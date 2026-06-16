/Football World Cup Tragedy: ভোর ৩টের সময় ৬ রাউন্ড গুলিতে ছিন্নভিন্ন তরতাজা ফুটবলারের শরীর; রক্তভেজা দুঃস্বপ্নের বিশ্বকাপ

নাম তাঁর আন্দ্রে এসকোবার। কলম্বিয়ার ফুটবলার। ডিফেন্ডার। কিন্তু নখদাঁত বার করা ডিফেন্ডার নন। তাই ফুটবলের মতো একটি খেলায় তাঁর নিক নেম দ্য জেন্টলম্যান! ভাবা যায়!
মাত্র ২৭ বছর বয়সেই কিংবদন্তির মর্যাদা পেয়েছিলেন নিজের দেশে। কলম্বিয়া ফুটবলের স্বর্ণযুগের বিশেষ মুখ বিবেচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মতো এমন এক চরিত্রের ফুটবলারের জীবনে এক মুহূর্তের ভুলে নেমে এল ভয়ংকর অভিশাপ!
আমেরিকা বিশ্বকাপে কলম্বিয়া সেবার ডার্ক হর্স হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। কোয়ালিফাইং পর্বে আর্জেন্টিনাকে ৫-০ গোলে হারিয়ে আগেই সাড়া ফেলে দিয়েছিল তারা। আর এমন একটি টিমের অতি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন এই এসকোবার।
১৯৯৪ সালের ২২ জুনে কলম্বিয়া গ্রুপ-পর্বের এক ম্যাচে আমেরিকার মুখোমুখি হয়েছিল। জিততেই হত ম্যাচটি তাদের।
খেলার ফার্স্ট হাফে এসকোবার বিপক্ষের দিক থেকে উড়ে আসা একটা ভয়ংকর ক্রস রুখে দেন, কিন্তু আচমকাই বলটি 'রিডাইরেক্টেড' হয়ে কলম্বিয়ার নেটেই ঢুকে যায়। হয়ে যায় আত্মঘাতী গোল। মরণ-বাঁচন ম্যাচে ওই গোলটি আমেরিকাকে বিপুল অক্সিজেন জোগায়। শুধু তাই নয়, শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি হেরে যায় এসকোবারের টিম। ২-১-য়ে জেতে আমেরিকা!
এর ফলে সেবার বিশ্বকাপের আসর থেকে ডার্ক হর্স কলম্বিয়ার করুণ বিদায় ঘটে। বিশ্বকাপের দীর্ঘ ইতিহাসে কত রকম ভুলই তো ঘটেছে। কিন্তু এটি যেন ফুটবলের ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাততম মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়ে।
কিন্তু গ্লানিতেই শেষ হল না এটা। শেষ হল রক্তপাতে। আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে এসেছেন এসকোবারেরা। ১৯৯৪ সালের ২ জুলাই। দেশে ফেরার ঠিক পরদিনই ভোর ৩টের সময় মেডেলিন নামের এক নাইটক্লাবের বাইরে একদল লোক ঘিরে ধরে এসকোবারকে। প্রথমে দলটির সঙ্গে তর্কাতর্কি হয় এসকোবারের। ওরা আত্মঘাতী গোল নিয়ে দোষারোপ করছিল এসকোবারকে। কিন্তু রাগের মাথায় ওই দলটি গুলি চালিয়ে দেয় এসকোবারের উপর! পর পর ৬ রাউন্ড গুলি!