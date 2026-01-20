English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Bank Strike: ধর্মঘটের জেরে ২৩-২৭ বাংলায় সব ব্যাংক বন্ধ, ভুগবে ATM পরিষেবাও! চরম ভোগান্তির জন্য তৈরি থাকুন...

Bank Strike: ধর্মঘটের জেরে ২৩-২৭ বাংলায় সব ব্যাংক বন্ধ, ভুগবে ATM পরিষেবাও! চরম ভোগান্তির জন্য তৈরি থাকুন...

Countrywide Bank Strike: ধর্মঘটের জেরে চরম ভোগান্তির আশঙ্কা। বছরের শুরুতেই বড়সড় ব্যাংকিং সংকটের মুখে পড়তে চলেছেন সাধারণ মানুষ। সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজের দাবিতে আগামী ২৭ জানুয়ারি দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস (UFBU)। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারা দেশে টানা কয়েক দিন ব্যাঙ্কিং পরিষেবা স্তব্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে উৎসব ও ছুটির ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২৩ জানুয়ারি সরস্বতী পুজো থেকে টানা পাঁচ দিন অর্থাত্‍ ব্যাংক বন্ধ থাকছে।  

| Jan 20, 2026, 02:06 PM IST
1/11

কেন এই ধর্মঘট?

ব্যাঙ্ক কর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবি— সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ এবং শনি-রবি দুদিন ছুটি। বর্তমানে কর্মীরা রবিবার ছাড়াও মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার ছুটি পান। অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক অফিসার্স কনফেডারেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৪ সালের মার্চ মাসে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অ্যাসোসিয়েশন (IBA)-এর সাথে মজুরি সংশোধন চুক্তির সময় বাকি দুটি শনিবারও ছুটি হিসেবে ঘোষণা করতে আইবিএ সম্মত হয়েছিল। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন না আসায় বাধ্য হয়েই এই ধর্মঘটের পথে হাঁটছে ইউনিয়নগুলি।  

2/11

কেন এই ধর্মঘট?

ব্যাঙ্ক কর্মীরাও এই সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। এমনকি তারা প্রতিদিন অতিরিক্ত ৪০ মিনিট বেশি কাজ করার প্রস্তাবও দিয়েছেন যাতে গ্রাহক পরিষেবার মোট সময়ের কোনো ক্ষতি না হয়।   

3/11

কেন এই ধর্মঘট?

কিন্তু সম্প্রতি মুম্বইয়ে আইবিএ-র সাথে ইউনিয়নগুলির বৈঠক নিষ্ফলা হওয়ায় ২৭ জানুয়ারি ধর্মঘট নিশ্চিত বলে জানানো হয়েছে।  

4/11

পশ্চিমবঙ্গে জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা

২৩ জানুয়ারি (শুক্রবার): নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন ও সরস্বতী পূজা উপলক্ষে রাজ্যে ব্যাঙ্ক বন্ধ। ২৪ জানুয়ারি (শনিবার): মাসের চতুর্থ শনিবার হওয়ায় সারা দেশে ব্যাঙ্ক ছুটি। ২৫ জানুয়ারি (রবিবার): সাপ্তাহিক ছুটি। ২৬ জানুয়ারি (সোমবার): প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জাতীয় ছুটি। ২৭ জানুয়ারি (মঙ্গলবার): ইউএফবিইউ-র ডাকা দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘট।

5/11

অর্থাৎ, ২৩ তারিখ থেকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত টানা পাঁচ দিন ব্যাঙ্কের দরজা খুলবে না। দীর্ঘ সময় পরিষেবা বন্ধ থাকায় ২৮ জানুয়ারি ব্যাঙ্ক খোলার পর প্রচণ্ড ভিড় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।  

6/11

এটিএম ও অনলাইন পরিষেবায় প্রভাব

টানা ছুটির সাথে ধর্মঘট যুক্ত হওয়ায় সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বহুগুণ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।   

7/11

এটিএম ও অনলাইন পরিষেবায় প্রভাব

ব্যাঙ্ক ইউনিয়নগুলির দাবি, আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে এটিএম পরিষেবা সচল রাখার চেষ্টা করা হলেও ধর্মঘটের জেরে তাতে নগদ টাকার টান পড়তে পারে।   

8/11

এটিএম ও অনলাইন পরিষেবায় প্রভাব

বিশেষ করে মাসের শেষে বেতন ও পেনশনের আগে এই অচলাবস্থা নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে।  

9/11

এটিএম ও অনলাইন পরিষেবায় প্রভাব

 তবে স্বস্তির বিষয় হলো, ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকলেও অনলাইন ট্রানজ্যাকশন, ইউপিআই (UPI) এবং ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু থাকবে।

10/11

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কিং অ্যাসোসিয়েশন এবং সরকারের অনড় মনোভাবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা। তাদের মতে, ন্যায্য দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।   

11/11

অন্যদিকে, সাধারণ গ্রাহকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা ২৩ জানুয়ারির আগেই জরুরি লেনদেন ও নগদ সংগ্রহের কাজ সেরে রাখেন। এখন দেখার, সরকার শেষ মুহূর্তে কোনো পদক্ষেপ নিয়ে এই অচলাবস্থা কাটাতে পারে কি না।

