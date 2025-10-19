English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Radhika Yadav Death case chargesheet: পিছন থেকে চারটে গুলি! লুটিয়ে পড়ল, রক্তে ভাসল মেঝে... টেনিস প্লেয়ার রাধিকা যাদব হত্যা মামলার আসল খুনি কে? চাঞ্চল্যকর চার্জশিট

Radhika Yadav:  হরিয়ানার টেনিস খেলোয়াড় রাধিকা যাদব হত্যাকাণ্ডে আবার একটি চার্জশিট জমা করল পুলিস। দ্বিতীয় চার্জশিটেও রাধিকার বাবা দীপক যাদবকে মূল অভিযুক্ত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেন রাধিকাকে খুন করা হয়েছে, তার ব্যাখ্যাও ৪০০ পাতার চার্জশিটে উল্লেখ করেছে হরিয়ানার গুরুগ্রাম পুলিস।

| Oct 19, 2025, 03:14 PM IST
হরিয়ানার টেনিস খেলোয়ার রাধিকা যাদব কে খুন করেছেন তার বাবা দীপক যাদব। মাসকয়েক আগের প্রাক্তন টেনিস খেলোয়াড় রাধিকা যাদবের হত্যার ঘটনা রীতিমতো নাড়িয়ে দিয়েছিল প্রশাসনকে। 

দিন দুপুরে গুলি চালিয়ে মেয়েকে খুন করেন দীপক যাদব। ঘটনার পরই গ্রেফতার করা হয় খেলোয়াড়ের খুনি বাবা। দীপক যাদবকে নিয়ে এবার রাধিকা হত্যা মামলায় আদালতে সিবিআই এর পেশ করা চার্জশিটে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এলো।   

২৫৪ পৃষ্ঠা চার সিটের অধিকার মেয়েকে খুনের জন্য একমাত্র অভিযুক্ত হিসেবে দায়ী করা হয়েছে কটূক্তির জন্য তার মেয়ের রাধিকাকে হত্যা করেছে।

পুলিসের তদন্তে আরও জানা গিয়েছে যে, দীপক তার মেয়েকে তিনবার গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে। কারণ হিসেবে স্বীকার করেছেন যে মেয়ের উপার্জনে জীবন যাপন করছেন বলে গ্রামবাসীরা প্রায়ই তাকে উত্তক্ত করত। তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলত। বিষয়টি তার আত্মসম্মানে লেগেছিল। তাই মেয়েকে হত্যা করেছেন বলে জানিয়েছেন দীপক যাদব। 

তদন্তে আরও জানা গিয়েছে যে দীপক ও তার খেলোয়াড় মেয়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে টানাপোড়েন চলছিল। দীপক, রাধিকাকে বাইরে যেতে বা কোচিং ক্লাসে যোগ দিতে বাধা দিত। এছাড়া দীপক রাধিকার ইনস্টাগ্রাম একাউন্ট মুছে ফেলতে বলেছিলেন কারণ সেখানে রাধিকা রিলস্ ভিডিয়ো বানানো দীপকের পছন্দ ছিল না। 

জেলা আদালতে রাধিকা খুনের চার্জশিট দাখিল করে গুরুগ্রামের পুলিস। শুক্রবার বিষয়টি জানিয়েছে তারা। সূত্রের খবর, চার্জশিটে ইতিমধ্যে এই খুনের ঘটনায় ৩৫ জনের বয়ান নথিভুক্ত করা হয়েছে।

পুলিসের দাবি, আত্মীয় থেকে শুরু করে গ্রামের লোকদের নানা ধরনের ‘কটূক্তি’র কারণে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন দীপক। সেই বিরক্তি এবং রাগ থেকেই কন্যা রাধিকাকে গুলি করে খুন করেন তিনি। নিজের সম্মান রক্ষার্থেই এই পদক্ষেপ বলে চার্জশিটে দাবি পুলিসের।

দীপক এবং রাধিকার মধ্যে বিবাদ ছিল দীর্ঘদিনের। সেই বিবাদের কেন্দ্রে ছিল রাধিকার টেনিস কোচিং সেন্টার। রাধিকার টেনিসের কোচিং করানো অপছন্দ ছিল দীপকের। তিনি চাইতেন না যে, রাধিকা কোচিং করান। বার বার আপত্তি জানানোর পরেও রাধিকা কোচিং করানো বন্ধ করেননি। আর তাঁর এই কাজের জন্য দীপককে নানা রকম ভাবে ‘কটাক্ষ’ করতেন আত্মীয় এবং গ্রামের লোকেরা। ফলে এখান থেকেই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। আর তার পরই রাধিকাকে গুলি করে খুন করেন দীপক।

সেক্টর ৫৭-য় রাধিকাদের বাড়িতে ওই দিন সকাল সাড়ে ১০টায় এই ঘটনা ঘটে। চার্জশিটে দাবি করা হয়, রাধিকাকে পর পর চারটি গুলি করে খুন করেন দীপক। অভিযোগ, দীপক তাঁর লাইসেন্সড বন্দুক দিয়ে পিছন থেকে গুলি করেন রাধিকাকে। গুলি চলার আওয়াজ শুনে বাড়ির লোকেরা ভেবেছিলেন প্রেশার কুকার ফেটেছে।   

প্রসঙ্গত দশই জুলাই সকাল সাড়ে দশটায় গৌতমের অভিজাত প্রশান্ত লোক এলাকার তিনতলায় রাধিকার বাড়িতেই তাকে খুন করেন তার বাবা। হঠাৎ গুলির শব্দ শোনা গেলে রাধিকার কাকা গিয়ে দেখেন রাধিকা রান্না ঘরের মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন।  রক্তাক্ত দেহের পাশে তাঁর বাবার লাইসেন্স পিস্তলটি পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতলে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃতা ঘোষণা করেন।  

