  • Uttarpara Election 2026 Result: কল্যাণপুত্র হারতেই হল প্রতিজ্ঞা পূরণ, পাঁচ বছরের দাড়ি কামালেন প্রাক্তণ তৃণমূল নেতা

| May 10, 2026, 05:19 PM IST
অপমানের শোধ

দলের কর্মীদের অপমান করতেন সাংসদ। ভরা সভায় তাকেও অপমান করেছিলেন। এমনই অভিযোগ। সেই অপমান ভোলেননি। দাড়ি রেখেছিলেন ২০২১ সাল থেকে। মনে মনে শপথ নিয়েছিলেন সাংসদকে যেদিন যোগ্য জবাব দিতে পারবেন তার দম্ভ ভাঙতে পারবেন সেদিন দাড়ি কামাবেন। অবশেষ এল সেই দিন। -তথ্য-বিধান সরকার 

অবশেষে কামালেন দাড়ি

কোন্নগর কানাইপুরের দাপুটে নেতা আচ্ছেলাল যাদব অবশেষে তাঁর দাড়ি কামিয়ে ফেললেন। গত পাঁচ বছর ধরে বড় হওয়া প্রায় ফুট খানেকের দাড়ি কামানোর আগে কোন্নগরের অনেক তৃণমূল নেতাকে দেখা গেল আচ্ছেলালের পাশে। -তথ্য-বিধান সরকার

শীর্ষণ্যর হার

শ্রীরামপুরের তৃনমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পু্ত্র শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির দীপাঞ্জন চক্রবর্তীর কাছে পরাজিত  হয়েছেন উত্তরপাড়া থেকে। এতেই কল্যাণের হার দেখছেন অনেকে। -তথ্য-বিধান সরকার

জেলা কমিটিতেও ছিলেন

আচ্ছেলাল যাদব কিছুদিন আগেও তৃণমূলে ছিলেন। কানাইপুরের প্রধান হয়েছেন কখনো আবার শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি হয়েছেন। দলের জেলা কমিটির পদেও ছিলেন। -তথ্য-বিধান সরকার  

জেলাতেও প্রভাব

মূলত কোন্নগর উত্তরপাড়ায় রাজনীতি করলেও জেলায় তার প্রভাব ছিল ভালোই। তাঁর ভাই দিলীপ যাদব এখনও তৃণমূলে আছেন। উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান তিনি। ২০২১ সালে পুরশুড়ায় তাকে টিকিট দিয়েছিল দল। কিন্তু বিজেপির কাছে পরাজিত হন। -তথ্য-বিধান সরকার

কেন ক্ষোভ

কেন আচ্ছেলালের এই ক্ষোভ?  উত্তর পাড়ায় এক কর্মীসভায় সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তীব্র বাকবিতন্ডায় জড়িয়েছিলেন আচ্ছেলাল যাদব। কানাইপুরে পঞ্চায়েতে জিতলেও লোকসভা ও  বিধানসভায় হার হয় তৃণমূলের। এনিয়ে সাংসদের রোষের মুখে পড়েন তৎকালীন তৃণমূল প্রধান আচ্ছেলাল। এরপরই তিনি প্রতিজ্ঞা করেন সাংসদকে জবাব দিতে হবে।

বিজেপিতে যোগ

উত্তরপাড়ায় তৃণমূল কল্যান পুত্র শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে টিকিট দিতেই নির্বাচনের ঠিক আগে বিজেপিতে যোগদেন আচ্ছেলাল যাদব। আর উত্তরপাড়ায় সাংসদ পুত্র হারতেই দাড়ি কামিয়ে প্রতিজ্ঞা পূরণ করলেন। -তথ্য-বিধান সরকার

