Former BCCI President Death: জীবদ্দশাতেই তাঁর নামে স্টেডিয়াম! প্রয়াত ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেট প্রশাসক...

Former BCCI President Death: জীবদ্দশাতেই তাঁর নামে স্টেডিয়াম! প্রয়াত ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেট প্রশাসক...
Former BCCI President Death: দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রয়াত প্রাক্তন BCCI সভাপতি ইন্দ্রজিৎ সিংহ বিন্দ্রা। ক্রিকেট মহলে আইএস বিন্দ্রা নামে পরিচিত ছিলেন তিনি।
প্রয়াত আইএস বিন্দ্রা
