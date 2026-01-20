Bank Strike: ধর্মঘটের জেরে ২৩-২৭ বাংলায় সব ব্যাংক বন্ধ, ভুগবে ATM পরিষেবাও! চরম ভোগান্তির জন্য তৈরি থাকুন...

Bank Strike: ধর্মঘটের জেরে ২৩-২৭ বাংলায় সব ব্যাংক বন্ধ, ভুগবে ATM পরিষেবাও! চরম ভোগান্তির জন্য তৈরি থাকুন...
Countrywide Bank Strike: ধর্মঘটের জেরে চরম ভোগান্তির আশঙ্কা। বছরের শুরুতেই বড়সড় ব্যাংকিং সংকটের মুখে পড়তে চলেছেন সাধারণ মানুষ। সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজের দাবিতে আগামী ২৭ জানুয়ারি দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস (UFBU)। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারা দেশে টানা কয়েক দিন ব্যাঙ্কিং পরিষেবা স্তব্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে উৎসব ও ছুটির ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২৩ জানুয়ারি সরস্বতী পুজো থেকে টানা পাঁচ দিন অর্থাত্ ব্যাংক বন্ধ থাকছে।
কেন এই ধর্মঘট?
ব্যাঙ্ক কর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবি— সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ এবং শনি-রবি দুদিন ছুটি। বর্তমানে কর্মীরা রবিবার ছাড়াও মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার ছুটি পান। অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক অফিসার্স কনফেডারেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৪ সালের মার্চ মাসে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অ্যাসোসিয়েশন (IBA)-এর সাথে মজুরি সংশোধন চুক্তির সময় বাকি দুটি শনিবারও ছুটি হিসেবে ঘোষণা করতে আইবিএ সম্মত হয়েছিল। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন না আসায় বাধ্য হয়েই এই ধর্মঘটের পথে হাঁটছে ইউনিয়নগুলি।
পশ্চিমবঙ্গে জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা
২৩ জানুয়ারি (শুক্রবার): নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন ও সরস্বতী পূজা উপলক্ষে রাজ্যে ব্যাঙ্ক বন্ধ। ২৪ জানুয়ারি (শনিবার): মাসের চতুর্থ শনিবার হওয়ায় সারা দেশে ব্যাঙ্ক ছুটি। ২৫ জানুয়ারি (রবিবার): সাপ্তাহিক ছুটি। ২৬ জানুয়ারি (সোমবার): প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জাতীয় ছুটি। ২৭ জানুয়ারি (মঙ্গলবার): ইউএফবিইউ-র ডাকা দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘট।
এটিএম ও অনলাইন পরিষেবায় প্রভাব
