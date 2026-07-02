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সারা রাজ্যের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়াদের বিনামূল্যে টিউশন? এম পি শিক্ষা মিশনে যোগ্যতা, আবেদন পদ্ধতি জেনে নিন

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jul 02, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:37 PM IST

MP Shiksha Mission: সম্প্রতি বারাসাতের সাংসদ ডঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার তাঁর নিজস্ব সমাজমাধ্যমে এই প্রকল্পের নতুন রেজিস্ট্রেশন ফর্ম প্রকাশ করেছেন। ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে আবেদন প্রক্রিয়া।

 

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পড়াশোনার পথে অনেক সময়ই বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় চরম আর্থিক অনটন। অভাবের জেরে অনেক মেধাবী পড়ুয়াই মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। আবার অনেকের ইচ্ছা থাকলেও ভালো গৃহশিক্ষক বা প্রাইভেট টিউশন নেওয়ার সামর্থ্য থাকে না। পিছিয়ে পড়া সেইসব ছাত্র-ছাত্রীদের হাত ধরে শিক্ষার আলোয় এগিয়ে নিয়ে যেতে চালু হয়েছে ‘এমপি শিক্ষা মিশন’(MP Shiksha Mission)। 

 

কী এই ‘এমপি শিক্ষা মিশন’?1/13

কী এই ‘এমপি শিক্ষা মিশন’?

গত বছরের অক্টোবর মাসে বারাসাতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের উদ্যোগে এই মহতী প্রকল্পটির সূচনা করা হয়েছিল। মূলত অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় উৎসাহ দিতে এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়তা করতেই এই পদক্ষেপ।

 

মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পড়ুয়ারা 2/13

মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পড়ুয়ারা

মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পড়ুয়ারা যাতে স্রেফ টাকার অভাবে কোনও ভালো সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় এবং বোর্ড পরীক্ষায় আরও ভালো ফলাফল করতে পারে, তা সুনিশ্চিত করাই এই মিশনের মূল লক্ষ্য।

কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে?3/13

কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে?

এই প্রকল্পের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে টিউশন ক্লাসের (Free Tuition) ব্যবস্থা করা হয়েছে।

 

বিশেষজ্ঞ শিক্ষক:4/13

বিশেষজ্ঞ শিক্ষক:

অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকেরা এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের নিখরচায় পড়াবেন।

 

সাপ্তাহিক ক্লাস: 5/13

সাপ্তাহিক ক্লাস:

পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রতি রবিবার বারাসাত গভর্নমেন্ট কলেজে (Barasat Government College) এই বিশেষ ক্লাসগুলির আয়োজন করা হয়। ফলে স্কুল বা অন্য পড়াশোনার ক্ষতি না করেই পড়ুয়ারা এই সুযোগ নিতে পারবে।

 

আবেদনের যোগ্যতা6/13

আবেদনের যোগ্যতা

‘এমপি শিক্ষা মিশন’-এ সুবিধা পাওয়ার জন্য মূলত নিচের বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে: ১. আবেদনকারীকে অবশ্যই মাধ্যমিক অথবা উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী হতে হবে। ২. অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের মেধাবী সন্তান হতে হবে। ৩. আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে যারা উপযুক্ত গৃহশিক্ষক (Home Tutor) রাখতে পারছে না, তারা এই প্রকল্পে অগ্রাধিকার পাবে।

কী ভাবে আবেদন করবেন?7/13

কী ভাবে আবেদন করবেন?

সম্প্রতি গত ২৭ তারিখে সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার তাঁর অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে এই আবেদনের ফর্মটি পোস্ট করেছেন।

 

ফর্ম সংগ্রহ:8/13

ফর্ম সংগ্রহ:

সাংসদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে এই ফর্মটি সহজেই ডাউনলোড করা যাবে।

 

ফর্ম পূরণ: 9/13

ফর্ম পূরণ:

ফর্মে আবেদনকারী শিক্ষার্থীর নাম, রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্য (Registration Details) এবং অ্যাকাডেমিক তথ্য (Academic Details) নির্ভুলভাবে পূরণ করতে হবে। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থী কোন শ্রেণিতে পড়ে এবং কোন স্ট্রিম (আর্টস, সায়েন্স বা কমার্স) নিয়ে পড়াশোনা করছে, তা স্পষ্ট জানাতে হবে।

 

 

বিষয় নির্বাচন: 10/13

বিষয় নির্বাচন:

ফর্মে একটি নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে, যেখানে পড়ুয়ার ঠিক কোন কোন বিষয়ে টিউশন বা বাড়তি সহায়তার প্রয়োজন, সেগুলি টিক (Tick) করে বা উল্লেখ করে দিতে হবে। ফর্মটি সম্পূর্ণ পূরণ করার পর তা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে জমা করতে হবে।

 

এমপি শিক্ষা মিশন11/13

এমপি শিক্ষা মিশন

কংক্রিটের ব্যস্ত জীবনে এবং দিন দিন মহার্ঘ হতে থাকা শিক্ষা ব্যবস্থার বাজারে ‘এমপি শিক্ষা মিশন’ বারাসাত ও সংলগ্ন এলাকার দুঃস্থ অথচ মেধাবী পড়ুয়াদের কাছে এক পরম আশ্রয় হয়ে উঠেছে। 

 

মানবিক উদ্যোগ12/13

মানবিক উদ্যোগ

সাংসদের এই মানবিক উদ্যোগের ফলে বহু দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা এখন নতুন করে বড় হওয়ার এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার স্বপ্ন দেখছে।

শিক্ষামূলক পদক্ষেপ13/13

শিক্ষামূলক পদক্ষেপ

তিলোত্তমার বুকেও এই ধরনের শিক্ষামূলক পদক্ষেপ আগামী দিনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

 

TAGS:
MP Shiksha Mission
free education
Kakoli Ghosh dastidar
Under privileged Students
west bengal education

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