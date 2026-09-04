সোমবার থেকেই রাজ্যের ৬০ লাখ অ্যাকাউন্টে ১৫০০ টাকা, সমস্ত 'যোগ্যরা' পাবেন মাসিক এই ভাতা

Bengal Government Pension Scheme money: এক থেকে দু’দিনের মধ্যেই সকল উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে বার্ধক্য ভাতা টাকা পাঠানোর কাজ শেষ করার টার্গেট নেওয়া হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই ১০০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা বাড়িয়ে ১৫০০ টাকা করার কথা ঘোষণা করেছিলেন এই ভাতা।
এবার আগামী সোমবার, ৭ সেপ্টেম্বর থেকেই রাজ্যের ৬০ লাখ অ্যাকাউন্টে এই বর্ধিত বার্ধক্য ভাতা ঢুকবে বলে খবর।
আগামী সোমবার থেকে যোগ্যদের অ্যাকাউন্টে আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ধিত হারে বার্ধক্য ভাতা পাঠানো শুরু করবে রাজ্য।
৭ সেপ্টেম্বর নবান্ন সভাঘর থেকে বর্ধিত হারে বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী।
তারপর এক থেকে দু’দিনের মধ্যেই সকল উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে বার্ধক্য ভাতা টাকা পাঠানোর কাজ শেষ করার টার্গেট নেওয়া হয়েছে।
বার্ধক্য ভাতার পাশাপাশি বিধবা ভাতা ও বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তাও একইদিন থেকে দেওয়া শুরু হবে বলে খবর।
নবান্ন সূত্রে খবর, এই ৬০ লক্ষ উপভোক্তার মধ্যে ২০ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্পের অধীনে সহায়তা পাবেন। বাকিটা দেবে রাজ্য।
বাকি ৪০ লক্ষ উপভোক্তাকে রাজ্যের সমাজ কল্যাণ দফতরের নিজস্ব প্রকল্পের মাধ্যমে ভাতা প্রদান করবে নবান্ন। এক্ষেত্রে পুরোটাই দেবে রাজ্য।