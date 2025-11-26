Celina Jaitly Divorce: নগ্ন ছবি তুলে ব্ল্যাকমেল থেকে অ্যানাল সেক্স! 'অন্য পুরুষের সঙ্গেও শুতে বাধ্য করে পিটার', বিস্ফোরক সেলিনা...
Celina Jaitly victim of Domestic Violence: অভিনেত্রী সেলিনা জেটলি তাঁর স্বামী পিটার হাগ-এর বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসার একগুচ্ছ চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনেছেন। তিনি ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য আর্থিক দাবি করেছেন। সেলিনা অভিযোগ করেছেন, পিটার তাঁকে 'অস্বাভাবিক' যৌনতায় বাধ্য করতেন, তাঁর নগ্ন ছবি তুলে ব্ল্যাকমেল করতেন এবং এমনকী অন্য পুরুষের সঙ্গে শুতে যাওয়ার জন্যও চাপ দিতেন।
সেলিনার অভিযোগ
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গার্হস্থ্য হিংসার (Domestic Violence) মামলায় স্বামী, অস্ট্রিয়ান হোটেল ব্যবসায়ী পিটার হাগ-এর বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগের পাহাড় দাঁড় করিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী সেলিনা জেটলি। মঙ্গলবার এই খবর প্রকাশ্যে আসে যে, সেলিনা তাঁর স্বামী পিটারের বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসা নিষ্ঠুরতা এবং মানসিক ম্যানিপুলেশনের অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেছেন। অভিনেত্রী ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০ কোটি টাকা এবং তাঁর আর্থিক ক্ষতির সমতুল্য আরও কিছু অর্থ দাবি করেছেন।
সেলিনার অভিযোগ
অস্বাভাবিক যৌনতা' ও ব্ল্যাকমেল
অন্য পুরুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের জন্য চাপ
বাচ্চাদের সামনে গালিগালাজ
যৌন নির্যাতনমূলক হুমকি
হানিমুনে চরম রাগ
বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া
অর্থনৈতিক ও ইমোশনাল নির্যাতন
দামি উপহারের দাবি
সেলিনার অভিযোগ
