পাড়ি 'মহাজাগতিক' হীরে নিয়েই, 'ফুটবে' মহাকাশে! স্কাইরুটের বিক্রম-১ ও মিশন আগমনের ১০ বড় ঐতিহাসিক মাইলফলক

Skyroot Vikram-1 10 Big Firsts: ভারতের মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে আজ। শনিবার সকালে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে সফলভাবে উৎক্ষেপণ হয় ভারতের প্রথম বেসরকারি রকেট স্কাইরুটের 'বিক্রম-১'-এর। শুধু প্রথম বেসরকারি রকেট-ই নয়, বিক্রম-১ ও মিশন 'আগমনে' রয়েছে অনেককিছুই প্রথমবার।
‘বিক্রম-১’ ভারতের প্রথম বেসরকারি উদ্যোগে তৈরি রকেট। যা কিনা মহাকাশের নির্দিষ্ট কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহকে স্থাপন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
‘মিশন আগমন’ স্কাইরুট অ্যারোস্পেসের প্রথম অরবিটাল টেস্ট ফ্লাইট। কোনও ভারতীয় বেসরকারি সংস্থার রকেটের মাধ্যমে কক্ষপথে উপগ্রহ স্থাপন এটিই প্রথমবার।
বিক্রম-১ হল ভারতের প্রথম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ যান, যার পুরো কাঠামোটি ‘অল-কার্বন কম্পোজিট’ উপাদান দিয়ে তৈরি। যা প্রচলিত রকেট-গ্রেড স্টিলের চেয়ে অনেক হালকা (কার্বন ফাইবার বডি) এবং শক্তিশালী, রকেটের কর্মক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।
বিক্রম-১ রকেটের 'অরবিটাল অ্যাডজাস্টমেন্ট মডিউল'টি ১০০ শতাংশ থ্রি-ডি প্রিন্টেড তরল জ্বালানির ইঞ্জিন দ্বারা পরিচালিত। এই প্রথম ভারতের কোনও উৎক্ষেপণ যানে এমন ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে।
বিক্রম-১ রকেটের প্রথম স্টেজটি দেশের দীর্ঘতম মনোলিথিক কার্বন কম্পোজিট রকেট স্টেজ। এটি ভারতের নিজস্ব কম্পোজিট উৎপাদন এবং মহাকাশ প্রযুক্তির অগ্রগতি তুলে ধরে।
রকেটের বিভিন্ন স্তর এবং পে-লোড ফেয়ারিং আলাদা করার জন্য বিক্রম-১ উন্নত নিউমেটিক সিস্টেম ব্যবহার করে। ভারতীয় রকেট প্রযুক্তিতে এধরনের ব্যবস্থা এই প্রথম।
রকেটের পে-লোডের মধ্যে রয়েছে ‘এমব্রেস’ মিশন, যা ভবিষ্যতে মহাকাশের বর্জ্য বা আবর্জনা অপসারণের জন্য রোবোটিক আর্ম প্রযুক্তি বহন করছে। এর ফলে ভবিষ্যতে পৃথিবীর কক্ষপথ পরিষ্কার করার একটি বড় প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে ‘আগমন’।
বিক্রম-১ আছে একটি ক্ষুদ্র সোনার রকেট। যার ভিতরে ড. বিক্রম সারাভাই, স্যার সি ভি রমন এবং ড. এ পি জে আবদুল কালামের ক্ষুদ্র ভাস্কর্য রয়েছে। যা বিজ্ঞানচর্চায় দেশের আইকনদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ।
বিক্রম-১ রকেটে ‘কসমিক ব্লুম’ নামে গবেষণাগারে তৈরি একটি হীরা মহাকাশে পাঠানো হয়েছে।
‘মিশন আগমন’-এর মাধ্যমে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শুভেচ্ছাবার্তা লেখা একটি কার্ড মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে। যাতে লেখা আছে ‘বন্দে মাতরম’।