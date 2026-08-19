/পেনশন সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় বিরাট বদল, ১ সেপ্টেম্বর থেকে পুরো ব্যাপারটই এবার অন্যভাবে

Pension Rules Change: ব্যবস্থাটিকে আরও নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য করতে ই-পেনশন পোর্টালে ব্যবহারকারীর প্রতিটি স্তরে 'টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন'
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: পেনশন সংক্রান্ত কাজকে আরও দ্রুত,নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ করতে ই-পেনশন পোর্টালের মাধ্যমে গোটা প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করা হবে
সরকারি কর্মীদের পেনশন সংক্রান্ত কাজে বড় পরিবর্তন আনল রাজ্য সরকার। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে বিভিন্ন দফতরের পেনশন সংক্রান্ত সমস্ত ফাইল গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ হবে অনলাইন-তথ্য-অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়
অফলাইনে আর কোনও পেনশন ফাইল গ্রহণ করা হবে না। তবে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত পেনশন এবং আদালতের নির্দেশ-সম্পর্কিত মামলাগুলি এই নিয়মের বাইরে রাখা হয়েছে।
এই মর্মে ১৪ অগস্ট নির্দেশিকা জারি করেছে অর্থ দফতরের অডিট শাখা। তাতে বলা হয়েছে,পেনশন সংক্রান্ত কাজকে আরও দ্রুত,নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ করতে ই-পেনশন পোর্টালের মাধ্যমে গোটা প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করা হবে।
ব্যবস্থাটিকে আরও নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য করতে ই-পেনশন পোর্টালে ব্যবহারকারীর প্রতিটি স্তরে 'টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন' অর্থাৎ ব্যবহারকারীর ইমেল ও মোবাইল নম্বরে ওটিপি-সহ ইউজার-আইডি/পাসওয়ার্ড ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
ব্যবস্থাটিকে আরও স্বচ্ছ করতে সিস্টেমে একটি 'ডকুমেন্ট আপলোডিং' সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে।
এনিয়ে বিস্তারিত প্রক্রিয়া এবং স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর প্রকাশ করা হবে।