Fresh pandemic warning: খোঁজ নয়া 'বাদুড় ডেরা'র, নয়া স্ট্রেইনে এবার অতিমারী ছড়াবে ইউরোপ থেকে! ভয়াল সতর্কবার্তা বিজ্ঞানীদের...

Fresh pandemic warning: খোঁজ নয়া 'বাদুড় ডেরা'র, নয়া স্ট্রেইনে এবার অতিমারী ছড়াবে ইউরোপ থেকে! ভয়াল সতর্কবার্তা বিজ্ঞানীদের...
Fresh pandemic warning: চিনের মতোই পরিস্থিতি ইউরোপে... একবার মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে, ভাইরাস.... ভয়ংকর ভয়াল সতর্কবার্তা বিজ্ঞানীদের। প্রমাদ গুনছেন গবেষকরা।
1/8
নতুন করে ফের করোনা অতিমারীর সতর্কতা!
2/8
নতুন করে ফের করোনা অতিমারীর সতর্কতা!
photos
TRENDING NOW
3/8
নতুন করে ফের করোনা অতিমারীর সতর্কতা!
4/8
নতুন করে ফের করোনা অতিমারীর সতর্কতা!
5/8
নতুন করে ফের করোনা অতিমারীর সতর্কতা!
6/8
নতুন করে ফের করোনা অতিমারীর সতর্কতা!
7/8
নতুন করে ফের করোনা অতিমারীর সতর্কতা!
8/8
নতুন করে ফের করোনা অতিমারীর সতর্কতা!
photos