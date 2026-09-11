/মুখে তৃপ্তির হাসি, চন্দননগরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুচকা খেলেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত!

France Ambassador in Chandannagar: ব্রিটিশ ভারতে এক টুকরো 'ফ্রান্স'! গোটা ভারতের যখন শাসন করছে ব্রিটিশরা, তখন চন্দননগরে ছিল ফরাসিদের রাজত্ব। সেই চন্দননগরে একেবারে বাঙালি স্টাইলে ফুচকা গেলেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত।
বিধান সরকার: চন্দননগরে স্ট্যান্ডে ফুচকার দোকানে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত থিয়েরি ম্যাথুর। রাস্তায় দাঁড়িয়ে খেলেন ফুচকা।
চন্দননগরে এসে বাঙালি স্ট্রাইল। রাস্তা দাঁড়িয়ে ফুচকা খেলেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত থিয়েরি ম্যাথুর। সঙ্গে ছিলেন পর্যটন মন্ত্রী শংকর ঘোষ, মন্ত্রী কলিতা মাঝি, সুমনা সরকার চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ-সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা।
সে বহুদিন আগের কথা। গোটা ভারতের যখন ব্রিটিশ শাসন, তখন চন্দননগরে রাজ্যত্ব করত ফরাসিরা।
শহরে আনাচে-কানাচে এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ফরাসী শাসনের নানা স্মৃতি।
আজ, শুক্রবার চন্দননগরে এসেছিলেন ভারতে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত থিয়েরি ম্যাথুর।
চন্দননগরের রানিঘাট এলাকায় পুরনো রেজিস্ট্রি অফিসের ভবনটি ফরাসি আমলের। ফরাসি রাষ্ট্রদূতের উপস্থিতিতেই ভগ্নপ্রায় সেই ভবনের সংস্কারের কাজ শুরু হল।
এরপর চন্দননগর মিউজিয়ামে ফরাসি রাষ্ট্রদূত ও পর্যটনমন্ত্রীর বৈঠক। বৈঠকে চন্দননগরের ফরাসি ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং বাংলার সঙ্গে ফ্রান্সের পর্যটন ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও মজবুত করা নিয়ে আলোচনা হয়।
বৈঠক শেষে বেরিয়েই সোজা স্ট্যান্ডে এক ফুচকার দোকানে! প্রোটোকল ভুলে হাতে করে ফুচকা খান ফরাসি রাষ্ট্রদূত। খাওয়ার পর মুখে তৃপ্তির হাসি।