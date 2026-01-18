English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Fashion Designer Sabyasachi Mukherjee: বিয়েতে সব্যসাচীর লেহঙ্গায় নওয়াজ শরিফের নাতবউ, তোলপাড় পাকিস্তান...

Fashion Designer Sabyasachi Mukherjee: বিয়ের মূল অনুষ্ঠানের জন্য কনে ভারতের আরেকজন বিখ্যাত ডিজাইনার তরুণ তাহিলিয়ানির ডিজাইন করা একটি লাল শাড়ি পরেছিলেন    

| Jan 18, 2026, 09:17 PM IST
1/6

নওয়াজ শরিফের নাতি

নওয়াজ শরিফের নাতি

ফ্যাশনে সেই ভারতই ভরসা!বিয়ে করলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের নাতি ও মরিয়ন নওয়াজের ছেলে জুনেইদ সফদর। জুনেইদ বিয়ে করলেন, শানজে আলি রোহাইলের সঙ্গে।  

2/6

শানজে আলি

শানজে আলি

কে এই শানজে আলি রোহাইল?  পাকিস্তানের পরিচিত রাজনীতিবিদ শেখ রোহাইল আসগারের নাতনি। জুনেইদ ও শানজে আলি বিয়ে করলেন লাহোর।  

3/6

সব্যসাচীর ডিজাইন

সব্যসাচীর ডিজাইন

মেহদিতে শানজে আলি পরেছিলেন একটি দামী লেহঙ্গা। এই লেহঙ্গাই এখন খবর। এনিয়ে পাক মুলুকে আলোচনাও হচ্ছে প্রচুর। কারণ সবুজ সেই লেহঙ্গার ডিজাইন করেছেন বাঙালি ফ্যাশন ডিজাইনার সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়। লেহেঙ্গাটিতে ছিল সব্যসাচীর নিজস্ব ঘরানার ঐতিহ্যবাহী কারুকাজ, বিভিন্ন রঙের প্যানেল এবং একটি চওড়া সোনালি পাড়। এর সঙ্গে ছিল ফরেস্ট গ্রিন এবং গোলাপী রঙের দুটি ওড়না।  

4/6

তরুণ তাহিলিয়ানি

তরুণ তাহিলিয়ানি

মেহদির পর শরীফ পরিবারের জাতি উমরা বাসভবনে দুজনের নিকাহ সম্পন্ন হয়। সেখানে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী ইসহাক দারের মতো বিশিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। বিয়ের মূল অনুষ্ঠানের জন্য কনে ভারতের আরেকজন বিখ্যাত ডিজাইনার তরুণ তাহিলিয়ানির ডিজাইন করা একটি লাল শাড়ি পরেছিলেন।  

5/6

সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড়

সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড়

বিয়ের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় তুফান তুলে দিয়েছে। শানজে আলি রোহাইল তাঁর পোশাকের জন্য ভারতের ডিজাইনারদের বেছে নেওয়ায় তীব্র সমালোচনা করেছেন অনেকেই। মিডিয়াতেও তুফান উঠেছে।  

6/6

ভারতীয় ডিজাইনারের পোশাকে ক্ষোভ

ভারতীয় ডিজাইনারের পোশাকে ক্ষোভ

বহু সোশ্যাল মিডিয়া ইউজার শানজেকে পাকিস্তানের বদলে ভারতীয় ডিজাইনারদের প্রাধান্য দেওয়ার জন্য নিশানা করেছেন। বিশেষ করে দেশটির একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরিবারের সাথে তাঁর সম্পর্কের কারণে। কেউ কেউ শানজের নিজের পছন্দমতো পোশাক পরার অধিকারকে সমর্থন করলেও, অন্যরা বর্তমান দেশপ্রেমের পরিবেশ এবং স্থানীয় কারিগরদের সহায়তা করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে তাঁর এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। 

