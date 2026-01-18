Fashion Designer Sabyasachi Mukherjee: বিয়েতে সব্যসাচীর লেহঙ্গায় নওয়াজ শরিফের নাতবউ, তোলপাড় পাকিস্তান...

Fashion Designer Sabyasachi Mukherjee: বিয়েতে সব্যসাচীর লেহঙ্গায় নওয়াজ শরিফের নাতবউ, তোলপাড় পাকিস্তান...
Fashion Designer Sabyasachi Mukherjee: বিয়ের মূল অনুষ্ঠানের জন্য কনে ভারতের আরেকজন বিখ্যাত ডিজাইনার তরুণ তাহিলিয়ানির ডিজাইন করা একটি লাল শাড়ি পরেছিলেন
1/6
নওয়াজ শরিফের নাতি
2/6
শানজে আলি
photos
TRENDING NOW
3/6
সব্যসাচীর ডিজাইন
মেহদিতে শানজে আলি পরেছিলেন একটি দামী লেহঙ্গা। এই লেহঙ্গাই এখন খবর। এনিয়ে পাক মুলুকে আলোচনাও হচ্ছে প্রচুর। কারণ সবুজ সেই লেহঙ্গার ডিজাইন করেছেন বাঙালি ফ্যাশন ডিজাইনার সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়। লেহেঙ্গাটিতে ছিল সব্যসাচীর নিজস্ব ঘরানার ঐতিহ্যবাহী কারুকাজ, বিভিন্ন রঙের প্যানেল এবং একটি চওড়া সোনালি পাড়। এর সঙ্গে ছিল ফরেস্ট গ্রিন এবং গোলাপী রঙের দুটি ওড়না।
4/6
তরুণ তাহিলিয়ানি
5/6
সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড়
6/6
ভারতীয় ডিজাইনারের পোশাকে ক্ষোভ
বহু সোশ্যাল মিডিয়া ইউজার শানজেকে পাকিস্তানের বদলে ভারতীয় ডিজাইনারদের প্রাধান্য দেওয়ার জন্য নিশানা করেছেন। বিশেষ করে দেশটির একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরিবারের সাথে তাঁর সম্পর্কের কারণে। কেউ কেউ শানজের নিজের পছন্দমতো পোশাক পরার অধিকারকে সমর্থন করলেও, অন্যরা বর্তমান দেশপ্রেমের পরিবেশ এবং স্থানীয় কারিগরদের সহায়তা করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে তাঁর এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।
photos