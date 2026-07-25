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ঝরঝরে বক্তৃতা, স্পষ্ট বার্তা! কোথায় পড়াশোনা, কী কাজ করতেন CJP মুখপাত্র সৌরভ দাস?

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 25, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:53 PM IST

Who Is Saurav Das: দিল্লির যন্তর মন্তরে ‘কাকরোচ জনতা পার্টি’-র অভিনব ও ব্যঙ্গাত্মক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই দেশ জুড়ে পরিচিতি পান সৌরভ দাস। শিক্ষার্থী অধিকার ও সরকারি জবাবদিহিতার দাবিতে আয়োজিত এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখপাত্র ছিলেন তিনি। কে এই সৌরভ দাস? জানেন তাঁর পড়াশোনা, কাজ...

 

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কে এই সৌরভ দাস?

সৌরভ দাস নয়া দিল্লির একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনফেসটিগেটিভ জার্নালিস্ট। তাঁর সাংবাদিকতার মূল বিষয় হল আইন, শাসনব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, অপরাধ ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা। এছাড়া জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় গড়ে ওঠা ‘ক্লাইমেট অ্যাকশন ফ্রন্ট’-এর অন্যতম সহ-প্রতিষ্ঠাতা তিনি।

 

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অ্যামিটি ইউনিভার্সিটি থেকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

সৌরভ দাস অ্যামিটি ইউনিভার্সিটি থেকে ‘সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম’ বিষয়ে পড়াশোনা করেন। ২০১৭ সালে কলেজে পড়ার সময় থেকেই মাত্র ১৮ বছর বয়সে তথ্য অধিকার আইন (RTI) ব্যবহার করে বিভিন্ন সরকারি দফতর থেকে গোপন ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বের করা শুরু করেন।

 

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কীভাবে কেরিয়ারে এগিয়েছেন সৌরভ?

২০২০ সালে পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করার পর তাঁর প্রতিবেদন দ্য কারাফান, আর্টিকেল ১৪, আল জাজিরা, দ্য ওয়ার, দ্য হিন্দু এবং নিউ লাইনস ম্যাগাজিন-এর মতো আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।  

 

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স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে লড়াই

আরটিআই-এর মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু উন্মোচনের পাশাপাশি তিনি বেশ কিছু জনস্বার্থ মামলাও (PIL) দায়ের করেছেন। কোভিডের সময় তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে অযথা দেরি হওয়ায় তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন, যার ফলে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন (CIC) জরুরি তথ্য প্রদানের প্রক্রিয়া দ্রুত করতে বাধ্য হয়।  

 

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সিজেপি আন্দোলন ও ভূমিকা

যন্তর মন্তরে সিজেপির আন্দোলনের সময় সৌরভ দাস দলের মুখপাত্র হিসেবে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন। পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার এবং আন্দোলনকারীদের দাবি সরকারের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি মূল ভূমিকা পালন করেন। এমনকি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডার সঙ্গে আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধি দলের যে বৈঠক হয়, সেখানেও তিনি ছিলেন।

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আগামী বই ও অন্যান্য উদ্যোগ

খুব শীঘ্রই প্রকাশ পেতে চলেছে সৌরভ দাসের লেখা প্রথম বই— “Complicit Silence: The Court’s Role in India’s Quiet Suffering”। এই বইটিতে ভারতীয় বিচারব্যবস্থা, বিচার পাওয়ার লড়াই এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

 

TAGS:
Saurav Das
CJP

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