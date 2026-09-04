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সোমবার থেকেই রাজ্যের ৬০ লাখ অ্যাকাউন্টে ১৫০০ টাকা, সমস্ত 'যোগ্যরা' পাবেন মাসিক এই ভাতা

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 04, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 03:01 PM IST

Bengal Government Pension Scheme money: এক থেকে দু’দিনের মধ্যেই সকল উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে বার্ধক্য ভাতা টাকা পাঠানোর কাজ শেষ করার টার্গেট নেওয়া হয়েছে। 

 

১৫০০ টাকা 1/8

১৫০০ টাকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই ১০০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা বাড়িয়ে ১৫০০ টাকা করার কথা ঘোষণা করেছিলেন এই ভাতা। 

৬০ লাখ অ্যাকাউন্টে 2/8

৬০ লাখ অ্যাকাউন্টে

এবার আগামী সোমবার, ৭ সেপ্টেম্বর থেকেই রাজ্যের ৬০ লাখ অ্যাকাউন্টে এই বর্ধিত বার্ধক্য ভাতা ঢুকবে বলে খবর। 

সোমবার থেকে3/8

সোমবার থেকে

আগামী সোমবার থেকে যোগ্যদের অ্যাকাউন্টে আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ধিত হারে বার্ধক্য ভাতা পাঠানো শুরু করবে রাজ্য। 

সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী4/8

সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী

৭ সেপ্টেম্বর নবান্ন সভাঘর থেকে বর্ধিত হারে বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী।  

দু’দিনের মধ্যে সবাইকে টাকা5/8

দু’দিনের মধ্যে সবাইকে টাকা

তারপর এক থেকে দু’দিনের মধ্যেই সকল উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে বার্ধক্য ভাতা টাকা পাঠানোর কাজ শেষ করার টার্গেট নেওয়া হয়েছে। 

মোট ৩ ভাতা6/8

মোট ৩ ভাতা

বার্ধক্য ভাতার পাশাপাশি বিধবা ভাতা ও বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তাও একইদিন থেকে দেওয়া শুরু হবে বলে খবর।

২০ লাখ কেন্দ্রীয় সহায়তায়7/8

২০ লাখ কেন্দ্রীয় সহায়তায়

নবান্ন সূত্রে খবর, এই ৬০ লক্ষ উপভোক্তার মধ্যে ২০ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্পের অধীনে সহায়তা পাবেন। বাকিটা দেবে রাজ্য। 

৪০ লাখ রাজ্যের8/8

৪০ লাখ রাজ্যের

বাকি ৪০ লক্ষ উপভোক্তাকে রাজ্যের সমাজ কল্যাণ দফতরের নিজস্ব প্রকল্পের মাধ্যমে ভাতা প্রদান করবে নবান্ন। এক্ষেত্রে পুরোটাই দেবে রাজ্য।

TAGS:
Bardhakya Bhata
বার্ধক্য ভাতা

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