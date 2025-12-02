English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Imran Khan: পাক জেলে অকথ্য অত্যাচারের শিকার! ঠিক কোন কোন অভিযোগে হাজতবাস ইমরানের?

Allegation on Imran Khan:ইমরান খানের মৃত্যু বারবারই ছড়িয়েছে গুজব। জেলে তাঁর উপর অত্যাচারের নানা অভিযোগ উঠেছে, কী কী অভিযোগে বিদ্ধ তিনি এবং কেন কারাবন্দি প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী?

| Dec 02, 2025, 06:15 PM IST
1/11

ইমরান খান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান রাওয়ালপিন্ডির জেলে মারা গেছেন। এই আবহেই ফের উঠে এসেছে বেশ কিছু তথ্য। প্রাক্তন এই ক্রিকেটারের কারাবাসের কারণ, অভিযোগ এবং সাজাপ্রাপ্তি উঠে এসেছে চর্চায়। 

2/11

ইমরান খান

যদিও তাঁর পার্টির তরফে এই ধরনের সমস্ত গুজব উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন যে ইমরান খান ভালো আছেন, তবুও তাঁর তিন বোন—নোরিন খান, আলেমা খান এবং উসমা খান—কে নাকি তাঁদের ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। বোনদের অভিযোগ, আদিয়ালা জেলে তাঁরা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার দাবি জানালে তাঁদের উপর চড়াও হওয়া হয়। তাঁরা আরও যোগ করেন যে গত তিন সপ্তাহ ধরে তাঁরা তাঁদের ভাইকে দেখেননি।

3/11

ইমরান খান

প্রাক্তন ক্রিকেটার থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া ইমরান খানকে ২০২৩ সালের অগাস্ট মাসে তাঁর লাহোরের বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয়। একটি দুর্নীতি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর ইসলামাবাদের আদালত তাঁকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেয়।

4/11

ইমরান খান

এই রায়ে তাঁকে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য কোনো পদে থাকার ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। গ্রেফতারির কয়েক মাস আগে, ২০২৩ সালের মার্চ মাসে আল জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইমরান খান বলেছিলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে অন্তত ৮৫টি ভিন্ন মামলায় নাম দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, "প্রতি দু'দিন অন্তরই কোনো না কোনো মামলা চলে আসে।"

5/11

ইমরান খান

২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে, জমি দুর্নীতির জন্য ইমরান খানকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। রয়টার্সের খবর অনুযায়ী, একই মামলায় তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবিকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতি দমন আদালতের এই রায় সেই জেলেই দেওয়া হয় যেখানে ইমরান খান ২০২৩ সালের অগাস্ট মাস থেকে বন্দি রয়েছেন।

6/11

ইমরান খান

প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন একটি রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের কাছ থেকে অবৈধ সুবিধার বিনিময়ে উপহার হিসেবে জমি নেওয়ার অভিযোগে খান এবং তাঁর স্ত্রী দোষী সাব্যস্ত হন।

7/11

ইমরান খান

২০১৮ সালে গঠিত একটি ট্রাস্টের মাধ্যমে ঘুষ হিসেবে প্রায় ৭০০ কোটি রুপি (২৫.১২ মিলিয়ন ডলার) মূল্যের জমি নেওয়ার জন্য এই দম্পতি দোষী সাব্যস্ত হন। খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) অবশ্য বলে যে জমিটি দাতব্য উদ্দেশ্যে দান করা হয়েছিল।

8/11

ইমরান খান

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি যেসব রাষ্ট্রীয় উপহার পেয়েছিলেন, তার মধ্যে ১৪ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের উপহার বিক্রি করার অভিযোগও রয়েছে খানের বিরুদ্ধে। মামলার অভিযোগ অনুযায়ী, উপহারগুলি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, বরং রাষ্ট্রের সম্পত্তি ছিল।

9/11

ইমরান খান

২০২৩ সালের মে মাসে তাঁকে গ্রেফতারের পর যে হিংসা মারামারি হয়েছিল, তাতে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগও আনা হয় প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। এই একই মামলায় পিটিআই-এর একাধিক সমর্থককে ইতিমধ্যে সাজা দেওয়া হয়েছে।

10/11

ইমরান খান

২০২২ সালে ওয়াশিংটনে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত প্রেরিত একটি গোপন তারবার্তা তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন জনসমক্ষে প্রকাশ করেছিলেন—এই অভিযোগও ছিল ইমরান খানের বিরুদ্ধে। যদিও এই মামলায় খান পরে বেকসুর খালাস পেয়ে যান।

11/11

ইমরান খান

অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে, ইমরান খান এবং তাঁর স্ত্রী বুশরার আগের স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর এবং ২০১৮ সালে তাঁদের বিয়ের মাঝে বাধ্যতামূলক অপেক্ষার সময় না মেনে ইসলামিক আইন ভঙ্গ করেছিলেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছিল। এই অভিযোগটিও পরে খারিজ করা হয়।

