Imran Khan: পাক জেলে অকথ্য অত্যাচারের শিকার! ঠিক কোন কোন অভিযোগে হাজতবাস ইমরানের?
Allegation on Imran Khan:ইমরান খানের মৃত্যু বারবারই ছড়িয়েছে গুজব। জেলে তাঁর উপর অত্যাচারের নানা অভিযোগ উঠেছে, কী কী অভিযোগে বিদ্ধ তিনি এবং কেন কারাবন্দি প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী?
1/11
ইমরান খান
2/11
ইমরান খান
যদিও তাঁর পার্টির তরফে এই ধরনের সমস্ত গুজব উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন যে ইমরান খান ভালো আছেন, তবুও তাঁর তিন বোন—নোরিন খান, আলেমা খান এবং উসমা খান—কে নাকি তাঁদের ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। বোনদের অভিযোগ, আদিয়ালা জেলে তাঁরা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার দাবি জানালে তাঁদের উপর চড়াও হওয়া হয়। তাঁরা আরও যোগ করেন যে গত তিন সপ্তাহ ধরে তাঁরা তাঁদের ভাইকে দেখেননি।
photos
TRENDING NOW
3/11
ইমরান খান
4/11
ইমরান খান
এই রায়ে তাঁকে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য কোনো পদে থাকার ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। গ্রেফতারির কয়েক মাস আগে, ২০২৩ সালের মার্চ মাসে আল জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইমরান খান বলেছিলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে অন্তত ৮৫টি ভিন্ন মামলায় নাম দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, "প্রতি দু'দিন অন্তরই কোনো না কোনো মামলা চলে আসে।"
5/11
ইমরান খান
6/11
ইমরান খান
7/11
ইমরান খান
8/11
ইমরান খান
9/11
ইমরান খান
10/11
ইমরান খান
11/11
ইমরান খান
photos