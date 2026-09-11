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মুখে তৃপ্তির হাসি, চন্দননগরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুচকা খেলেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত!

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 11, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 10:51 PM IST

France Ambassador in Chandannagar:   ব্রিটিশ ভারতে এক টুকরো 'ফ্রান্স'!  গোটা ভারতের যখন শাসন করছে ব্রিটিশরা, তখন চন্দননগরে ছিল ফরাসিদের রাজত্ব। সেই চন্দননগরে একেবারে বাঙালি স্টাইলে ফুচকা গেলেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত।

 

বিধান সরকার:  চন্দননগরে স্ট্যান্ডে ফুচকার দোকানে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত থিয়েরি ম্যাথুর। রাস্তায় দাঁড়িয়ে খেলেন ফুচকা।

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চন্দননগরে এসে বাঙালি স্ট্রাইল। রাস্তা দাঁড়িয়ে ফুচকা খেলেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত থিয়েরি ম্যাথুর। সঙ্গে ছিলেন পর্যটন মন্ত্রী শংকর ঘোষ, মন্ত্রী কলিতা মাঝি, সুমনা সরকার চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ-সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা।

 

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সে বহুদিন আগের কথা। গোটা ভারতের যখন ব্রিটিশ শাসন, তখন চন্দননগরে রাজ্যত্ব করত ফরাসিরা।

 

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শহরে আনাচে-কানাচে এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ফরাসী শাসনের নানা স্মৃতি। 

 

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আজ, শুক্রবার চন্দননগরে এসেছিলেন ভারতে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত থিয়েরি ম্যাথুর।

 

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চন্দননগরের  রানিঘাট এলাকায়  পুরনো রেজিস্ট্রি অফিসের ভবনটি ফরাসি আমলের। ফরাসি রাষ্ট্রদূতের উপস্থিতিতেই ভগ্নপ্রায় সেই ভবনের সংস্কারের কাজ শুরু হল।

 

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এরপর চন্দননগর মিউজিয়ামে ফরাসি রাষ্ট্রদূত ও পর্যটনমন্ত্রীর বৈঠক। বৈঠকে চন্দননগরের ফরাসি ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং বাংলার সঙ্গে ফ্রান্সের পর্যটন ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও মজবুত করা নিয়ে আলোচনা হয়।

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বৈঠক শেষে বেরিয়েই সোজা স্ট্যান্ডে এক ফুচকার দোকানে!  প্রোটোকল ভুলে হাতে করে ফুচকা খান ফরাসি রাষ্ট্রদূত।  খাওয়ার পর মুখে তৃপ্তির হাসি।

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