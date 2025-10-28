English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Cyclone Montha: ভয়ঙ্কর শক্তি বাড়িয়ে ল্যাণ্ডফল তীব্র ঘূর্ণিঝড় ‘মন্থা'র, অন্ধ্রে বাতিল ৩২টি ফ্লাইট, জারি রেড অ্যালার্ট! ওড়িশায় রক্তচক্ষু...

Montha Updates: তীব্র ঘূর্ণিঝড় মন্থার কারণে যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে, পূর্ব উপকূলীয় রেলওয়ে (ECoR) ওয়াল্টেয়ার অঞ্চল এবং সংযুক্ত রুটে চলাচলকারী বেশ কয়েকটি কোচিং ট্রেন বাতিল, পরিবর্তন এবং সংক্ষিপ্ত সমাপ্তির ঘোষণা দিয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া অধিদফতর (IMD) কর্তৃক জারি করা সতর্কতা এবং পূর্বাভাসের উপর ভিত্তি করে এই ব্যবস্থাগুলি সম্পূর্ণরূপে সতর্কতামূলক।  

| Oct 28, 2025, 08:14 PM IST
1/11

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

ঘূর্ণিঝড় মোন্থার স্থলভাগে আছড়ে পড়ার আগে মঙ্গলবার বিশাখাপত্তনম বিমানবন্দর থেকে পরিচালিত ৩২টি বিমানই বাতিল করা হয়েছে।

2/11

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

বিশাখাপত্তনম বিমানবন্দর পরিচালক এন পুরুষোত্তম জানিয়েছেন, ২৭ অক্টোবর (সোমবার) দুটি এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের ফ্লাইট বাতিল হয়েছিল। তিনি আরও জানান, "আসলে আমরা প্রতিদিন দেশি ও বিদেশি মিলিয়ে ৩০ থেকে ৩২টি ফ্লাইট (চলাচল) পরিচালনা করি। আজ, সেই সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।" সোমবার বাতিল হওয়া দুটি ফ্লাইট বাদে বাকি ৩০টি ফ্লাইট ২৭ অক্টোবর স্বাভাবিকভাবে চলেছিল।

3/11

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

বিমানবন্দরকে মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় থেকে রক্ষা করার জন্য এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (AAI)-এর নির্দেশিকা অনুসারে প্রাক্-ঘূর্ণিঝড় এবং ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পর্যায়গুলিকে কভার করে সতর্কতা নেওয়া হয়েছে।

4/11

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

একইভাবে, বিজয়ওয়াড়া বিমানবন্দর আজ ১৬টি ফ্লাইট বাতিল করেছে, তবে ৫টি ফ্লাইট চালিয়েছে। বিজয়ওয়াড়া বিমানবন্দর পরিচালক লক্ষ্মীকান্ত রেড্ডি বলেছেন, "গতকাল (সোমবার) শুধু ভাইজাগগামী একটি ফ্লাইট বাতিল হয়েছিল। কিন্তু আজ, দিল্লি, মুম্বাই সহ সারা দেশের বিভিন্ন গন্তব্যের ১৬টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।"

5/11

ট্রেন চলাচল বাতিল:

দক্ষিণ মধ্য রেলওয়ে (SCR) জোন জুড়ে ২৭ অক্টোবর (সোমবার) এবং মঙ্গলবার মিলিয়ে মোট ১২০টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

6/11

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

এই মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন মানুষের জন্য আটটি দক্ষিণ জেলার ২০০০টিরও বেশি দুর্যোগ ত্রাণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে।  

7/11

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের (IMD) পূর্বাভাস অনুযায়ী, 'মোন্থা' অন্ধ্রপ্রদেশে স্থলভাগে আঘাত হানবে, তবে ওড়িশা অবশ্যই প্রভাবিত হবে। রাজ্যে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হবে এবং বাতাসের তীব্রতা তুলনামূলকভাবে কম থাকবে।  

8/11

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

মালকানগিরি, কোরাপুট, রায়গড়া, গজপতি, গঞ্জাম, নবরঙ্গপুর, কালাহান্ডি এবং কান্ধমাল-এর মতো আটটি জেলার নিচু এলাকা এবং পাহাড়ি অঞ্চল থেকে মানুষকে সরিয়ে নেওয়ার কাজ এখনও চলছে।

9/11

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

সনাক্ত করা ২,৬৯৩ জন গর্ভবতী মহিলার মধ্যে, ১,৮৭১ জনকে ইতিমধ্যে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং গর্ভাবস্থার শেষ ধাপে থাকা বাকি ৮২২ জনকে মঙ্গলবার সন্ধ্যার মধ্যে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসা হবে।

10/11

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

উদ্ধার অভিযানের জন্য সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলিতে ১৫৩টি উদ্ধারকারী দল মোতায়েন করে প্রস্তুতি আরও বাড়ানো হয়েছে। ৬,০০০-এরও বেশি প্রশিক্ষিত ও দক্ষ কর্মী—এর মধ্যে রয়েছে NDRF (৫টি দল), ODRAF (৩০টি দল) এবং ফায়ার সার্ভিস (১২৩টি দল)—ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলায় অবস্থান নিয়েছে।

11/11

ঘূর্ণিঝড় মন্থা

রাজস্ব ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী সুরেশ পূজারী বলেছেন যে ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড বঙ্গোপসাগর স্ক্যান করেছে এবং নিশ্চিত করেছে যে ঘূর্ণিঝড় মোন্থার প্রভাবের মধ্যে সমুদ্রে কোনো মাছ ধরার বা অন্য কোনো জাহাজ নেই।  

