জারি করেছিল এবং বাসিন্দাদের বেসমেন্ট বা সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। 

 

টর্নেডোর তাণ্ডব ও ক্ষয়ক্ষতি3/13

টর্নেডোর তাণ্ডব ও ক্ষয়ক্ষতি

পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে এই সতর্কতা তুলে নেওয়া হলেও ঝড়ের রেখে যাওয়া ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন এখনও স্পষ্ট।

 

হড়পা বানের মারাত্মক ঝুঁকি4/13

হড়পা বানের মারাত্মক ঝুঁকি

টর্নেডো সতর্কতা প্রত্যাহারের পর এখন সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারী বৃষ্টিপাত

হড়পা বানের মারাত্মক ঝুঁকি5/13

হড়পা বানের মারাত্মক ঝুঁকি

আবহাওয়াবিদদের মতে, অল্প সময়ের মধ্যে অস্বাভাবিক পরিমাণ বৃষ্টি হওয়ায় স্থানীয় নদী-নালা এবং নিকাশি ব্যবস্থা উপচে জল দ্রুত সমতল এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে। 

 

হড়পা বানের মারাত্মক ঝুঁকি6/13

হড়পা বানের মারাত্মক ঝুঁকি

মাটির অতিরিক্ত জল শোষণ করার ক্ষমতা শেষ হয়ে যাওয়ায় জলস্তর দ্রুত বিপজ্জনক সীমার উপর দিয়ে বইছে।

 

হড়পা বানের মারাত্মক ঝুঁকি7/13

হড়পা বানের মারাত্মক ঝুঁকি

বিশেষ করে নিচু এলাকা, আন্ডারপাস এবং বড় সড়কগুলোতে আকস্মিক জলস্ফীতি দেখা দেওয়ায় যান চলাচল প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। 

হড়পা বানের মারাত্মক ঝুঁকি8/13

হড়পা বানের মারাত্মক ঝুঁকি

হড়পা বানের মুখে পড়ে বহু চালক তাঁদের যানবাহনে আটকে পড়ার মতো বিপজ্জনক ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছেন।

 

স্থানীয় প্রশাসনের সতর্কতা ও নির্দেশিকা9/13

স্থানীয় প্রশাসনের সতর্কতা ও নির্দেশিকা

এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় প্রশাসন এবং জরুরি পরিষেবা প্রদানকারী দলগুলোকে হাই অ্যালার্টে রাখা হয়েছে। বিপদগ্রস্ত এলাকাগুলো থেকে সাধারণ মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। 

 

জলমগ্ন রাস্তা এড়িয়ে চলা:10/13

জলমগ্ন রাস্তা এড়িয়ে চলা:

চালকদের স্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে যেন কোনওভাবেই জলমগ্ন রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালানোর চেষ্টা না করা হয় (“Turn Around, Don't Drown” নীতি মেনে চলা)। কারণ জলের আপাত শান্ত রূপের নিচে তীব্র স্রোত গাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

 

জরুরি যোগাযোগ চালু রাখা:11/13

জরুরি যোগাযোগ চালু রাখা:

স্থানীয় আবহাওয়ার আপডেট এবং প্রশাসনিক নির্দেশিকার জন্য রেডিও ও স্মার্টফোনে আবহাওয়া সংক্রান্ত অ্যালার্ট অন রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

 

বিদ্যুতের তার থেকে সাবধান: 12/13

বিদ্যুতের তার থেকে সাবধান:

উপড়ে পড়া লাইভ বিদ্যুতের তার থেকে দূরে থাকার এবং সে সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধারকারী দলকে খবর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

 

স্থানীয় প্রশাসনের সতর্কতা ও নির্দেশিকা13/13

স্থানীয় প্রশাসনের সতর্কতা ও নির্দেশিকা

প্রশাসন জানিয়েছে, জলস্তর পুরোপুরি না কমা পর্যন্ত এই দুর্যোগের ঝুঁকি বজায় থাকবে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করতে এবং রাস্তাঘাট পরিষ্কারের কাজে জরুরি কর্মীরা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

TAGS:
Ohio tornado alert
Ohio flash flood

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