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রাজ্যবাসীর জন্য দারুণ খবর: এবার ফ্রিতেই মিলবে গ্যাস সিলিন্ডার, কারা যোগ্য? কী ভাবে পাবেন? কোথায় আবেদন সব জেনে নিন

Written ByNabanita Sarkar
Published: Aug 12, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:20 PM IST

Free Gass Cylinder announcement: উৎসবের মরসুমে সাধারণ মানুষের আর্থিক বোঝা কমাতে এবং রান্নার কাজে পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে বড় ঘোষণা করল সরকার। প্রধানমন্ত্রীর উজ্জ্বল যোজনা (PMUY)-র আওতায় থাকা গ্রাহকদের জন্য সম্পূর্ণ নিখরচায় রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার (LPG) দেওয়ার কথা জানিয়েছে রাজ্য প্রশাসন।

বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস পাওয়ার নিয়ম ও শর্তাবলী1/10

বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস পাওয়ার নিয়ম ও শর্তাবলী

রাজ্য সরকারের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য গ্রাহকদের কিছু প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে হবে

কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার গ্রাহকরাই সুবিধা পাবেন2/10

কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার গ্রাহকরাই সুবিধা পাবেন

সাধারণ বা বাণিজ্যিক এলপিজি সংযোগকারীরা এই বিনামূল্যে সিলিন্ডার বিতরণের আওতায় আসবেন না। শুধুমাত্র পিএমইউওয়াই (PMUY) তালিকায় নাম থাকা নিবন্ধিত সুবিধাভোগীরাই এই আর্থিক ছাড় পাবেন।

 

ই-কেওয়াইসি (e-KYC) করা বাধ্যতামূলক:3/10

ই-কেওয়াইসি (e-KYC) করা বাধ্যতামূলক:

গ্যাস সংযোগের অপব্যবহার রোধ এবং সঠিক উপভোক্তার কাছে সুবিধা পৌঁছে দিতে বায়োমেট্রিক ই-কেওয়াইসি সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ই-কেওয়াইসি (e-KYC) করা বাধ্যতামূলক:4/10

ই-কেওয়াইসি (e-KYC) করা বাধ্যতামূলক:

যেসব গ্রাহকের গ্যাস অ্যাকাউন্টের সাথে ই-কেওয়াইসি বা আধার লিঙ্ক করা নেই, তারা এই বিনামূল্যে সিলিন্ডারের সুবিধা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও আধার সংযোগ5/10

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও আধার সংযোগ

ই-কেওয়াইসির পাশাপাশি উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে আধার কার্ড সরাসরি যুক্ত (Aadhaar Seeding) থাকতে হবে, কারণ সরকার অনেক ক্ষেত্রে ক্যাশব্যাক বা সরাসরি ভর্তুকি (Direct Benefit Transfer) মডেলে এই সুবিধা প্রদান করে থাকে।

 

বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস6/10

বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস

সাধারণত দীপাবলি বা রাখীবন্ধনের মতো বড় উৎসবের দিনগুলোতে রাজ্য সরকারগুলি জনস্বার্থে এই ধরনের বিশেষ ছাড় বা বিনামূল্যে সিলিন্ডার উপহার দিয়ে থাকে। 

বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস7/10

বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস

বর্তমান বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বছরে নির্দিষ্ট সংখ্যক সিলিন্ডার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাওয়ার এই সুযোগ দরিদ্র পরিবারগুলোর মুখে হাসি ফোটাবে।

 

বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস8/10

বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস

প্রশাসনের তরফ থেকে সমস্ত উজ্জ্বলা গ্রাহকদের নিকটস্থ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটর বা এজেন্সিতে গিয়ে দ্রুত ই-কেওয়াইসি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস9/10

বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস

জালিয়াতি এড়াতে এবং সুবিধা পেতে বিলম্ব রুখতেই সরকার নথিপত্র যাচাইয়ের এই কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে।

বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস10/10

বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস

যে সমস্ত গ্রাহকদের সমস্ত তথ্য সঠিকভাবে আপডেট করা রয়েছে, তারা নির্ধারিত সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এই সরকারি সুবিধার আওতায় চলে আসবেন। তবে এই সুবিধা শুধু দিল্লিবাসীর জন্য। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এই ঘোষণা করেছেন। 

TAGS:
Free Lpg Cylinder
PM Ujjwala Yojana
Government Scheme
LPG subsidy

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