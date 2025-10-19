Radhika Yadav Death case chargesheet: পিছন থেকে চারটে গুলি! লুটিয়ে পড়ল, রক্তে ভাসল মেঝে... টেনিস প্লেয়ার রাধিকা যাদব হত্যা মামলার আসল খুনি কে? চাঞ্চল্যকর চার্জশিট

Radhika Yadav Death case chargesheet: পিছন থেকে চারটে গুলি! লুটিয়ে পড়ল, রক্তে ভাসল মেঝে... টেনিস প্লেয়ার রাধিকা যাদব হত্যা মামলার আসল খুনি কে? চাঞ্চল্যকর চার্জশিট
Radhika Yadav: হরিয়ানার টেনিস খেলোয়াড় রাধিকা যাদব হত্যাকাণ্ডে আবার একটি চার্জশিট জমা করল পুলিস। দ্বিতীয় চার্জশিটেও রাধিকার বাবা দীপক যাদবকে মূল অভিযুক্ত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেন রাধিকাকে খুন করা হয়েছে, তার ব্যাখ্যাও ৪০০ পাতার চার্জশিটে উল্লেখ করেছে হরিয়ানার গুরুগ্রাম পুলিস।
পুলিসের তদন্তে আরও জানা গিয়েছে যে, দীপক তার মেয়েকে তিনবার গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে। কারণ হিসেবে স্বীকার করেছেন যে মেয়ের উপার্জনে জীবন যাপন করছেন বলে গ্রামবাসীরা প্রায়ই তাকে উত্তক্ত করত। তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলত। বিষয়টি তার আত্মসম্মানে লেগেছিল। তাই মেয়েকে হত্যা করেছেন বলে জানিয়েছেন দীপক যাদব।
দীপক এবং রাধিকার মধ্যে বিবাদ ছিল দীর্ঘদিনের। সেই বিবাদের কেন্দ্রে ছিল রাধিকার টেনিস কোচিং সেন্টার। রাধিকার টেনিসের কোচিং করানো অপছন্দ ছিল দীপকের। তিনি চাইতেন না যে, রাধিকা কোচিং করান। বার বার আপত্তি জানানোর পরেও রাধিকা কোচিং করানো বন্ধ করেননি। আর তাঁর এই কাজের জন্য দীপককে নানা রকম ভাবে ‘কটাক্ষ’ করতেন আত্মীয় এবং গ্রামের লোকেরা। ফলে এখান থেকেই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। আর তার পরই রাধিকাকে গুলি করে খুন করেন দীপক।
প্রসঙ্গত দশই জুলাই সকাল সাড়ে দশটায় গৌতমের অভিজাত প্রশান্ত লোক এলাকার তিনতলায় রাধিকার বাড়িতেই তাকে খুন করেন তার বাবা। হঠাৎ গুলির শব্দ শোনা গেলে রাধিকার কাকা গিয়ে দেখেন রাধিকা রান্না ঘরের মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। রক্তাক্ত দেহের পাশে তাঁর বাবার লাইসেন্স পিস্তলটি পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতলে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃতা ঘোষণা করেন।
