Income tax officers can access your digital account: এ আবার কী! নতুন বছরেই আয়কর অফিসাররা আপনার মেইল থেকে শুরু করে ফেসবুক-ইনস্টা-- সব খুলে দেখবেন...

জি ২৪  ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে ভারতের আয়কর বিভাগ একটি নতুন ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। প্রস্তাবিত 'আয়কর বিল, ২০২৫' (Income Tax Bill, 2025) অনুযায়ী, যদি কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে আয় গোপন করা বা কর ফাঁকির সন্দেহ থাকে, তবে আয়কর কর্মকর্তারা আইনত তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ইমেল, সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল, ক্লাউড স্টোরেজ এবং অনলাইন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলি পরীক্ষা করার ক্ষমতা পাবেন।

| Dec 22, 2025, 08:27 PM IST
1/15

আয়কর তল্লাশি

এতদিন আয়কর তল্লাশির সময় কর্মকর্তারা সাধারণত নগদ টাকা, গয়না বা নথিপত্রের মতো শারীরিক সম্পদের ওপর গুরুত্ব দিতেন। এখন এই তল্লাশি ও জব্দের ক্ষমতা ডিজিটাল জগতের ওপরও প্রযোজ্য হবে।  

2/15

এই নতুন নিয়মটি আসলে কী?

বর্তমানে আয়কর তল্লাশি পরিচালিত হয় ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের ১৩২ নম্বর ধারা অনুযায়ী। এই আইন কর্মকর্তাদের কোনো প্রাঙ্গণে হানা দেওয়ার এবং নগদ টাকা, গয়না বা নথিপত্র জব্দের অনুমতি দেয়, যদি সেখানে অঘোষিত সম্পদ থাকার বিশ্বাসযোগ্য তথ্য থাকে।

3/15

এই নতুন নিয়মটি আসলে কী?

নতুন আয়কর বিল, ২০২৫-এ এই কাঠামোটিকে ডিজিটাল অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আপডেট করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইন অনুযায়ী, কর্মকর্তারা 'ভার্চুয়াল ডিজিটাল স্পেস' বা ভার্চুয়াল ডিজিটাল জগতে প্রবেশ করতে পারবেন। এর মধ্যে রয়েছে ইমেল অ্যাকাউন্ট, সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল, ক্লাউড স্টোরেজ, অনলাইন ব্যাংকিং, ডিজিটাল ওয়ালেট, ট্রেডিং এবং ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যাটফর্ম।  

4/15

আয়কর তল্লাশি

সহজ কথায়, আয়কর বিভাগ এখন আর কেবল আপনার আলমারি বা লকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; তারা আপনার ইনবক্স, ডিএম (Direct Message) এবং ডিজিটাল ড্যাশবোর্ডেও নজর দিতে পারবে।  

5/15

সরকার কেন এই পদক্ষেপ নিচ্ছে?

এই পরিবর্তনের পেছনে যুক্তিটি বেশ সহজ। সরকারের মতে, বর্তমানে অধিকাংশ লেনদেন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে। ফলে কর ফাঁকি ধরার পদ্ধতিকেও সেই দিকেই নিয়ে যেতে হচ্ছে।

6/15

সরকার কেন এই পদক্ষেপ নিচ্ছে?

ক্রিপ্টো সম্পদ থেকে শুরু করে বিদেশি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট বা ডিজিটাল ওয়ালেট—বর্তমান আর্থিক কার্যকলাপের একটি পরিষ্কার ডিজিটাল ছাপ থাকে। 

7/15

সরকার কেন এই পদক্ষেপ নিচ্ছে?

কর্তৃপক্ষের দাবি, পুরনো দিনের তল্লাশি পদ্ধতি দিয়ে আধুনিক কর ফাঁকি ধরা সম্ভব নয়, যেখানে এনক্রিপ্টেড যোগাযোগ এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হয়। 

8/15

সরকার কেন এই পদক্ষেপ নিচ্ছে?

এই নতুন ক্ষমতার মাধ্যমে সরকার অঘোষিত আয় এবং সম্পদ লুকিয়ে রাখার পথগুলো বন্ধ করতে চাইছে।

9/15

অফিসাররা কি চাইলেই আপনার অনলাইন অ্যাকাউন্ট দেখতে পারবেন?

না, বিষয়টি তেমন নয়। নতুন আইনটি ব্যক্তিগত ডিজিটাল তথ্যে ঢালাও বা হুটহাট প্রবেশের অনুমতি দেয় না। 

10/15

শারীরিক তল্লাশির মতোই ডিজিটাল অ্যাক্সেসের ক্ষেত্রেও কর্মকর্তাদের কাছে 'বিশ্বাসযোগ্য কারণ' (Reason to believe) থাকতে হবে যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আয় গোপন করছেন বা কর ফাঁকির সঙ্গে জড়িত।  

11/15

তাত্ত্বিকভাবে, করদাতার গোপনীয়তা বজায় থাকবে। কর্মকর্তাদের তল্লাশি শুরুর আগে সন্দেহের ভিত্তি নথিবদ্ধ করতে হবে। 

12/15

ব্যক্তিগত ইমেল বা সোশ্যাল মিডিয়া দেখার ক্ষমতা ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকারকে আঘাত করতে পারে এবং সঠিক সুরক্ষাকবচ না থাকলে এর অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।  

13/15

সাধারণ করদাতার ওপর এর প্রভাব কী?

অধিকাংশ সৎ করদাতার ক্ষেত্রে এই নতুন নিয়ম দৈনন্দিন জীবনে কোনও প্রভাব ফেলবে না। সঠিকভাবে রিটার্ন ফাইল করা এবং আয় ঘোষণা করাই নিরাপদ থাকার প্রধান উপায়।

14/15

সাধারণ করদাতার ওপর এর প্রভাব কী?

তবে কেউ যদি কর ফাঁকির সন্দেহে তদন্তের আওতায় আসেন, তবে অধিকর্তারা এখন তার ইমেল, সোশ্যাল মিডিয়া কথোপকথন, অনলাইন লেনদেনের ইতিহাস এবং ডিজিটাল সম্পদের রেকর্ড পরীক্ষা করতে পারবেন। 

15/15

সাধারণ করদাতার ওপর এর প্রভাব কী?

এমনকি যদি কোনও অনলাইন মেসেজ কর ফাঁকির তদন্তের জন্য প্রাসঙ্গিক মনে হয়, তবে কর্মকর্তারা সেটিও খতিয়ে দেখতে পারেন।

