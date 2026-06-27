/আধার থাকলেই ফ্রিতে এসি দিচ্ছে সরকার, নয়া স্কিম ঘোষণা মোদীর! সত্যিই?

Free Air Conditioners For Aadhaar Users Fact Chek:
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আধার থাকলেই নাকি ফ্রিতে এসি পাওয়া যাবে! এমনই নাকি ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী! সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল সেই দাবি। আর তা ঘিরেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। সত্যিই? জানুন সত্যিটা।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল দাবিতে বলা হয়েছে যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের নাগরিকদের জন্য একটি নতুন জনকল্যাণমূলক স্কিম ঘোষণা করেছেন। যেখানে বলা হয়েছে, যাদের কাছে আধার কার্ড রয়েছে, তারা প্রত্যেকেই সরকারের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে একটি করে এসি পাবেন।
যে দাবির প্রেক্ষিতে সত্যতা যাচাই করে PIB স্পষ্ট জানিয়েছে যে, আধার কার্ডধারীদের বিনামূল্যে এসি দেওয়ার এই খবরটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এরকম কোনও প্রকল্পের ঘোষণা করেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
জানা গিয়েছে, ভাইরাল ভিডিয়োটি 'ডিপফেক' ভিডিয়ো। এআই দিয়ে তৈরি ভুয়ো ভিডিয়ো। এর সঙ্গে সত্যি বা বাস্তবের দূর-দূরান্তে কোনও সম্পর্ক নেই।
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