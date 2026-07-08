/জনরোষ বনাম আইন! দেশের ইতিহাসে ৫টি তোলপাড় করা পুলিস এনকাউন্টার

Baruipur Rape Murder Case: এনকাউন্টার কিলিং। আরও বুঝিয়ে বললে বিচার বহির্ভূত হত্যা। বারুইপুর কান্ডে প্রভাসের এনকাউন্টার নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠছে। তবে ভারতে এনকাউন্টার নিয়ে বিতর্ক এই প্রথম নয়। এর আগেও এমন বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে যা নিয়ে দেশজুড়ে তোলপাড় হয়েছিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুম্বইয়ের ১৯ বছরের তরুণী ইশরাত জাহান এবং আরও তিন ব্যক্তি ২০০৪ সালে গুজরাট পুলিসের এনকাউন্টারে নিহত হন। পুলিসের দাবি ছিল, তৎকালীন গুজরাট মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে ইশরাত জড়িত ছিলেন। মানবাধিকার কর্মী ও বিরোধী দলগুলো এটিকে পরিকল্পিত হত্যা বলে অভিযোগ তোলে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত শুরু হয়। বেশ কয়েকজন পুলিস কর্মকর্তার ভূমিকা খতিয়ে দেখা হয়। এই এনকাউন্টারের নেতৃত্ব দেওয়া পুলিস কর্মকর্তা ডি. জি. বাঞ্জার দীর্ঘদিন জেলে থাকার পর ২০১৯ সালে মামলা থেকে রেহাই পান।
সোহরাবুদ্দিন শেখ ও তাঁর স্ত্রী কওসর বি গুজরাট পুলিসের এনকাউন্টারে নিহত হন। পুলিস দাবি করেছিল সোহরাবুদ্দিন লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আদালতের হস্তক্ষেপে এই মামলাটিও সিবিআই-এর হাতে যায়। তৎকালীন গুজরাটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে অভিযুক্ত করা হলেও পরে তিনি অব্যাহতি পান। ২০১৮ সালে বিশেষ সিবিআই আদালত প্রমাণের অভাবে ২২ জন অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস দেয়।
রামনারায়ণ গুপ্তা ওরফে লখন ভাইয়া মুম্বই পুলিসের এনকাউন্টারে নিহত হন। তাঁকে ছোটা রাজন গ্যাংয়ের সদস্য মনে করা হত। এনকাউন্টারের এক সপ্তাহের মধ্যেই পরিবার, বম্বে হাইকোর্টে মামলা করে তদন্তের দাবি জানায়। তদন্তে জানা যায়, লখনকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। ২০১৩ সালে ১৩ জন পুলিসকর্মী-সহ ২১ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় -- এনকাউন্টার মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিরল ঘটনাগুলোর একটি এটি।
এই এনকাউন্টারটির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সমর্থন পুলিসের দিকেই ছিল। অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিস ২০০৮ সালে ওয়ারাঙ্গালে তিন যুবককে গুলি করে হত্যা করে। এই যুবকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, প্রেমপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তারা দুই ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রীর ওপর অ্যাসিড ছুড়েছিল। পুলিস আত্মরক্ষার্থে গুলির দাবি করলেও, অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে তৎকালীন উত্তাল জনরোষ শান্ত করতেই পুলিস এই পদক্ষেপ করেছিল। সেই সময়ে ওয়ারাঙ্গালের পুলিস সুপার ছিলেন ভি. সি. সজ্জনার।
২০১৯ সালের নভেম্বরে হায়দরাবাদে এক তরুণী পশু-চিকিৎসককে অপহরণ করে গণধর্ষণ, শ্বাসরোধে হত্যা ও দেহ পুড়িয়ে ফেলার ঘটনা গোটা দেশকে স্তম্ভিত করে। দেহ উদ্ধারের আট দিন পর একই হাইওয়ের কাছে চার অভিযুক্ত পুলিস এনকাউন্টারে মারা যায়। সাইবরাবাদ পুলিসের দাবি, তদন্তের সময় অভিযুক্তরা পুলিসের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করছিল। জনমত এবার পুরোপুরি পুলিসের পক্ষে ছিল, কোথাও কোথাও পুলিসকে ফুল দিয়ে বরণও করা হয়। এই সময় সাইবরাবাদের পুলিস কমিশনার ছিলেন সেই ভি সি সজ্জনার, যিনি ওয়ারাঙ্গলেও ছিলেন — এবারও তাঁকে বীর হিসেবে দেখা হয়।
পুলিস এনকাউন্টারে খতম অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল। মঙ্গলবার গভীর রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার অন্তর্গত সূর্যপুরে ঘটনাটি ঘটে। এনকাউন্টারে মৃত্যুর এই ঘটনা বাংলার মধ্যে এই প্রথম। রাত প্রায় ১২টা ৪৫ মিনিটে বারুইপুর তদন্তকারী অফিসার তাঁর টিম নিয়ে ঘটনাস্থলে অপরাধ পুনর্নির্মাণের জন্য রওনা দেন। তখনই অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল এক পুলিস কর্মীর হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়। তারপর পুলিসের দিকে ১ রাউন্ড গুলি চালায় এবং পালানোর চেষ্টা করে। এরপর পুলিসের পাল্টা গুলিতে অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল আহত হয়। দ্রুত বারুইপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।