Zee News Bengali
  • Former BCCI President Death: জীবদ্দশাতেই তাঁর নামে স্টেডিয়াম! প্রয়াত ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেট প্রশাসক...

Former BCCI President Death: জীবদ্দশাতেই তাঁর নামে স্টেডিয়াম! প্রয়াত ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেট প্রশাসক...

Former BCCI President Death: দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রয়াত প্রাক্তন BCCI সভাপতি ইন্দ্রজিৎ সিংহ বিন্দ্রা। ক্রিকেট মহলে আইএস বিন্দ্রা নামে পরিচিত ছিলেন তিনি।    

| Jan 26, 2026, 08:15 PM IST
1/7

প্রয়াত আইএস বিন্দ্রা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রজাতন্ত্র দিবসে দুঃসবাদ। প্রয়াত BCCI-র  প্রাক্তন সভাপতি ইন্দ্রজিৎ সিংহ বিন্দ্রা ওরফে আইএস বিন্দ্রা। ৮৪ বছর বয়েসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। 

2/7

প্রয়াত আইএস বিন্দ্রা

 ক্রিকেটার ছিলেন না। কিন্তু ভারতের ক্রিকেটের উন্নতিতে আইএস বিন্দ্রার অবদান ভোলার নয়।  

3/7

প্রয়াত আইএস বিন্দ্রা

তাঁর জীবদ্দশাতেই দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে নাম রাখা হয়  প্রাক্তন এই ক্রিকেট কর্তার নামে।  

4/7

প্রয়াত আইএস বিন্দ্রা

পঞ্জাবে মোহালি স্টেডিয়াম এখন আইএস বিন্দ্রা স্টেডিয়াম। ২০১৫ সালে নামবদল করা হয়।  

5/7

প্রয়াত আইএস বিন্দ্রা

১৯৭৮ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত পঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিল  আইএস বিন্দ্রা। তাঁর আমলেই তৈরি হয়েছিল মোহালি স্টেডিয়াম।  

6/7

প্রয়াত আইএস বিন্দ্রা

মাঝে ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত BCCI-র সভাপতির দায়িত্বও সামলেছেন বিন্দ্রা। BCCI-আর এক প্রাক্তন সভাপতি জগমোহন ডালমিয়া তো ছিলেনই, ১৯৮৭ সালে ভারতে বিশ্বকাপে আয়োজনে বিন্দ্রার ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ।  

7/7

প্রয়াত আইএস বিন্দ্রা

দেশের কিংবদন্তি ক্রিকেট প্রশাসকের প্রয়াণে শোকের ছায়া ভারতীয় ক্রিকেটে। বোর্ড সভাপতি জয় শাহ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, “প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি ও ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনের এক স্তম্ভ আইএস বিন্দ্রার প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। আশা করছি, ওঁর দেখানো পথে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হাঁটবে।”

