/অগাস্টের ৩০০০ টাকা ঢুকলেও কারা আর পরের মাস থেকে পাবেন না অন্নপূর্ণার সুবিধা? এখনই জেনে নিন

Annapurna Yojana: রাজ্যে মহিলাদের জন্য চালু হওয়া ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র অগাস্ট মাসের কাজ পুরোদমে শুরু হয়েছে। ১৭ আগস্ট থেকে মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মাসিক ৩০০০ টাকা করে ঢুকতে শুরু করেছে এবং আগামী ২০ থেকে ২১ আগস্টের মধ্যে মোট ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মহিলার কাছে এই অর্থ পৌঁছে দেওয়া হবে। তবে তথ্য যাচাইয়ের পর অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় তালিকা থেকে বাদ পড়েছে প্রায় ১৭ লক্ষ মহিলার নাম।
জুন মাস থেকে এই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া শুরু হয়েছিল। প্রথম মাসে প্রায় ৫০ লক্ষ মহিলা এই সহায়তা পেয়েছিলেন এবং জুলাই মাসে সেই সংখ্যা বেড়ে পৌঁছয় ১ কোটি ১০ লক্ষে।
কিন্তু আবেদনপত্রে নানা অসঙ্গতি ও গরমিল প্রকাশ্যে আসায় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিটি সুবিধাভোগীর তথ্য পুনর্যাচাই (Re-verification) শুরু হয়।
যাঁরা প্রথম দুই মাসে টাকা পেয়েছেন, তাঁদের নথিপত্রও ফের খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফলে আগে টাকা পেলেও পরবর্তী সময়ে অযোগ্য প্রমাণিত হলে তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে।
প্রকল্পের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সরকার সুনির্দিষ্ট কিছু মাপকাঠি নির্ধারণ করেছে। যাঁদের আবেদন বাতিল হবে
যাঁদের নিজস্ব মাসিক আয় ১০ হাজার টাকা বা তার বেশি।
পরিবারের কোনও সদস্য আয়কর (Income Tax) প্রদান করলে।
শহরাঞ্চলে ৩টি বা তার বেশি পাকা ঘরের মালিক হলে।
পরিবারের কোনও সদস্য সরকারি চাকুরিজীবী হলে।
সুবিধাভোগীর বয়স ২৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে না হলে।
রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী মালতি রাভা রায় জানিয়েছেন, বর্তমানে ৫৬ লক্ষ উপভোক্তার তথ্য এনকোয়ারি বা তদন্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে।
যাচাই পর্ব শেষে আবারও পোর্টাল চালু করা হবে। তিনি স্পষ্ট করেন, "বিগত সরকারের সময়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ক্ষেত্রে অনিয়ম হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান সরকার কেবল প্রকৃত যোগ্যদেরই এই সহায়তা দেবে।"
যাঁদের ব্যাংকের ত্রুটি বা ফর্ম পূরণে ভুলের কারণে টাকা আটকাবে, তাঁরা ২০ তারিখের পর পোর্টাল খুললে নতুন করে সংশোধনের সুযোগ পাবেন।