SIR in Bengal: মেহতাবের পর এবার ডাক রহিম নবিকে, SIR-এর হেয়ারিংয়ে এসে ক্ষুব্ধ ফুটবলার বললেন...

SIR in Bengal: মেহতাবের পর এবার ডাক রহিম নবিকে, SIR-এর হেয়ারিংয়ে এসে ক্ষুব্ধ ফুটবলার বললেন...
SIR in Bengal: রহিম নবির বন্ধু ও প্রাক্তন ফুটবলার মেহেতাব হোসেনকেও শুনানিতে ডাকা হয়েছিল
1/6
রহিম নবিকে ডাক
2/6
সাত ভাই
photos
TRENDING NOW
3/6
পাণ্ডুয়ায় শুনানি
4/6
হাওড়ায় ফ্ল্যাট
5/6
১০০ ম্যাচ খেলেছি
6/6
মেহতাবকেও ডাক
উল্লেখ্য, রহিম নবির বন্ধু ও প্রাক্তন ফুটবলার মেহেতাব হোসেনকেও শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। নবি বলেন, আমাকেও হেয়ারিংয়ে ডাকা হচ্ছে। নিশ্চয়ই ডাকবে,আমি সব সময় সাথ দেব। কিন্তু সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করা হচ্ছে। ৯০ বছরের মানুষদের হেয়ারিং এ ডেকে হেনস্থা করা হচ্ছে । বয়স্ক মানুষদের এখন প্রমাণ দিতে হবে আমরা ভারতীয় নাগরিক কিনা। ভারতীয় দলে আমি যখন খেলেছি সেগুলো ফেরত নিয়ে নিই। আমার বাড়ির প্রত্যেককেই ডাকা হয়েছে। ওদের কাজই হচ্ছে মানুষকে হেনস্থা করা। আমার নাম ঠিক আছে কিনা,আমি এখানকার বাসিন্দা কিনা এগুলো দেখতে চেয়েছে। মোদী, অমিত শাহ ও জ্ঞানেশ কুমার এরা এখানে এসে সংবিধান ঠিক করবে। বাংলার মানুষকে এরা এভাবে আটকাতে পারবে না। -তথ্য-বিধান সরকার
photos