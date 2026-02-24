US blizzard 2026: তুষার-মহাপ্রলয়, অবিশ্বাস্য শাটডাউন! বম্ব-সাইক্লোনে বরফে সাদা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার! ১০০০০+ ফ্লাইট বাতিল, প্রবাসীরা প্রবল চাপে...

US blizzard 2026: তুষার-মহাপ্রলয়, অবিশ্বাস্য শাটডাউন! বম্ব-সাইক্লোনে বরফে সাদা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার! ১০০০০+ ফ্লাইট বাতিল, প্রবাসীরা প্রবল চাপে...
NYC Covered In Snow: আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬-এর এই তুষারঝড় আমেরিকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোকে কার্যত এক রূপালী মরুভূমিতে পরিণত করেছে। নিউ ইয়র্ক সিটি (NYC), বোস্টন, শিকাগো এবং উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার বিস্তীর্ণ অংশে কয়েক ফুট উঁচু তুষারের স্তর জমেছে। প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার কারণে দৃশ্যমানতা (Visibility) শূন্যের কাছাকাছি পৌঁছেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালের শুরুতেই এক নজিরবিহীন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সাক্ষী হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কয়েক দশকের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে আমেরিকার উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে আছড়ে পড়েছে ভয়াবহ তুষারঝড় বা 'ব্লিজার্ড'। আকাশচুম্বী তুষারস্তূপ, হাড়কাঁপানো শীতল হাওয়া এবং বিরল 'থান্ডারস্নো' বা বজ্র-তুষারপাতে স্থবির হয়ে পড়েছে বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ততম এই দেশ। পরিস্থিতি এতটাই সংকটজনক যে, প্রশাসন একে 'জীবনদায়ী সংকট' হিসেবে বর্ণনা করে কোটি কোটি মানুষকে ঘরবন্দি থাকার নির্দেশ দিয়েছে।