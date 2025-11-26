English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Celina Jaitly Divorce: নগ্ন ছবি তুলে ব্ল্যাকমেল থেকে অ্যানাল সেক্স! 'অন্য পুরুষের সঙ্গেও শুতে বাধ্য করে পিটার', বিস্ফোরক সেলিনা...

Celina Jaitly victim of Domestic Violence: অভিনেত্রী সেলিনা জেটলি তাঁর স্বামী পিটার হাগ-এর বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসার একগুচ্ছ চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনেছেন। তিনি ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য আর্থিক দাবি করেছেন। সেলিনা অভিযোগ করেছেন, পিটার তাঁকে 'অস্বাভাবিক' যৌনতায় বাধ্য করতেন, তাঁর নগ্ন ছবি তুলে ব্ল্যাকমেল করতেন এবং এমনকী অন্য পুরুষের সঙ্গে শুতে যাওয়ার জন্যও চাপ দিতেন।  

| Nov 26, 2025, 05:15 PM IST
1/11

সেলিনার অভিযোগ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গার্হস্থ্য হিংসার (Domestic Violence) মামলায় স্বামী, অস্ট্রিয়ান হোটেল ব্যবসায়ী পিটার হাগ-এর বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগের পাহাড় দাঁড় করিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী সেলিনা জেটলি। মঙ্গলবার এই খবর প্রকাশ্যে আসে যে, সেলিনা তাঁর স্বামী পিটারের বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসা নিষ্ঠুরতা এবং মানসিক ম্যানিপুলেশনের অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেছেন। অভিনেত্রী ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০ কোটি টাকা এবং তাঁর আর্থিক ক্ষতির সমতুল্য আরও কিছু অর্থ দাবি করেছেন।

2/11

সেলিনার অভিযোগ

সেলিনা ২০১০ সালে পিটার হাগের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের তিন ছেলে— দুই যমজ উইনস্টন ও ভিরাজ (জন্ম ২০১২) এবং আর্থার (জন্ম ২০১৭)। তাঁদের এক যমজ ছেলে শামশের হৃদযন্ত্রের সমস্যার কারণে মারা গিয়েছিল। আদালতের নথিতে সেলিনা পিটারের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ এনেছেন, সেগুলি ভয়ংকর। 

3/11

অস্বাভাবিক যৌনতা' ও ব্ল্যাকমেল

সেলিনা অভিযোগ করেছেন যে, পিটার তাঁকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 'অস্বাভাবিক যৌন কার্যকলাপে', যেমন অ্যানাল সেক্সে, বাধ্য করতেন। একইসঙ্গে তিনি সেলিনার নগ্ন ছবি তুলে রেখেছিলেন এবং পরবর্তীকালে সেই ছবিগুলি লিক করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে অভিনেত্রীকে ব্ল্যাকমেল করতেন।

4/11

অন্য পুরুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের জন্য চাপ

আরও এক ভয়াবহ অভিযোগে সেলিনা দাবি করেছেন যে, ২০১৪ সালের শেষ থেকে ২০১৫ সালের প্রথম দিকে পিটার তাঁকে তার কোম্পানির বোর্ডের একজন ডিরেক্টরের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য পরামর্শ দিতে শুরু করেন। পিটারের দাবি ছিল, এতে নাকি কর্মক্ষেত্রে তাঁর পদোন্নতি হবে।

5/11

বাচ্চাদের সামনে গালিগালাজ

অভিনেত্রী অভিযোগ করেছেন, পিটার সন্তানদের সামনে তাঁকে  'f**king bitch', 'wh**e' এবং 'sl*t'-এর মতো কুরুচিকর নামে ডাকতেন।

6/11

যৌন নির্যাতনমূলক হুমকি

কুখ্যাত ২০১২ সালের দিল্লি গণধর্ষণ কাণ্ডের পর পিটার নাকি তাঁদের ঝগড়ার সময় সেলিনাকে যৌন নির্যাতনের হুমকি দিতেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, পিটার সেলিনাকে "যোনিপথে রড ঢুকিয়ে দেওয়ার" হুমকি দিতেন এবং বলতেন তিনি এই ধরনের আচরণের যোগ্য।

7/11

হানিমুনে চরম রাগ

সেলিনার অভিযোগ, ইতালিতে তাঁদের মধুচন্দ্রিমার সময় মাসিকের ব্যথায় তিনি হাসপাতালে যেতে চাইলে পিটার অপ্রত্যাশিতভাবে চরম রেগে যান, চিৎকার করেন এবং দেওয়ালে ওয়াইনের গ্লাস আছড়ে ভেঙে দেন।

8/11

বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া

যমজ সন্তান প্রসবের তিন সপ্তাহ পরে একবার সেলিনা যখন পিটারকে পিতৃত্বকালীন ছুটি নিতে বলেছিলেন, তখন পিটার তাঁকে হাতে ধরে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ধাক্কা মেরে বের করে দেন। সেই সময় সেলিনা স্তন্যপান করানোর পোশাকে ছিলেন এবং এক প্রতিবেশীর সাহায্যে তিনি রক্ষা পান।

9/11

অর্থনৈতিক ও ইমোশনাল নির্যাতন

সেলিনা পিটারকে 'নার্সিসিস্টিক', আত্ম-বিভোর এবং নিজের সন্তানদের প্রতি কোনো সহানুভূতিহীন ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি অভিযোগ করেন, পিটারের "মেজাজ খিটখিটে এবং মদ্যপানের প্রবণতা" ছিল। অভিযোগে বলা হয়েছে, পিটার 'কৌশলগতভাবে' সেলিনার সম্পত্তি এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণের দখল নিয়েছিলেন।

10/11

দামি উপহারের দাবি

সেলিনার দাবি, বিয়ের সময় পিটার ও তাঁর পরিবার সেলিনার কাছ থেকে দামি উপহারের দাবি করেছিল। নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে পিটার বলেছিলেন অন্য ভারতীয় বররা কনের পরিবারের কাছ থেকে প্রচুর উপহার পান। এর প্রেক্ষিতে তাঁকে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার ডিজাইনার কাফলিঙ্কস এবং ১০ লক্ষ টাকার গয়না দেওয়া হয়েছিল।

11/11

সেলিনার অভিযোগ

অভিনেত্রীর এই গুরুতর অভিযোগগুলি বিবাহিত জীবনে গার্হস্থ্য হিংয়া, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের এক ভয়াবহ চিত্র সামনে এনেছে। এখন দেখার বিষয়, আইনি পথে এই ঘটনার পরিণতি কী হয়।

