English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Fresh pandemic warning: খোঁজ নয়া 'বাদুড় ডেরা'র, নয়া স্ট্রেইনে এবার অতিমারী ছড়াবে ইউরোপ থেকে! ভয়াল সতর্কবার্তা বিজ্ঞানীদের...

Fresh pandemic warning: চিনের মতোই পরিস্থিতি ইউরোপে... একবার মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে, ভাইরাস.... ভয়ংকর ভয়াল সতর্কবার্তা বিজ্ঞানীদের। প্রমাদ গুনছেন গবেষকরা। 

| Oct 18, 2025, 01:38 PM IST
1/8

নতুন করে ফের করোনা অতিমারীর সতর্কতা!

Fresh pandemic warning of coronavirus

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের চোখ রাঙাচ্ছে কোভিড! নতুন করে ফের অতিমারীর সতর্কতা! বিজ্ঞানীরা নয়া 'বাদুড় ডেরার' খোঁজ পেতেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে! বিজ্ঞানারী বলছেন, চিনে যেভাবে কোভিড অতিমারী ছড়িয়েছিল, ঠিক সেই একই ঘটনা এবার ঘটতে পারে ইউরোপে! 

2/8

নতুন করে ফের করোনা অতিমারীর সতর্কতা!

Fresh pandemic warning of coronavirus

কী এই নয়া 'বাদুড় ডেরা'? বিজ্ঞানীরা বলছেন, করোনাভাইরাসের নয়া স্ট্রেইনগুলির বাস বাদুড়ের শরীরে। আর সেই কোভিড ভাইরাস বাদুড় থেকে মানুষের মধ্যে  তৃতীয় কোনও 'মধ্যস্থতাকারী' প্রাণীর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে। 

3/8

নতুন করে ফের করোনা অতিমারীর সতর্কতা!

Fresh pandemic warning of coronavirus

সম্ভবত শূকর বা প্যাঙ্গোলিন বাদুড়ের বিষ্ঠার সংস্পর্শে আসার পরই করোনার নয়া স্ট্রেইন ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। ১৪টি শূকর খামারে বাদুড়ের উপস্থিতি ও কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করার পর , গবেষকরা বলছেন যে ইতালি ও সম্ভবত অন্যান্য অনেক পশ্চিমী দেশেও একইরকম পরিস্থিতি বিদ্যমান। 

4/8

নতুন করে ফের করোনা অতিমারীর সতর্কতা!

Fresh pandemic warning of coronavirus

সামগ্রিকভাবে তারা দেখেন, প্রতিটি খামারে ৫০০ থেকে ৮,০০০ শূকর রয়েছে। আবার প্রতিটি শূকরের খামারে বাদুড়ও রয়েছে। খামারগুলিতে মোট ৮টি ভিন্ন প্রজাতির বাদুড় পাওয়া গিয়েছে।

5/8

নতুন করে ফের করোনা অতিমারীর সতর্কতা!

Fresh pandemic warning of coronavirus

পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ৩৫৩টি বাদুড়ের মধ্যে ৫৫টি করোনা পজিটিভ। অর্থাৎ ১৫ শতাংশ। এই ১৫ শতাংশ বাদুড় সংক্রামিত মূলত ভাইরাসের একটি স্ট্রেইনেই। খামারে যে প্রজাতির বাদুড় পাওয়া যায়, তাদের শরীরে কমপক্ষে দুটি ভিন্ন ধরণের করোনাভাইরাস পাওয়া গিয়েছে। 

6/8

নতুন করে ফের করোনা অতিমারীর সতর্কতা!

Fresh pandemic warning of coronavirus

এখন নয়া ভাইরাসে আক্রান্ত বাদুড়ের বিষ্ঠার সংস্পর্শে শূকর এলে, তার থেকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে ভাইরাস। আর একবার মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে, মিউটেশনের মাধ্যমে তা মানুষ থেকে মানুষে সংক্রামিত হওয়ার ক্ষমতাও অর্জন করে ফেলতে পারে! 

7/8

নতুন করে ফের করোনা অতিমারীর সতর্কতা!

Fresh pandemic warning of coronavirus

বাদুড়ের বিষ্ঠার সঙ্গে শূকরের সরাসরি যোগেই নয়া মহামারী ঝুঁকি দেখছেন গবেষকরা। বিগত সময়ে কোভিডে শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ১২ লাখেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল জনজীবন। মানুষ বাড়িবন্দি থেকেছে।

8/8

নতুন করে ফের করোনা অতিমারীর সতর্কতা!

Fresh pandemic warning of coronavirus

২০২১-এর গোড়ার দিকে WHO-এর একটি দল বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে অতিমারীর সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ ছিল বাদুড় থেকে মানুষের মধ্যে প্যাঙ্গোলিন বা শূকরের মতো মধ্যস্থতাকারী প্রাণীর মাধ্যমে করোনাভাইরাসের ছড়িয়ে পড়া। সেবার শুরুটা হয়েছিল চিনে। এবার ইউরোপে একই আশঙ্কা করছেন তাঁরা। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Train Fire Accident: গরিব রথ এক্সপ্রেসে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড! পুড়ে খাক পরপর তিনটি কোচ...

পরবর্তী অ্যালবাম

Train Fire Accident: গরিব রথ এক্সপ্রেসে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড! পুড়ে খাক পরপর তিনটি কোচ...

Train Fire Accident: গরিব রথ এক্সপ্রেসে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড! পুড়ে খাক পরপর তিনটি কোচ...

Train Fire Accident: গরিব রথ এক্সপ্রেসে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড! পুড়ে খাক পরপর তিনটি কোচ... 9
Ajker Rashifal | Horoscope Today: আয়ের নতুন পথ তৈরি হবে তুলার, আর্থিক সমস্যা মিটবে বৃশ্চিকের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আয়ের নতুন পথ তৈরি হবে তুলার, আর্থিক সমস্যা মিটবে বৃশ্চিকের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আয়ের নতুন পথ তৈরি হবে তুলার, আর্থিক সমস্যা মিটবে বৃশ্চিকের... 12
India&#039;s New Chief Selector: আচমকাই পদ ছাড়ছেন আগরকর! দায়িত্বে বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন কোচ, মহাপ্রলয় ভারতীয় ক্রিকেটে...

India's New Chief Selector: আচমকাই পদ ছাড়ছেন আগরকর! দায়িত্বে বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন কোচ, মহাপ্রলয় ভারতীয় ক্রিকেটে...

India's New Chief Selector: আচমকাই পদ ছাড়ছেন আগরকর! দায়িত্বে বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন কোচ, মহাপ্রলয় ভারতীয় ক্রিকেটে... 8
Dhanteras 2025: প্রতি ধনতেরসে ঝাঁটা আর নুন কেনার ধুম পড়ে যায়! ঝাড়ু কেন কিনতেই হয়, জানলে তাজ্জব হবেন...

Dhanteras 2025: প্রতি ধনতেরসে ঝাঁটা আর নুন কেনার ধুম পড়ে যায়! ঝাড়ু কেন কিনতেই হয়, জানলে তাজ্জব হবেন...

Dhanteras 2025: প্রতি ধনতেরসে ঝাঁটা আর নুন কেনার ধুম পড়ে যায়! ঝাড়ু কেন কিনতেই হয়, জানলে তাজ্জব হবেন... 12