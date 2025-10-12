Barkha Madan transformation: সুস্মিতা-ঐশ্বর্যদের চ্যালেঞ্জ করা বিউটিকুইন বলিউডের মায়া ছেড়ে এখন সন্ন্যাসিনী! হিমালয়ে কঠোর তপস্যায়...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Barkha Madan's transformation journey: ‘খিলাড়িয়ো কা খিলাড়ি’ ছবিতে অক্ষয় কুমারের সঙ্গে নজর কেড়েছেন যিনি, তিনি আজ বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী। বরখা মদান এখন নাম পরিবর্তন করে হয়েছেন Gyalten Samten। সিনেমার আলো, ক্যামেরার ঝলক আর স্টারডমকে ছেড়ে তিনি এখন পাহাড়ের নিস্তব্ধতায় জীবন কাটাচ্ছেন ধ্যান এবং সেবার মাধ্যমে। 

| Oct 12, 2025, 07:26 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৯৯৬ সালে বরখা মদান তাঁর অভিনয় জীবন শুরু করেন ‘খিলাড়িয়োকা  খিলাড়ি’ দিয়ে। অক্ষয় কুমার, রেখা ও রাবিনা ট্যান্ডনের সঙ্গে তাঁর কর্মজীবণ শুরু হয়। এখন পাহাড়ের নিস্তব্ধতায় জীবন কাটাচ্ছেন।   

ভূত

২০০৩ সালের ‘ভূত’ ছবিতে মঞ্জীতের চরিত্রে দর্শকের নজর কেড়েছিলেন তিনি।   

টেলিভিশনে ‘ন্যায়’, ‘১৮৫৭ ক্রান্তি’, ‘সাত ফেরা’-র মতো শো তেও ছিলেন পরিচিত মুখ।

দলাই লামার সঙ্গে বরখা মাদান

২০১২ সালে বরখা এক সাহসী সিদ্ধান্ত নেন। চলচ্চিত্র জীবন, খ্যাতি, নাম সব ছেড়ে তিনি Gyalten Samten হয়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী হিসেবে জীবন শুরু করেন।

কী করেণ তিনি এখন?

পাহাড়ের নিঃশব্দ পরিবেশে তিনি ধ্যান, বৌদ্ধ শিক্ষার অধ্যয়ন এবং অন্যদের শান্তি খুঁজে পেতে সাহায্য করছেন।

কারণ কী এই পরিবর্তনের?

বরখা জানিয়েছেন, এই পরিবর্তন ছিল পালানোর জন্য নয়, বরং জীবনকে গভীরভাবে বোঝার জন্য। 

পরিবর্তন

আজ তিনি মেকআপ, সিনেমার স্ক্রিপ্ট বা ডিজাইনার পোশাকের পরিবর্তে সাদামাটা মেরুন রঙের পোশাক পরিধান করেন এবং শান্তি ও সরলতায় সৌন্দর্য খুঁজে পান। 

বরখার সহজ সমাধান

বরখার এই যাত্রা প্রমাণ করে বলিউডে গ্ল্যামারের মায়া কাটিয়ে কেউ চাইলে শান্তি, সহজ জীবন ও মানসিক সমাধান বেছে নিতে পারেন।

