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পেনশন সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় বিরাট বদল, ১ সেপ্টেম্বর থেকে পুরো ব্যাপারটই এবার অন্যভাবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 19, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 01:36 PM IST

Pension Rules Change: ব্যবস্থাটিকে আরও নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য করতে ই-পেনশন পোর্টালে ব্যবহারকারীর প্রতিটি স্তরে 'টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন'

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: পেনশন সংক্রান্ত কাজকে আরও দ্রুত,নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ করতে ই-পেনশন পোর্টালের মাধ্যমে গোটা প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করা হবে

পেনশনের কাজ অনলাইনে1/6

পেনশনের কাজ অনলাইনে

সরকারি কর্মীদের পেনশন সংক্রান্ত কাজে বড় পরিবর্তন আনল রাজ্য সরকার। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে বিভিন্ন দফতরের পেনশন সংক্রান্ত সমস্ত ফাইল গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ হবে অনলাইন-তথ্য-অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়

আর অফলাইন নয়2/6

আর অফলাইন নয়

অফলাইনে আর কোনও পেনশন ফাইল গ্রহণ করা হবে না। তবে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত পেনশন এবং আদালতের নির্দেশ-সম্পর্কিত মামলাগুলি এই নিয়মের বাইরে রাখা হয়েছে।

গত ১৪ অগাস্ট নির্দেশিকা3/6

গত ১৪ অগাস্ট নির্দেশিকা

এই মর্মে ১৪ অগস্ট নির্দেশিকা জারি করেছে অর্থ দফতরের অডিট শাখা। তাতে বলা হয়েছে,পেনশন সংক্রান্ত কাজকে আরও দ্রুত,নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ করতে ই-পেনশন পোর্টালের মাধ্যমে গোটা প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করা হবে।

টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন4/6

টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন

ব্যবস্থাটিকে আরও নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য করতে ই-পেনশন পোর্টালে ব্যবহারকারীর প্রতিটি স্তরে 'টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন' অর্থাৎ ব্যবহারকারীর ইমেল ও মোবাইল নম্বরে ওটিপি-সহ ইউজার-আইডি/পাসওয়ার্ড ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

ডুক্যুমেন্ট আপলোডিং5/6

ডুক্যুমেন্ট আপলোডিং

ব্যবস্থাটিকে আরও স্বচ্ছ করতে সিস্টেমে একটি 'ডকুমেন্ট আপলোডিং' সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে।

এসওপি6/6

এসওপি

এনিয়ে বিস্তারিত প্রক্রিয়া এবং স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর প্রকাশ করা হবে। 

TAGS:
Pension rule
Pension Application
Pension in online

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